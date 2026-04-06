Житель Павлодарской области получил 15 лет за убийство супруги ради бизнеса
Преступление было совершено в 2024 году
Павлодар. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Павлодарской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство супруги, совершенное из корыстных побуждений. По данным суда, мужчина инсценировал несчастный случай на воде, чтобы после смерти жены завладеть принадлежавшим ей коммерческим предприятием стоимостью более 125 млн тенге.
Судом установлено, что между подсудимым и его супругой имелся длительный имущественный конфликт, связанный с принадлежностью коммерческого предприятия. ТОО находилось в индивидуальной собственности супруги и в случае расторжения брака разделу не подлежало. После того как женщина приняла решение о разводе, обвиняемый "задался преступным умыслом на убийство супруги путем инсценировки несчастного случая на воде, чтобы в порядке наследования завладеть предприятием".
Когда супруга сидела на краю лодки, резким движением качнул лодку, последняя (супруга. - Прим. ред.) потеряла равновесие и упала в воду. После чего К. схватил ее за волосы, стал удерживать ее под водой, не давая возможности всплыть на поверхность, тем самым осуществляя действия, направленные на ее утопление", - проинформировали в суде.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Сообщается, что приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, в Таразе расследуют уголовное дело по факту убийства бывшего директора хлебозавода.
05.04.2026, 18:00 11666
По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Атырауской области возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских. Инцидент произошел 3 апреля около 20.00 в Макатском районе, сообщили в ДП региона.
В момент нападения сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей.
В ходе разбирательства установлено, что группа граждан, проявив агрессию, применила физическую силу в отношении сотрудников полиции. В результате двое сотрудников пострадали", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
По данным департамента, все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Ранее в Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку. Все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
03.04.2026, 19:05 91916
В Актобе вынесли приговор экс-главе авиаремонтного завода
Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы
Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Актобе завершено рассмотрение дела в отношении бывшего президента АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств.
Подсудимый признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 6 лет. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности", - сообщает МИА "Казинформ".
Суд также частично удовлетворил гражданский иск АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА". Осужденный обязан возместить предприятию материальный ущерб в размере 83,5 млн тенге. Кроме того, судебные расходы составили 2,5 млн тенге, пишет издание.
Напомним, подсудимый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Ущерб составил 110 млн тенге.
03.04.2026, 18:13 94556
Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: виновные получили от 5 до 7 лет
Фото: Pexels
Караганда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту грабежей с незаконным проникновением в жилое помещение неоднократно, сообщили в пресс-службе суда.
14 и 21 февраля 2025 года подсудимые дважды незаконно проникли к потерпевшему в квартиру, где, воспользовавшись пожилым возрастом потерпевшего (68 лет), который не мог оказать им сопротивление, нанесли ему множественные удары, цинично оплевывая и унижая его честь и достоинство, при этом фиксируя свои преступные действия на камеру сотового телефона. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб и вред здоровью средней степени тяжести", - проинформировали в суде.
Также 24 марта 2025 года один из несовершеннолетних подсудимых в группе неизвестных лиц проник в квартиру к другому потерпевшему, где нанес ему несколько ударов, тем самым причинив ему легкий вред здоровью, затем похитил у него принадлежащее ему имущество на сумму 95 тысяч тенге.
