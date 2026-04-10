Сенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторингеСенат ратифицировал международные соглашения о сотрудничестве в энергетике и радиационном мониторинге
09.04.2026, 19:40 6751
Против, чтобы на мои налоги умерщвляли животных - казахстанцы раскритиковали законопроект об "эвтаназии" собак
Недавно мажилис одобрил резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность "эвтаназии"*. Нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер.
По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Я против чтобы на мои деньги в налоге умерщвляли животных", - подчеркнула povernikova73567.
Сегодня наблюдала бездомную собаку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, дождавшись зеленого светофора. И вот таких они собираются убивать?" - пишет пользователь chihua_sofi.
Вы на детей сначала посмотрите какие они изверги по отношению к животным, а потом делайте выводы и принимайте законы. Это надо животных защищать от детей", - заявила validaiskandarova.
Проблема в том, что хозяева не стерилизуют своих животных, щенков выкидывают на улицу. Где тех травят. У нас в городе так уже давно делают, но собак бездомных меньше не становится. Лучше бы эти деньги пустили на бесплатную стерилизацию и проблема постепенно решится", - предложила larisakazakovaa.
Сейчас дети садисты растут. Нужно законом животных защищать от них. животные наши соседи на этой планете", - отметила пользователь iulenka_knopa.
А кроме, как эвтаназия животных и умерщвление их в адских муках, больше ничего придумать не могут...отлов, стерилизация, чипирование и содержание в пунктах приема животных за счет этих же денежных средств, выделенных государством, об этом никто не слышал, да??? Как можно так ограниченно мыслить???когда уже будем жить цивилизованно????" - пишет yuliya_05082.
Вернулись в каменный век", - заявила dana_baktybekova.
Иногда складывается ощущение, что некоторые инициативы в Мажилисе РК рождаются не из анализа и экспертизы, а "на уровне двора". Предложение усыплять животных - это не решение. Это признание неспособности разобраться в корне проблемы. Животные оказываются на улице не сами по себе. Их туда выбрасывают люди. Где ответственность владельцев? Где системные меры? Где логика? Может, пора уже переходить от примитивных решений к грамотной, продуманной политике?", - отметил пользователь deni.eva01.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.
08.04.2026, 20:18
Отлов и эвтаназия не выход: зоозащитники предлагают системное решение проблемы бродячих животных Эксклюзив КТ
Казахстанские активисты и зоозащитники выступают против законопроекта о внесении изменений в закон "Об ответственном обращении с животными", предусматривающего эвтаназию бродячих животных. Они предлагают реформу и эффективные меры по сокращению их популяции, включая стерилизацию, создание приютов и контроль за владельцами питомцев, управление которыми должно осуществлять государство, а не частный бизнес.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер.
По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Зоозащитники также рассказали, почему одних мер недостаточно. В частности, по их словам, исследования показывают, что программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) действительно может сдерживать рост популяции, но только при выполнении строгих условий - например, стерилизации не менее 70% животных. В противном случае, заявили они, численность может даже увеличиваться из-за снижения конкуренции за ресурсы.
С другой стороны, ставка только на отлов и эвтаназию также не дает долгосрочного эффекта. Исторический опыт показывает, что даже при массовом усыплении животных их численность со временем восстанавливается, поскольку не устраняется главная причина - постоянное пополнение с улиц и от безответственных владельцев", - отметили зоозащитники.
Зоозащитники считают, что Казахстану необходимо взять на вооружение европейский опыт решения проблемы бездомных животных. В таких странах, как Германия, Нидерланды и Швеция, особое внимание уделяют ответственному отношению к животным, предпочитая профилактические меры массовому отлову или усыплению. Обязательная регистрация, чипирование, стерилизация и контроль за владельцами помогают практически полностью устранить проблему бездомных животных на улицах.
Более того, международные исследования и практики указывают:
- массовое уничтожение животных не снижает количество укусов и нападений;
- отсутствие контроля за владельцами приводит к постоянному притоку новых бездомных животных;
- программы без комплексного подхода часто проваливаются или дают краткосрочный эффект.
Активисты приводят в пример мировой опыт. По их словам, в ряде стран попытки решить проблему только через стерилизацию или только через отлов приводили к противоречивым результатам. Например, в некоторых городах после внедрения ОСВВ численность животных не уменьшалась, а в отдельных случаях даже росла, что вынуждало власти возвращаться к другим моделям регулирования.
При этом успешные кейсы показывают: работает только комбинация мер - контроль, учет, приюты и ответственность владельцев. Проблема безнадзорных животных в Казахстане требует комплексного подхода и не может быть решена исключительно за счет эвтаназии или разовых программ стерилизации", - считают активисты.
По их мнению, действующая система страдает от отсутствия единого контроля и прозрачности. Несмотря на ежегодное выделение значительных бюджетных средств, в стране до сих пор нет полной и достоверной картины численности животных, а также оценки эффективности принимаемых мер.
Зоозащитники считают, что первым шагом должна стать централизация управления.
