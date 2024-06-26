Это не реконструкция, а новое строительство - эксперты о ситуации на водохранилище Сайран в Алматы

Фото: oborona.ru

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Интервью генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетова журналу " Национальная оборона"





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Имангали Нургалиевич, Вы управленец с огромным опытом, возглавляли министерства в составе правительства Казахстана, были премьер-министром страны, возглавляли Администрацию президента… И вот Вы уже более года руководите международной организацией. В чем специфика Вашей работы в качестве генерального секретаря ОДКБ, учитывая профиль организации?





- В первую очередь это ответственность. Ответственность не за одну страну, а за все государства-члены ОДКБ. Во-вторых, это необходимость постоянного поиска консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов Организации. И конечно, учет в работе Секретариата отличий между политическими системами, в структуре вооруженных сил стран, входящих в Организацию, а также уникальности их управленческих культур.





ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле Организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ.





Вы недавно вернулись из Казахстана, где у Вас был ряд рабочих встреч, посвященных взаимодействию с ОДКБ. Как Вы в целом оцениваете результаты этого визита?





- Оцениваю состоявшийся визит в Астану положительно. Прошли встречи с министром иностранных дел, секретарем Совета Безопасности и министром обороны Республики Казахстан, председателем Мажилиса Парламента. Политическое руководство Казахстана, председательствующего в текущем году в ОДКБ, одобрило подготовленный Секретариатом план мероприятий Организации на 2024 год. План, в свою очередь, базируется на приоритетах председательства Республики Казахстан, представленных на Саммите Совета коллективной безопасности в Минске в ноябре прошлого года.





В Плане сделан акцент на уставных задачах, коллективной военной составляющей, совместном противодействии вызовам и угрозам, расширении взаимодействия по линии Парламентской ассамблеи ОДКБ. Из ближайших мероприятий, реализация которых обсуждалась в Астане, стала подготовка к заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в июне 2024 года.





Следует ли ожидать масштабных мероприятий в рамках реализации военной и военно-технической составляющих работы ОДКБ в текущем году?





- Все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот План был утвержден соответствующими уставными органами Организации - Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности.





Так, запланирована стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие-2024", "Нерушимое братство - 2024", специальные учения "Поиск-2024", "Эшелон-2024", "Скала-2024", "Кобальт-2024", совместные учения "Рубеж-2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы Организации.





Как Вы оцениваете перспективы принятия Целевой межгосударственной программы?





- Работа по принятию Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ. Так, в конце февраля - начале марта с.г. состоялось заседание представителей заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ и членов Рабочей группы по доработке проекта ЦМП. Проект Программы был одобрен Постоянным советом ОДКБ и направлен на внутриведомственное согласование в государства-члены.





Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов Организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающего масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии Секретариат сможет представить результаты этой работы.





В последнее время в информационном поле много спекуляций на тему дальнейшего участия Армении в работе ОДКБ. Официальные лица в Ереване делают достаточно резкие заявления. Как Вы видите дальнейшее взаимодействие Организации и Республики Армения?





- Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях Секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения, отмечу, что в Секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ.





Однако ожидает ли Секретариат и Вы как главное должностное лицо ОДКБ такого заявления от Армении?





- И я, и Секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в Организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе.





Намечается ли в обозримой перспективе расширение ОДКБ?





- Конечно, такая возможность в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичная по характеру процедура принятия решений в рамках Организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций.





Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении Организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.





Что в настоящее время происходит с миротворческим треком в деятельности Организации?





- Организацией миротворческому треку традиционно уделяется особое внимание. Напомню, что миротворческие силы ОДКБ успешно проявили себя в январе 2022 года. Однако ОДКБ нацелена на расширение участия в миротворческих инициативах и за пределами зоны ответственности Организации. Здесь не обойтись без тесного взаимодействия с авторитетными международными организациями. В настоящий момент активно формируются административно-правовые и организационные условия для встраивания Коллективного миротворческого потенциала ОДКБ в деятельность ООН по поддержанию мира.





Так, Республика Казахстан участвует в миротворческих операциях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, в Демократической Республике Конго, Ливане. И мы планируем расширять форматы взаимодействия. Важным шагом на этом пути стало введение института "координирующего государства", уполномоченного выступать от имени государств-членов ОДКБ в контактах с Секретариатом ООН по миротворчеству.





В сентябре прошлого года в Москве представители государств ОДКБ провели совещание по вопросам повестки дня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждались перспективы подключения потенциала Организации к миротворческой деятельности ООН и была отмечена важность эффективного участия ОДКБ в глобальных усилиях по поддержанию мира.





Каковы Ваши ожидания от текущих глобальных изменений в системе международных отношений в плане обеспечения региональной безопасности в Евразии?





- Эти изменения носят поистине глобальный характер, и мир, очевидно, уже не будет прежним. Мы видим, что в наибольшей степени страдает глобальная система управления международными процессами, многие кризисы становятся неуправляемыми и это самым негативным образом сказывается на региональной безопасности, растут риски, связанные с транснациональными угрозами. В этой ситуации на региональные системы безопасности ложится основная нагрузка, что побуждает их изыскивать дополнительные ресурсы, в том числе дипломатические и политические, разрабатывать новый инструментарий, создавать принципиально новые форматы взаимодействия.





Это в полной мере относится и к ОДКБ. Число угроз и вызовов в Евразии растет, их качество меняется и требует дополнительного внимания региональных структур. В целом, на мой взгляд, в обозримой перспективе по мере становления полицентричной системы международных отношений мы столкнемся с необходимостью повышения уровня ответственности региональных систем безопасности, а также, возможно, расширения их функционала.





Как Вы полагаете, с какими новыми угрозами государства-члены Организации могут столкнуться в ближайшее время?





- Действительно, спектр угроз стремительно расширяется. Если оставить за рамками нашего разговора проблемы глобального уровня, а сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то, в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория - это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона.





Специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в данной сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознаниям со стороны внешних факторов в собственных геополитических интересах.





Позволит ли потенциал ОДКБ справиться с угрозами такого масштаба?





- Тот факт, что аналитики ОДКБ выявили и дали оценку этим угрозам, а также тесное взаимодействие государств-членов на уровне правительств, свидетельствует о том, что Организация уже давно работает над поиском решений соответствующих проблем.





Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия.





Здесь несколько треков - политико-дипломатический, включающий работу такой важной структуры как Парламентская Ассамблея ОДКБ, информационно-аналитический, посредническая деятельность и т.д. Другими словами, Организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации упомянутых угроз. Более того, есть все основания полагать, что этот потенциал будет укрепляться, а привлекательность самой Организации в Евразии - возрастать.





Интервью: Игорь Коротченко, журнал " Национальная оборона"

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