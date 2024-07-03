В Алматы снова гибнут деревья

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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива, сообщает - Осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива, сообщает Orda.kz





Работы выполнены в 2023 году ТОО "Farza Corp". Договор с подрядной организацией был подписан на основании проведенных процедур государственных закупок", - прокомментировали ситуацию в акимате города.





На данный момент по улице Толе би ведутся работы по установлению точного количества опавших саженцев. Подрядная организация будет привлечена к административной ответственности и произведет восстановление саженцев в осенний период за счет собственных средств. За уходовые работы по саженцам оплата не производилась.





В соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере. После завершения работ по компенсационной посадке деревьев физические и юридические лица в течение одного месяца информируют в письменном виде уполномоченный орган об исполнении работ согласно плану компенсационной посадки.





Ранее экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны. Они отметили, что озеро и прилегающая к нему территория с 1994 года являются государственной особо охраняемой природной территорией местного значения, а также относятся к водоохранной полосе.





По мнению активистов, из-за активной перестройки уникальная экосистема водохранилища Сайран оказалась под угрозой уничтожения. В связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения. О том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует и массовое повреждение деревьев зеленой зоны.