Речь идет о создании или усилении государственного органа, который будет отвечать за учет животных, контроль расходования средств, мониторинг отлова, стерилизации и содержания, а также формирование единой цифровой базы данных по всей стране", - пояснили они.
Кроме того, отдельное внимание предлагается уделить учету домашних животных. По мнению активистов, значительная часть бездомных собак и кошек - это бывшие домашние животные. В связи с этим они предлагают ввести обязательное чипирование и регистрацию с привязкой к владельцу.
При этом база учета должна быть исключительно государственной, а не частной. При чипировании обязательным условием должно стать внесение полной информации - как о владельце, так и о самом животном. Это позволит не только отслеживать животных, но и вводить ответственность за их выброс на улицу", - заявили зоозащитники.
Они отмечают, что база должна быть открытой и легкодоступной для граждан, чтобы каждый мог зайти и проверить информацию о своем питомце. В ней должны содержаться данные из ветеринарных клиник о проведенных прививках и осмотрах. Кроме того, в реестр необходимо заносить чипированных бродячих животных, включая сведения о вакцинации и стерилизации, что позволит контролировать численность популяции и эффективность программ ОСВВ.
Также они подчеркивают необходимость системной стерилизации и вакцинации. По их словам, речь идет прежде всего о бездомных животных, и такие меры эффективны только при охвате не менее 70% популяции и регулярном повторении процедур.
Разовые акции не дают устойчивого результата, а отсутствие ревакцинации снижает эффект от уже проведенной работы. В числе ключевых предложений - развитие сети государственных приютов с прозрачной системой работы. Предполагается, что такие учреждения должны быть доступны для общественного контроля, а также способствовать передаче животных новым владельцам. Чтобы у каждого гражданина был доступ в приют, куда можно прийти и оказать помощь - как финансовую, так и волонтерскую. Это позволит снизить нагрузку на улицы и одновременно повысить уровень ответственности граждан", - сообщили активисты.
Кроме того, они предлагают ужесточить контроль за разведением животных, включая обязательную регистрацию заводчиков и ограничение стихийной торговли. По их мнению, именно неконтролируемое размножение домашних животных является одним из факторов роста численности бездомных.
Важным направлением также называется образовательная работа. Активисты считают необходимым внедрение программ, направленных на формирование гуманного отношения к животным, особенно среди детей, а также обучение правилам безопасного поведения при встрече с бездомными животными. При этом они обращают внимание, что случаи жестокого обращения с животными, особенно среди подростков, вызывают серьезную тревогу: фиксируются многочисленные случаи, когда животных пинают, забрасывают камнями и подвергают издевательствам.
В целом, подчеркивают активисты, эвтаназия может рассматриваться лишь как вспомогательная мера и применяться в отношении действительно агрессивных животных, представляющих опасность для окружающих, однако она не способна решить проблему в долгосрочной перспективе.
Только сочетание контроля, учета, стерилизации, развития приютов и повышения ответственности владельцев способно привести к реальному снижению численности бездомных животных", - добавили они.
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, сегодня мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
07.04.2026, 12:09
Жители Алматы раскритиковали систему отопительного сезона
Жители Алматы выразили недовольство действующим порядком включения и отключения отопления, отмечая, что ежегодно сталкиваются с одними и теми же проблемами, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today поступают обращения от алматинцев, в которых горожане критикуют систему отопительного сезона. По словам жителей города, осенью с наступлением холодов и дождей в квартирах становится сыро и прохладно. Даже при дневной температуре около +15 °C и затяжных осадках в жилых помещениях уже ощущается холод и повышенная влажность, однако отопление включают с задержкой. В этот период людям приходится использовать обогреватели и кондиционеры, что влечет дополнительные расходы.
Коммунальные службы готовятся к отопительному сезону еще летом, но при этом отопление не могут включить на одну-две недели раньше, когда на улице уже холодно. Мы ведь полностью оплачиваем эти услуги", - отмечают жители.
Весной, напротив, при установившейся теплой погоде батареи продолжают оставаться горячими, из-за чего горожане вынуждены открывать окна.
Когда на улице +25, мы буквально отапливаем улицу, продолжая платить за это", - подчеркивают они.
Алматинцы считают, что в условиях современных технологий и доступности долгосрочных прогнозов погоды отопительный сезон можно гибко регулировать, ориентируясь на фактические погодные условия, а не фиксированные календарные сроки.
Кроме того, жители обращают внимание на международный опыт, где у потребителей есть возможность самостоятельно регулировать отопление в своих домах.
Создается ощущение, что мы до сих пор зависим от устаревшей системы и вынуждены ждать решений, вместо того чтобы управлять комфортом в собственных квартирах", - добавили горожане.
Напомним, отопительный сезон в Алматы осенью 2025 года начался ориентировочно в середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась до уровня около +8…+10 °C. При этом, как отмечают жители, похолодание и дожди начались ранее.
Завершение отопительного сезона весной 2026 года произошло в начале апреля - при установившейся теплой погоде, когда дневная температура воздуха уже достигала +20…+25 °C. Это, по мнению горожан, вновь продемонстрировало несоответствие календарных сроков фактическим погодным условиям.