Как отметили в суде, санкция преступления, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 3 статьи 191 УК РК, предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Учитывая тяжесть совершенных уголовно наказуемых деяний, мнение потерпевших, смягчающее обстоятельство у семи подсудимых - их несовершеннолетний возраст, отсутствие у всех обвиняемых отягчающих обстоятельств, суд приговорил подсудимых к реальному лишению свободы. Совершеннолетним лицам назначено от 5 до 7 лет лишения свободы, несовершеннолетним - от 5 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него. После нападения подростков в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
03.04.2026, 18:00 95841
В Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку
Фото: depositphotos.com
Шымкент. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте три местные жительницы разгромили автобусную остановку, сообщает Рolisia.kz
Инцидент произошел около 6 часов утра. Между девушками возник конфликт, в ходе которого они разбили стеклянные панели остановочного павильона и повредили его конструкцию. С помощью камер видеонаблюдения личности правонарушительниц были оперативно установлены, после их задержали", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности, в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
03.04.2026, 17:10 96891
В Павлодаре новорожденного пытались продать за 800 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре новорожденного ребенка пытались продать за 800 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz
23-летняя жительница Туркестанской области еще на позднем сроке беременности через социальные сети целенаправленно искала покупателей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на нее, задокументировали преступный умысел и под контролем провели задержание. После родов женщина предприняла попытку передачи трехдневного младенца за денежное вознаграждение. В этот момент она была задержана с поличным", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана в строгом соответствии с законом", - добавил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
Ранее рожденных в Казахстане младенцев пытались незаконно вывезти за границу.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
03.04.2026, 12:56 107741
Более 123 млн ущерба и 28 пострадавших: В Костанае вынесен приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве
Фото: Depositphotos
Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае рассмотрено резонансное уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
Как установил суд, в период с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года Н., действуя от имени ТОО "Bolashak Construction Company KZ" и ТОО "Инновация плюс", заключал с гражданами незаконные предварительные договоры купли-продажи. Под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" в Костанае он привлекал денежные средства, не имея на это соответствующих разрешений.
В результате преступных действий пострадали 28 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 123 миллиона тенге.
Кроме того, подсудимому вменялся эпизод, связанный с продажей подвального помещения. По версии обвинения, он получил от юридического лица более 38,8 млн тенге, однако оформить сделку не удалось из-за арестов, наложенных на объект недвижимости.
Суд, однако, пришел к выводу, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения, и оправдал Н. по этому эпизоду за отсутствием состава уголовного правонарушения.
По итогам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в строительных компаниях сроком на 5 лет.
Вместе с тем в соответствии с законом об амнистии, приуроченной к тридцатилетию Конституции Республики Казахстан, срок наказания сокращен до 5 лет 4 месяцев. Назначенное наказание признано условным.
03.04.2026, 11:24 110701
МВД ликвидировало две группы вымогателей в Актюбинской области
Одна из них вымогала деньги у шахтеров
Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства внутренних дел выявили две криминальные группы, занимавшиеся вымогательством в Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Хромтау лица из числа местного криминалитета путем угроз и насилия вымогали деньги у шахтеров. При этом запуганные жертвы злоумышленников не обращались в правоохранительные органы.
Оперативники установили весь круг подозреваемых лиц, собрали неопровержимые доказательства и провели одновременное задержание всех фигурантов. В ходе 20 санкционированных обысковых мероприятий изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства", - сообщили в МВД.
Кроме того, еще одна группа вымогателей, ориентированных на увеселительные заведения, действовала в Актобе.
Злоумышленники путем применения силы и давления на охрану занимались вымогательством и навязывали свое незаконное покровительство. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам", - уточнили в министерстве.
По всем фактам заведены уголовные дела. Дополнительно проводится проверка по фактам незаконного удержания и лишения свободы.
Как сообщалось ранее, девять человек осудили за вымогательство в Талдыкоргане.
02.04.2026, 14:18 140486
Генпрокуратура проверяет файлы Эпштейна на причастность казахстанских чиновников
Фото: Depositphotos
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана проверяет возможную причастность чиновников к материалам по делу Джеффри Эпштейна, сообщил заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов в кулуарах сената.
Порядка трех миллионов сообщений - они фрагментарные. Сейчас мы полностью изучаем данные на предмет, где фигурируют там граждане Казахстана и в целом где идет разговор о Казахстане. Пока выводы делать еще рано", - заявил он.
Журналисты поинтересовались, установила ли Генпрокуратура причастность хотя бы одного из казахстанских чиновников. В частности, бывшего премьер-министра Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.
Пока проверки идут", - добавил он.
Сроки завершения проверки заместитель генерального прокурора не уточнил.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
