Социальная деградация: жестокие убийства, похищение пенсионера и многомиллионные хищения
За последние недели в Казахстане произошло несколько резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований, за которыми следило общество. Эти события вызвали широкий резонанс и вновь актуализировали вопросы о состоянии правопорядка и эффективности системы правосудия. На фоне происходящего в обществе усиливаются дискуссии о необходимости ужесточения наказаний за особо жестокие преступления.
Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Самым тяжким преступлением по праву считается убийство - преступление, в котором цена ошибки равна человеческой жизни. За сухими сводками правоохранительных органов скрываются трагедии, которые невозможно измерить цифрами.
За последние недели в стране стало известно сразу о нескольких жестоких убийствах. Эти случаи различаются по обстоятельствам и мотивам, но объединяет их одно - крайняя степень насилия и пренебрежение к человеческой жизни. Каждый из них вновь поднимает вопросы о безопасности, профилактике преступности и ответственности общества в целом.
К примеру в середине апреля стало известно, что в Алматинской области расследуют жестокое убийство 20-летнего парня в селе Гульдала близ Талгара. По данным ДП региона, позже был задержан 20-летний подозреваемый, который взят под стражу. Кроме того, по факту хулиганства задержаны еще трое подозреваемых, которые были водворены в ИВС. Вместе с тем судом в отношении двоих принята мера пресечения - домашний арест.
Также в Туркестанской области задержан второй фигурант по делу об убийстве 17-летнего подростка, дело говорят к передаче в суд.
Между тем, в Караганде на улице Толепова в салоне автомобиля обнаружено тело 34-летней женщины с ножевыми ранениями. Задержан 35-летний подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Еще одно жестокое убийство женщины произошло в Костанайской области. Убийца получил 8 лет тюрьмы. По данным следствия, между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Тем временем в Талдыкоргане женщина погибла после нападения с ножом в столовой. Подозреваемый задержан, проводится расследование.
В конец апреля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по делу об убийстве бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова. Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.
В начале мая стало известно о массовой драке в Алматы. По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось. Сообщается, что полиция задержала подозреваемых, по факту убийства завели уголовное дело.
Сексуальное насилие остается одним из наиболее тяжких и общественно опасных преступлений. Особую тревогу вызывают случаи, где жертвами становятся женщины и несовершеннолетние.
В апреле районный суд № 2 Медеуского района города Алматы приговорил к пяти годам лишения свободы жителя мегаполиса за изнасилование коллеги. Между тем полиция Туркестанской области начала расследование по заявлению о насилии над ребенком. По результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено. Однако в полиции заверили, что назначены дополнительные экспертизы.
Также за последние недели стало известно о нескольких инцидентах с избиениями детей. В частности, в середине апреля сообщалось, что в Павлодарской области вынесли приговор бывшей воспитательнице детского учреждения, от действий которой пострадали 16 детей. Суд признал 33-летнюю женщину виновной по статьям "Истязания" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и назначил ей 4 года и 6 месяцев лишения свободы.
Позже в Темиртау разгорелся скандал вокруг государственного детского сада "Айголек" после появления в соцсетях видео, на котором педагог во время занятий несколько раз ударила девочку по голове и рукам. На кадрах видно, что рядом сидящий воспитатель не обращает внимания на происходящее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
Массовые драки и уличное хулиганство остаются заметной проблемой общественной безопасности. Подобные инциденты нарушают общественный порядок и нередко приводят к травмам.
В частноти, в Семее первокурсник колледжа душил студента и снимал на видео. Позже суд пришел к выводу, что в действиях несовершеннолетнего усматриваются признаки административного правонарушения. Мать первокурсника оштрафовали.
В апреле сообщалось, что жестокое избиение пожилой женщины произошло на улице Санаторий "Алматы" в Бостандыкском районе города. Пострадавшая попала в больницу. Возбуждено уголовное дело. Позже подозреваемого в нападении на пожилую женщину арестовали.
Также жестокое обращение людей с животными остается серьезной проблемой. В апреле в Мангистауской области беременную собаку ранили ножом, на следующий день она скончалась в ветеринарной клинике. У собаки было 12 щенков, из которых выжили лишь четверо. Спасенных щенков зоозащитники передали на выкармливание другой собаке, смешав их с ее потомством, чтобы увеличить шансы на выживание. Активисты требуют найти и наказать виновных.
Мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступлений. Злоумышленники используют как традиционные схемы, так и цифровые инструменты, вводя граждан в заблуждение с целью хищения средств.
В середине апреля в области Ұлытау адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество. Он обманом выманил у клиентки 31 млн тенге, пообещав прекратить уголовное дело ее сына через якобы "связи" с должностными лицами.
Позже в Астане осудили мошенника, воспользовавшегося религиозными чувствами 17 казахстанцев. Под видом организатора паломничества обманным путем подсудимый завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы. Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.
Также стало известно, что подозреваемая в мошенничестве на $230 тыс. казахстанка экстрадирована из Греции. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Помимо этого, подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан. Ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
Кроме того, в Алматы за пособничество международным группам мошенников задержаны четыре человека. Установлено, что они действовали осознанно: являясь курьерами, подозреваемые забирали у потерпевших наличность, после чего, оставляя себе определенный процент, переводили основную сумму заказчикам в виде криптовалюты.
В конце апреля появилась информация о том, что в Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве коттеджного городка. По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемая через подконтрольные компании привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. В отношении подозреваемой судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
В мае сообщалось, что в Шымкенте задержан мужчина, который представлялся сотрудником службы экономических расследований для получения крупной суммы денег. По данным АФМ, в сентябре 2025 года подозреваемый, выдавая себя за сотрудника департамента, обманом получил 25 млн тенге от руководителя местной компании. Деньги были переданы под предлогом помощи в исключении медицинского учреждения из списка предстоящих проверок.