01.04.2026, 18:38
Запрет на отопление домов углем в газифицированных районах Алматы: что думают казахстанцы
В Алматы с 30 декабря 2026 года в районах, где есть газ, запретят использовать твердое и жидкое топливо для отопления. Как ранее пояснили в акимате, этот запрет касается частных домов, бань и отдельных котельных, которые отапливают многоквартирные дома и имеют доступ к газу. Исключение делается только в чрезвычайных ситуациях - тогда можно использовать резервные источники тепла и энергии. Также требования касаются бизнеса: отопительные котлы должны быть оборудованы системами очистки выбросов, а техника на бензине и дизеле - соответствовать экологическим стандартам. При этом в ведомстве уверяют, что сейчас почти весь частный сектор города - 99,6% - газифицирован. Новость стала одной из самых обсуждаемых в обществе. Под некоторыми постами СМИ, рассказывающими о планах по введению запрета, собрались сотни комментариев с неоднозначной реакцией.
Причем тут бани, раньше все дома на угле топили и было чем дышать. Построили скворечники по всей Алмате, что воздух не шевелится. Может нужно головой думать а не карманами....." - пишет пользователь marina.ilina85.
Проблема не от бань ,а от перезагруженности транспортом и от очень плотной застройки многоэтажками!!. Город стоит в полукольце гор, а многоэтажные дома закрыли поток воздуха с гор. А также закрыли солнечные лучи на детских площадках. Эти новостройки очень похожи на склепы", - заявила kolodina8325.
Скоро и жарить шашлык запретят", - отметил olegmaslikhin.
Запретите стройку высоток в городе построите коттеджные городки особенно в нижней части города не будет проблем с парковками и город будет проветриваться лучше", - предложил пользователь turs_almaty.
Может уже и дышать запретить? Столько выбросов разного рода ядовитых веществ... Как будто бани топят круглые сутки... А ведь еще не все газ могут подключить а дома как людям отапливать?" - написала tatuna19630303.
Пусть бесплатно подключают газ,откуда у людей столько денег чтоб газ подключать че творят, че хотят", - подчеркнула kaluginasvetlana3.
Чем они думают там , на чем сидят , бани во первых в частном секторе и не у всех , во вторых топят раз в неделю а вот машин миллион и дымят с утра до ночи , на одном участке от улицы до улицы машин столько что все бани вместе взятые столько не дымят", - заявил sergeiradiukov.
Давайте тогда всех частников подключать к газу с 90% скидкой, люди переходили бы на газ если бы это было бы им по карману , а то подключение 350тыс. и выше и + еще оборудование 300тыс. и выше", - предложил пользователь bagiravishenka.
Напомним, внеочередная сессия маслихата города Алматы приняла решение "Об утверждении правил охраны атмосферного воздуха". Документ предусматривает создание на территории мегаполиса так называемой зоны с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ.
По информации Zakon.kz, основная часть новых правил начнет действовать с 10 марта 2026 года - с этого момента городские власти приступят к определению границ экологической зоны и внедрению необходимой инфраструктуры. Однако ключевые ограничения заработают 9 января 2027 года. Проект носит пилотный характер. По итогам его реализации власти примут решение о том, станут ли новые правила постоянными.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы, который вступит в силу 9 января 2027 года. По его словам, реализация данной нормы сопряжена с рядом правовых вызовов, которые могут стать основанием для судебных исков.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
17.03.2026, 13:25
Самозанятые не могут внести соцплатежи: эксперт назвал возможное применение штрафных санкций юридически спорным Эксклюзив КТ
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
В ситуации, когда обязанность по уплате платежа установлена законом, однако техническая инфраструктура банков или государственных систем фактически не позволяет своевременно провести платеж, возникает именно такая правовая неопределенность. В подобных случаях применение штрафных санкций может быть признано юридически спорным", - заявил специалист.
По его словам, с юридической точки зрения вопрос начисления пени и штрафов в ситуации, когда самозанятые не могут своевременно оплатить обязательные платежи из-за технических проблем банковских или государственных систем, должен оцениваться через несколько ключевых принципов, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан.
Прежде всего необходимо учитывать принцип добросовестности налогоплательщика, закрепленный в статье 30 Налогового кодекса Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 указанной статьи добросовестность действий налогоплательщика при исполнении налогового обязательства предполагается. Одновременно Налоговый кодекс прямо устанавливает, что обоснование доводов и раскрытие обстоятельств, свидетельствующих о факте нарушения налогового законодательства Республики Казахстан и иного законодательства Республики Казахстан, возлагаются на налоговые органы. Это означает, что в подобных ситуациях налоговый орган должен доказать не только сам факт пропуска срока оплаты соответствующих налоговых платежей, но и наличие прямого виновного поведения со стороны плательщика", - пояснил Петр Кодаш.
При этом, отметил эксперт, если гражданин предпринимал действия для своевременного исполнения своей обязанности - например, пытался провести платеж через банковское приложение, однако платежи возвращались системой, говорить о недобросовестности или умышленном нарушении налогового законодательства крайне тяжело.
Дополнительно следует учитывать и пункт 5 статьи 30 Налогового кодекса, согласно которому все неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика", - подчеркнул специалист.
Петр Кодаш также заявил, что аналогичные проблемы уже давно возникали и в других сферах налогового и валютного регулирования.
Например, в практике применения требований о репатриации валютной выручки нередко возникают ситуации, когда резидент РК поставляет товар иностранному контрагенту, не получает оплату, обращается в суд, выигрывает судебный спор и передает решение на исполнение за пределами Республики Казахстан. Однако иностранный должник не исполняет судебное решение либо процедура взыскания в другой юрисдикции затягивается. Несмотря на это, налоговые органы в ряде случаев привлекали и продолжают привлекать резидентов РК к административной ответственности за нарушение требований о репатриации валютной выручки, фактически исходя из формального факта непоступления выручки в РК", - сообщил он.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" привел в пример подобный судебный кейс, который был в практике компании.
В рамках рассмотрения дела представители уполномоченного органа подтвердили обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и настаивали на привлечении компании к ответственности по статье 251 КоАП, поскольку денежные средства не были возвращены в Казахстан. При этом на прямой вопрос о том, какие именно действия, по мнению налогового органа, должна была предпринять компания помимо обращения в суд, представители уполномоченного органа пояснили, что "товарищество Х должно было найти другие пути связаться со своим покупателем". Несмотря на предпринятые юридические меры по взысканию задолженности, по делу товарищества Х был вынесен административный штраф в размере около 25 миллионов тенге на 2025 год", - проинформировал эксперт.
Поэтому, пояснил специалист, при оценке ситуации с самозанятыми ключевым вопросом должен быть не сам факт пропуска срока оплаты, а наличие либо отсутствие вины налогоплательщика.
Если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным и должно быть оспорено в судебном порядке", - заявил он.
По словам юриста, чтобы доказать незаконность пени, самозанятым необходимо сформировать следующую доказательную базу:
- скриншоты или SMS от банка о возврате платежа с указанием причины/даты;
- официальные сообщения КГД о проведении техработ;
- выписка по счету, подтверждающая наличие необходимой суммы в период до 25 марта (для тех, кто не смог оплатить взносы за февраль. - Прим. ред.).
Дополнительно стоит учитывать и официальную позицию премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в рамках недавно проведенного совещания по вопросам фискальной политики и цифровой трансформации Минфина в рамках поручений президента. Премьер-министром было озвучено: "Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взыматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям". Таким образом, в подобных ситуациях государственные органы должны исходить из принципов добросовестности налогоплательщика и разумности правоприменения, а не из формального подхода к срокам исполнения обязательств", - добавил эксперт.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя.
Они отмечают, что проблема наблюдается сразу в нескольких банковских приложениях, что может свидетельствовать о системной технической ошибке.
Кроме того, самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить обязательные платежи им могут быть начислены пени и штрафы. По словам граждан, сроки уплаты приближаются, однако провести платеж пока не удается.
Одному из обратившихся граждан, работающему на режиме самозанятого, удалось связаться с районным управлением госдоходов в Алматы, где ему ответили, что сейчас "такая проблема наблюдается у всех". Но дату, когда вопрос будет разрешен, в ведомстве не назвали.
Редакция Kazakhstan Today направила официальный запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана с просьбой разъяснить причины возникшей проблемы, сообщить, связана ли она с техническим сбоем и когда будет разрешена.
04.03.2026, 19:12
Проект застройки Кок-Жайляу: эксперты предупредили о риске масштабной экологической катастрофы
Эксперты в ходе встречи алматинцев "Горы и город. Творческая дискуссия" обсудили идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и заявили о рисках урбанизации для горной экосистемы, передает корреспондент агентства.
Наши горы - это система моренных озер, это постоянные риски. Мы живем в сейсмически активной зоне: город и горы регулярно "раскачивает". Создание на Кок-Жайляу водоема для искусственного оснежения - это реальная опасность", - цитирует Exclusive.kz активистку экологического движения Алматы Ажар Джандосову.
Она подчеркнула, что предгорья сложены из мягких пород. Отмечается, что строительство трасс и система искусственного оснежения неизбежно нанесут серьезный ущерб ландшафту и горы уже не будут прежними. По мнению спикера, любая урбанизация создает тепловые острова: асфальт, бетон, плотная застройка повышают температуру.
Если начать строить в горах, мы просто перенесем этот тепловой остров выше и ускорим таяние ледников и ослабим естественное охлаждение города. На Кок-Жайляу планировали построить целую "деревню" - в первом проекте значилось около трехсот частных домов, под которые уже возвели мощную подстанцию. Нам говорят, что сейчас будет всего несколько зданий. Но Кок-Жайляу - это пространство, на котором легко вырастет еще один город", - считает она.
Между тем подчеркивается, что Кок-Жайляу - живая экосистема: тяньшанские ели, яблоня Сиверса, сотни видов растений, птиц, насекомых и животных.
Нам обещают, что курорт станет драйвером развития и привлекает миллионы туристов. Но мировой опыт показывает: горнолыжные курорты в горах средней высоты становятся все более уязвимыми из-за климата. Современный турист ценит другое - возможность за полчаса оказаться в настоящей, неурбанизированной природе. В этом стратегическое преимущество Алматы", - напомнила Ажар Джандосова.