Хищения остаются одним из наиболее распространенных видов имущественных преступлений. Речь идет как о кражах, так и о присвоении и растратах, наносящих значительный материальный ущерб.
В середине апреля сообщалось о расследовании дела бывшего вице-президента "Казтемiртранс" о хищении 5,2 млрд тенге. По данным следствия, подозреваемый, используя служебное положение, обеспечил аффилированным компаниям незаконные преференции при оказании услуг по оперированию грузовыми вагонами. Расследование продолжается.
Также многомиллионные хищения средств соцмедстрахования выявили в Туркестанской области. В частности, в одной из частных клиник области без разрешительных документов оказано более 28 тысяч консультаций на сумму 91 млн тенге. Кроме того выявлены приписки стоматологических услуг на 203 млн тенге. Специальные прокуроры провели досудебное расследование по статье 190 УК РК, материалы направлены в суд.
Также департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту направил в суд дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов.
В конце апреля стало известно о том, что в Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство автодорожного путепровода в Петропавловск. По версии следствия, директор подрядной организации, вступив в сговор с должностными лицами заказчика, организовал оформление и подписание актов, содержащих недостоверные сведения о фактически выполненных объемах работ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Также в Акмолинской области при строительстве набережной похитили 170 млн тенге. Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Кокшетау, представитель технического надзора и руководитель подрядной организации признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 частью 4 (Мошенничество в особо крупном размере), 361 частью 4 (Превышение должностных полномочий) и 218 (Легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса. Виновные лица осуждены к реальным срокам лишения свободы: 5 лет 8 месяцев, 6 лет 8 месяцев и 9 лет соответственно.
Тем временем 211 млн тенге похитили по программе льготного кредитования в области Абай. Используя поддельные документы, руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" получил два крупных кредита на общую сумму более 250 млн тенге для приобретения крупного рогатого скота. Однако кредитные средства направлены не на развитие животноводства, а потрачены на личные цели. Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Частный судебный исполнитель получил тюремный срок за хищение бюджетных средств в Алматы. Обвиняемый признан виновным и осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы. Также ему запрещено заниматься соответствующей деятельностью сроком на 5 лет.
Между тем, житель Астаны организовал нелегальный пункт приема металла, куда сдавались памятники, оградки, столы с кладбищ. Полиция завела уголовное дело и ищет причастных к воровству.
В мае стало известно, что бывший директор ТОО приговорен к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, связанное с хищением бюджетных субсидий в сфере переработки молока.
Вымогательство остается серьезным преступлением, связанным с оказанием давления и угрозами с целью получения денег или имущества. Подобные действия нередко сопровождаются психологическим воздействием и запугиванием.
В апреле в Караганде задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления. По данным полиции, фигурант причастен к вымогательству 117 млн тенге у местного жителя. Фигурант находился в международном розыске на протяжении 5 лет по подозрению в вымогательстве.
Тем временем блогера осудили на 5 лет за вымогательство у акимата Шымкента. В октябре подсудимый 2025 года опубликовал в социальных сетях пост, порочащий репутацию акимата Шымкента, и при встрече с представителем акимата потребовал заключить с ним договор по информационному государственному закупу на 10 млн тенге, пригрозив в противном случае опубликовать в портале негативные сведения.
Еще один шокирующий случай произошел в Алматы. В мегаполисе похитили пенсионера в попытке завладеть его квартирой. По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемые - двое мужчин и женщина водворены в изолятор временного содержания.
Между тем, супругам-блогерам вынесен приговор в Астане за получение незаконного дохода и отмывание средств. Блогеру назначено два года условного лишения свободы с пробационным контролем и конфискацией имущества. Его супруга приговорена к двум годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией, однако исполнение наказания отсрочено на два года из-за наличия троих малолетних детей.
Еще одной проблемой Казахстана является коррупция. В Павлодаре сотрудник колонии брал взятки и тратил их на ставки. Ему назначено 6 лет лишения свободы.
Наркопреступления остаются одной из ключевых угроз общественной безопасности и здоровья населения. Речь идет о незаконном обороте, хранении и сбыте запрещенных веществ. В середине апреля в Грузии был задержан 18-летний гражданин Казахстана по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Расследование проводится по статье 260 Уголовного кодекса Грузии (Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). В МИД заверили, что консул Казахстана находится на прямой связи с компетентными органами Грузии для выяснения всех обстоятельств дела.
Игорный бизнес, включая онлайн-казино, остается сферой повышенного контроля со стороны государства. Нарушения в этой области связаны с незаконной организацией азартных игр и функционированием нелицензированных площадок.
В середине апреля появилась информация о том, что в Шымкенте пресечена деятельность подпольного онлайн-казино с оборотом более 557 млн тенге. Игорная сеть работала через мобильное приложение, привлекая игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ходе обыска по месту проживания организатора незаконного игорного бизнеса обнаружено наркотическое вещество.
Также жителя Шымкента осудили на четыре года по делу об организации онлайн-казино. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Кроме того, еще одной обсуждаемой темой стало задержание блогера в Усть-Каменогорске. Во время эфиров в TikTok он допускал грубую брань и унизительные высказывания в адрес представителей различных этнических групп. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
Социальная деградация - это процесс примитивизации общества, сопровождающийся снижением культурного уровня, упадком моральных норм, социальной дезадаптацией и разрушением институтов. Проявляется в росте жестокости, безразличия, криминализации и утрате общечеловеческих ценностей.