В свою очередь руководитель общественного фонда "Зеленое спасение" Сергей Куратов напомнил, что их организация ведет экологический мониторинг нацпарка с середины 1990-х годов.
Проблемы остаются теми же, что и десятилетия назад: смог, вырубка деревьев, застройка, мусор, дефицит воды. К этому добавились таяние ледников, пластиковое загрязнение, застройка и фактическое изъятие земель нацпарка. Мы видим не только ухудшение экологической, но и правовой ситуации. Нам говорят, что туризм даст рост ВВП. Но кто подсчитал экологический ущерб, нанесенный территории парка с момента его создания? Мы таких расчетов не видели. Не учитываются и так называемые экологические услуги. Это чистый воздух, вода, регулирование климата. Кто оценивал, какие потери мы понесем при разрушении этих экосистем?" - говорит он.
Также, по его словам, еще одна тревожная тенденция "сокрытие" экологической информации. Сообщается, что на запросы защитников природы отвечают: "для служебного пользования", "данные не готовы".
Кроме того, игнорируются международные обязательства Казахстана. Национальный парк включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но об этом почти не упоминается. Нарушаются положения Конвенции о биологическом разнообразии. Вопрос трансграничного загрязнения воздуха также остаётся без ответа: по данным ученых, смог поднимается на высоту до 3-4 тысяч метров и может распространяться за пределы страны. Тогда как можно утверждать, что масштабный курорт не повлияет на соседние территории?" - выразил недоумение Сергей Куратов.
В ходе встречи руководитель ОФ "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова подняла вопрос археологической экспертизы.
В предыдущей кампании против проекта общественники уже поднимали этот вопрос: в ТЭО археологической экспертизы не было. По требованию общества в 2014 году заказчик ГЛК "Кок-Жайляу" все же провел исследование (...) Экспертиза была проведена полноценно, зафиксированы десятки объектов, составлены учетные карточки, но срок действия ее давно истек, а новая археологическая оценка не была произведена", - утверждает она.
Кроме того, заявила спикер, если проект разделен на несколько инфраструктурных частей - дорога, газопровод, водопровод, линии связи, каждая из них также требует отдельной археологической экспертизы.
Без этого финансирование и реализация незаконны. Стоимость раскопок одного кургана может составлять от 3 до 5 миллионов тенге и выше. Исследование поселений обходится еще дороже. Игнорирование археологической процедуры может объясняться в том числе и этими затратами", - считает спикер.
Между тем Константин Дельвер, инструктор по горным лыжам, заявил о Тургенском ущелье как возможной альтернативе. По его словам, еще в конце 1980-х эксперты рассматривали эту территорию как площадку для международного курорта.
Группа экспертов из Франции, Андорры и Казахстана облетала наши горы в поисках площадки для международного горнолыжного курорта. В составе группы был и мой отец. В итоге место нашли - в Тургеньском ущелье, в районе поселка Батан, недалеко от Кайракских водопадов. Там большой природный цирк, позволяющий поставить два подъемника по четыре километра и создать полноценную зону катания с трассами разной сложности - от "зеленых" до профессиональных", - заявил он.
По словам специалиста, Кок-Жайляу не обладает подходящими склонами.
Либо это слишком крутые спуски с Кумбеля, либо плоское плато. Профиль будет напоминать "Ак-Булак": либо чрезмерно жесткие участки, либо затяжные пологие отрезки, неудобные для катания. Курорт получится средним по качеству, несмотря на высокий спрос", - добавил активист.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок-Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок-Жайлау" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта "Кок-Жайлау" под Алматы.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок-Жайлау", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок-Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановление "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы", передает корреспондент агентства.
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
Между тем политик и экономист Петр Своик рассказал об экономическом аспекте превращения Алматы в деловой и туристический центр. По его словам, для этого нужна масса факторов.
23.02.2026, 20:58
Социальная деградация: избиения детей, жестокие изнасилования и ОПГ
За последние недели в Казахстан широкий общественный резонанс вызвал ряд жестоких и шокирующих преступлений различной направленности - от насильственных посягательств до мошенничества и иных правонарушений. На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Вместе с тем наибольшую тревогу вызывают преступления против личности, прежде всего посягательства на половую неприкосновенность. В частности, случаи изнасилований несовершеннолетних и женщин относятся к числу наиболее тяжких и общественно опасных преступлений.
В частности, в начале февраля в Актюбинской области вынесли приговор 53-летнему подсудимому за изнасилование своей 22-летней невестки. Стоит отметить, что подсудимый вину не признал, однако суд установил его виновность и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Тем временем 64-летний житель села в Актюбинской области оказался за решеткой после того, как от него забеременела и родила школьница. Подсудимому огласили приговор по двум статьям - за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней. Он получил 21 год тюрьмы.
Еще одной резонансной новостью стал случай в Алматы, где жительница города обвинила курьера в домогательстве. В настоящее время проверяются доводы заявительницы и объяснения второй стороны, изучаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в попытке похищения 13-летней девочки. По данному факту начато досудебное расследование. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В Туркестане местного жителя осудили за похищение супруги. По данным суда, он и его друзья связали женщине руки и ноги скотчем и принудительно вывезли в областной центр психического здоровья Шымкента, где подсудимый, подписав соответствующие медицинские документы, незаконно поместил ее в учреждение. Подсудимому было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Его друзья осуждены к 8 годам лишения свободы каждый.
Наряду с преступлениями против половой неприкосновенности внимание общества также привлекают факты избиений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Такие правонарушения нередко сопровождаются агрессией и грубым нарушением общественного порядка.
К примеру, 2 февраля стало известно об избиении ребенка в Жамбылской области. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
Позже сообщалось, что в Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка. По данным полиции региона, в настоящее время мать с ребенком находятся в медицинском учреждении.
В середине февраля в городе Алматы полиция завела уголовное дело после жестокого избиения мужчины. Подозреваемый был установлен и задержан, он водворен в изолятор временного содержания. Ранее информацию об избиении мужчины опубликовал его сын на своей странице в Сети.
Между тем уголовное дело завели после избиения солдата-срочника в Жамбылской области. Информация о жестоком избиение военнослужащего срочной службы в Отаре появилась в соцсетях. В материале говорится, что солдат получил тяжелые травмы, в том числе перелом челюсти и носа. Сейчас пострадавший проходит лечение в военном клиническом госпитале в Алматы. По итогам расследования виновных привлекут к ответственности. Также сообщается, что на период расследования ряд должностных лиц отстранен от службы.
Тем временем дорожный конфликт перерос в жестокую массовую драку прямо на улице Шымкента. Все участники инцидента оперативно установлены и задержаны. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий.
Жительницу Кызылорды приговорили к ограничению свободы за нападение на медработника. Согласно материалам дела, подсудимая зашла в кабинет врачебной амбулатории, где потерпевшая вела прием пациентов, и устроила скандал. В свою очередь медработник потребовала соблюдать очередь. За это подсудимая схватила потерпевшую за воротник и ударила кулаком. Суд признал подсудимую виновной в нанесении легкого вреда здоровью и назначил ей ограничение свободы сроком на один год.
В конце февраля сообщалось, что в Туркестанской области 20-летнего парня жестоко избили после игры в кокпар. Полиция возбудила уголовное дело. Также судебного пристава в Шымкенте избили прямо в здании суда. Нарушителю назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы.
Нередко избиения заканчиваются и летальным исходом. В частности, в селе Луганск Павлодарской области 28-летнего сельчанина избили до смерти по дороге домой. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства, задержали троих подозреваемых. Суд назначил каждому из них по 9 лет заключения. А в Костанайской области специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя села Аманкарагай к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве жены и сына.
Человеческая жестокость коснулась даже животных, которые не могу защитить себя. В Алматы живодер протащил собаку по дороге. Собаку доставили в ветеринарную клинику - животное живо и находится в безопасности. Собаку живодерам не вернут. В полиции заверили, что он непременно будет привлечен к административной ответственности за жестокое обращение с животными.
Наряду с избиениями, хулиганскими действиями и семейными скандалами правоохранительная практика фиксирует преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Эти правонарушения формируют отдельный пласт криминальной активности, нередко сопровождаются вовлечением молодежи, распространением запрещенных веществ и связаны с деятельностью организованных групп.
В частности, в начале февраля стало известно, что в частном доме на окраине Талдыкоргана при непосредственном изготовлении задержан 30-летний мужчина, который наладил масштабное производство синтетических наркотиков. С места происшествия изъяты 20 кг мефедрона, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также 800 кг прекурсоров. Между тем в Карасайском районе задержан 25-летний житель и его сожительница. В доме изъяты 1,5 кг мефедрона, лабораторное оборудование и 20 литров прекурсора. По обоим фактам организации нарколабораторий начаты досудебные производства.
Позже в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили о задержании гражданина Казахстана за распространение синтетических наркотиков. При задержании у него был обнаружен наркотик альфа-ПВП общим весом 5 килограммов. В настоящее время гражданин РК водворен в СИЗО ГКНБ КР, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.
В середине февраля стало известно, что Комитет по противодействию наркопреступности пресек деятельность интернет-наркомагазина, занимавшегося бесконтактным сбытом наркотиков на территории города Алматы и Алматинской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 участников преступной группы, включая организаторов, операторов и лиц, обеспечивавших финансовое сопровождение незаконной деятельности. Из незаконного оборота изъято около 3 кг синтетических наркотиков, а также средства связи, банковские карты и цифровые носители, использовавшиеся для координации преступной схемы. Начато досудебное расследование.
Еще одной резонансной новость стало задержание бывшего священника Иакова Воронцова. Адвокат задержанного Галым Нурпеисов рассказал изданию "Sputnik Казахстан", что Воронцов был допрошен в качестве свидетеля с правом на защиту - это свидетель, который может перейти в разряд подозреваемых.
Тем временем в Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Кроме того, в результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы. В ходе обысковых мероприятий по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона. В настоящее время по данному факту начато досудебное производство.
Помимо преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, значительную угрозу общественной безопасности представляют факты взяточничества и хищения.
В начале февраля стало известно, что в Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку. В целом КНБ зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала года.
Позже сообщалось, что схему многомиллионного хищения бюджетных средств в сфере здравоохранения выявили в Мангистау. Были установлены случаи оказания фиктивных медицинских услуг, несоответствия субъектов здравоохранения квалификационным требованиям, а также вскрыты коррупционные правонарушения. Также "установлены факты оплат за неоказанные услуги, непоставленные лекарства и медицинские изделия".
9 февраля стало известно, что из Турции экстрадирован подозреваемый в хищении 6 млрд тенге при строительстве ЖК в Алматы. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Позже сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
Тем временем в Кокшетау предпринимателя осудили на 2 года за хищение по программе ArtSport. Женщина, "зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, получила право участия в программе ArtSport и посредством ваучерного финансирования фиктивно заполняла табели учета посещаемости и акты оказанных услуг, на основании которых из государственного бюджета на ее счет были перечислены денежные средства".
Кроме того, в Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами отдела образования Байдибекского района. По данным АФМ, сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией. Приговор вступил в законную силу.
Наряду с коррупционными правонарушениями особую актуальность сохраняют преступления в сфере мошенничества, включая создание и функционирование финансовых пирамид. Пользуясь доверием граждан и обещая быстрый доход, злоумышленники вовлекают людей в схемы, приводящие к значительным материальным потерям.
К примеру, в начале февраля сообщалось, что в Астане осуждена группа мошенников, члены которой с помощью фиктивных промокодов незаконно приобретали и перепродавали бытовую технику, причинив торговому дому ущерб на сумму свыше 473 млн тенге.
Позже появилась информация, что департамент АФМ по Алматы проводит расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Сообщалось, что в период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants". Судом 14 виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией.
Кроме того, в Астане суд вынес приговор мошенникам за аферу с онлайн-покупкой машины. Двое злоумышленников, выдавая себя за посредников по доставке машины из-за границы, убедили свою жертву перевести почти 16 млн тенге якобы на оплату автомобиля и сопутствующих расходов. Приговором суда виновные лица осуждены к 5 годам и 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
В конце февраля из Турции экстрадирован подозреваемый в мошенничестве на 95 млн тенге. По данным следствия, в 2019-2020 годах подозреваемый путем обмана завладел денежными средствами и земельными участками четырех потерпевших - жителей Шымкента, причинив им в совокупности ущерб на общую сумму около 95 млн тенге. В настоящее время он водворен в следственный изолятор. Также бывшую судью Светлану Жолманову суд признал виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. При этом, учитывая предыдущий приговор от 19 июня 2025 года, ей окончательно назначено 10 лет лишения свободы.
Кроме того, свыше 25 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana. Отмечается, что "денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях". Уголовное дело направлено в суд.
Наряду с мошенническими схемами в криминальной среде сохраняется активность организованных преступных групп.
В начале февраля сообщалось, что сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию в Астане и Алматы, в ходе которой были задержаны участники преступного сообщества, причастные к ряду тяжких и особо тяжких преступлений. подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. В одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали выкуп в размере 12 млн тенге. Шесть фигурантов уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Позже в Талдыкоргане был вынесен приговор занимавшимся незаконной регистрацией автотранспорта участникам ОПГ. На скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники спецЦОНов и управления административной полиции Алматинской области и Жетысу. Подсудимым назначено наказание от 2 до 12 лет лишения свободы.
4 февраля 2026 года КНБ совместно с МВД при координации Генеральной прокуратуры реализована спецоперация по пресечению деятельности ряда преступных группировок, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам, легализации краденного автотранспорта и другим преступлениям. Проводятся досудебные расследования.
Тем временем в Туркестанской области было завершено досудебное расследование по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ. Мошенники обзванивали своих жертв с мобильных номеров, представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные деньги. В отношении 20 подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 2 подозреваемых объявлен международный розыск.
Еще один инцидент произошел в Алматы, где неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, пытались похитить мужчину. В результате скоординированных действий экипажей полиции транспортное средство было установлено и остановлено в кратчайшие сроки. В салоне находился потерпевший и несколько мужчин, причастных к инциденту. По предварительным данным, злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и под надуманным предлогом попытались оказать психологическое давление на гражданина. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания. Также ранее сообщалось о факте вымогательства. В Алматы задержан подозреваемый в вымогательстве в особо крупном размере. В рамках данного дела в январе текущего года в городе Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его сообщников.
Еще одной резонансной новость стало уголовное дело, которое завели в отношении бывшего начальника департамента по делам обороны Павлодарской области. Подробности не уточняются. Также в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили задержание заместителя акима Костанайской области. Подробности также неизвестны. Кроме того, в Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры. В настоящее время проводятся следственные действия. Иные данные досудебного расследования не разглашаются.
Отдельное место в криминальной повестке занимают преступления, связанные с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Подобные действия дестабилизируют работу социальных объектов, вызывают массовую тревогу и приводят к привлечению значительных сил экстренных служб.
В частности, в Астане расследуется серия заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одной из школ города. Через социальные сети и мессенджеры 13- летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений. Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование.
Также уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о террористическом акте в аэропорту города Атырау.
В конце февраля сообщалось, что подросток был привлечен к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте в Костанае. По результатам рассмотрения дела специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области назначил правонарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля. Судебный акт не вступил в законную силу.
Тем временем житель Семея пропагандировал терроризм в соцсетях. Приговором суда он признан виновным по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и осужден к 7 годам лишения свободы.
В числе преступлений экономической направленности также рассматриваются факты незаконной добычи полезных ископаемых.
К примеру, в области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды почти на 5 млрд тенге. Виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы. Кроме того, в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды. Установлено, что одно из предприятий района на протяжении 4 лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге. Трое подозреваемых взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
Отдельный сегмент правонарушений связан с деятельностью незаконных игорных заведений и онлайн-казино. В частности, в середине февраля АФМ выявило интернет-казино в Алматинской области. Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
20.02.2026, 20:58
"Наравне" и "наряду" имеют разный оттенок - филолог разъяснила формулировку о русском языке в проекте новой Конституции Эксклюзив КТ
Филолог, эксперт в коммуникациях Гайнель-Хаят Шакирова разъяснила журналисту Kazakhstan Today формулировку о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
С точки зрения семантики слова "наравне" и "наряду" действительно имеют разный оттенок одного и того же значения. Если "наравне" предполагает жесткое требование и может интерпретироваться как обязательное использование русского языка во всех сферах на тех же основаниях, что и государственного языка, то "наряду" звучит не так категорично, но при этом подчеркивает распространенность именно русского языка в стране. В новой редакции русский и казахский язык, обладая разными статусами, тем не менее официально имеют право на одни и те же возможности и полномочия. Русский язык свободно может употребляться и использоваться как в быту, так и в деловой, образовательной, культурной и медийной сферах", - пояснила специалист.
При этом, отметила Гайнель-Хаят Шакирова, такая формулировка гарантирует запрет на какую-либо дискриминацию полномочий русского языка.
Если смотреть шире, то в этот гипотетический "ряд" позже могут войти и другие языки - например, английский, который все чаще становится третьим, а то и вторым языком подрастающего поколения и звучит как в образовательных учреждениях, так и на международных мероприятиях, коих в Казахстане последние годы стало кратно больше. Например, Игры Кочевников", - добавила она.
Напомним, в начале февраля в проекте новой Конституции Казахстана уточнили формулировку о статусе русского языка. В частности, речь идет о втором пункте 9 статьи проекта новой Конституции, в действующей Конституции это 7 статья.
Как пояснил тогда заместитель председателя Конституционного суда РК Бакыт Нурмуханов, девятая статья была уточнена: слово "тең" (наравне) заменено на "қатар" (наряду).
Ранее этот пункт был сформулирован следующим образом: "В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык". При этом в словаре Ожегова слова "наряду" и "наравне" являются синонимами.
Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в статье "Языковой вопрос" на своей странице в Facebook также прокомментировал предложение об уточнении формулировки о русском языке в соответствующем пункте проекта новой Конституции Казахстана.
Недавно казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции.
18.02.2026, 21:18
Соломоново решение - политолог о сохранении статуса русского языка в новой Конституции
Казахстанский политолог Эдуард Полетаев назвал "соломоновым решением" сохранение статуса русского языка в новой Конституции, сообщает sputnik.kz.
В Казахстане по-прежнему множество людей говорит на русском языке. И дело даже не в том, сколько у нас там русских людей или славян. В целом больше сотни разных этносов и народностей общаются на русском языке", - отметил Полетаев.
Он привел в пример уйгуров и корейцев, у которых рабочий язык общения - русский. Полетаев отметил, что этот вопрос очень чувствительный.
Некоторые депутаты парламента и члены конституционной комиссии даже публично высказывались по этому поводу, говоря о том, что не нужно муссировать в нынешних непростых условиях такую тему, потому что здесь очень большая эмоциональная составляющая, наложенная, действительно, на определенные сложности с продвижением государственного языка. Хотя, на мой взгляд, он вполне эволюционно расширяет сферы деятельности, начиная с того, что демографически носителей государственного языка становится все больше и больше и со временем силу еще больше наберет. Никто, наверное, в этом не сомневается", - добавил он.
В свою очередь казахстанский политолог Максим Крамаренко заявил, что русский язык сохранит свое применение во взаимодействии государства с обществом.
Он отметил, что русский язык и раньше не был государственным языком, но был особым языком по Конституции 1995 года и фактически сохранил позиции. Однако казахский язык приоритетнее.
Статус официального языка подразумевает под собой, что это основной язык законотворческой деятельности, судебной власти и делового оборота. Но у нас второе постановление Конституционного совета 2007 года установило приоритет государственного языка", - добавил он.
По его словам, постановление Конституционного совета 2007 года нашло отражение в новой Конституции.
