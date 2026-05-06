05.05.2026
Назначен новый глава администрации президента
Фото: primeminister.kz
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Роман Скляр назначен новым руководителем администрации президента Казахстана, сообщает Акорда.
Указом главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в городе Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса и Казахский институт правоведения и международных отношений.
В разные годы занимал должности вице-министра национальной экономики, первого вице-министра по инвестициям и развитию РК. В 2022 году был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, в 2024 - исполняющим обязанности премьер-министра Республики Казахстан. Позже вновь занял должность первого заместителя премьер-министра РК.
Также указом главы государства Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя администрации президента Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
Ранее в Казахстане был назначен новый глава Авиационной администрации.
новости по теме
05.05.2026, 20:36 39276
В Казахстане могут ограничить доступ к части информации о строительстве АЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что придерживается политики максимальной открытости в реализации проектов по строительству атомных электростанций, передает корреспондент агентства.
Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках. Однако, учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства АЭС, часть вопросов будут регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения", - прокомментировали в агентстве.
Ранее вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов отмечал, что в рамках принятого мажилисом законопроекта, направленного на усиление защиты государственных секретов, в отдельных случаях - в частности, при реализации крупных проектов, таких как АЭС, возможно ограничение доступа к информации о стоимости строительства и ремонта.
Напомним, в Казахстане планируют построить не менее трех АЭС к 2050 году.
05.05.2026, 19:40 41121
В Казахстане построят дата-центр мощностью до 200 МВт
Фото: gov.kz
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международного технологического форума GITEX AI Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подписало меморандум о сотрудничестве с международным консорциумом, в состав которого входят Dornan Engineering Group (Turner Construction Company) и JMOT04, сообщили в пресс-службе ведомства.
Меморандум предусматривает реализацию проекта по строительству высоконадежного дата-центра уровня Tier III - Tier IV на территории Казахстана. Планируемая мощность объекта составляет от 50 до 200 МВт. Ориентировочный объем инвестиций в строительство дата-центра мощностью 200 МВт (уровень Tier IV) оценивается в диапазоне от 1 до 1,5 млрд долларов США", - проинформировали в министерстве ИИ.
Отмечается, что в целях обеспечения стабильной независимости энергоснабжения проекта предусмотрено строительство газовой электростанции мощностью до 250 МВт. Объем инвестиций в данный объект оценивается в диапазоне от 200 до 400 млн долларов США. Данный проект будет осуществлен компанией Ample Solution Limited.
На текущем этапе осуществляется выбор оптимальной локации для реализации проекта. Приоритет отдается площадкам, расположенным вблизи газовой инфраструктуры, что позволит обеспечить эффективную генерацию электроэнергии и высокую надежность эксплуатации.
Ранее сообщалось, Казахстан привлек $95 млн для инвестирования ИИ-проектов.
05.05.2026, 18:57 45636
Казахстан ратифицировал договор о союзнических отношениях с Таджикистаном
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил ратификацию договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, сообщает Акорда.
Главой государства подписан соответствующий закон. Текст закона публикуется в печати.
Напомним, в феврале этого года глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе официальной встречи стороны подтвердили приверженность укреплению политического диалога на основе дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства. Особое значение придается регулярным встречам на высоком уровне, которые способствуют координации позиций по региональной повестке.
05.05.2026, 15:45 58576
Айбек Дадебай займется общественно-политической работой по поручению президента
Фото: Акорда
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Чем будет заниматься после отставки бывший глава администрации президента Казахстана Айбек Дадебай, сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
Как рассказал пресс-секретарь, в стране предстоит масштабная политическая кампания. В этой связи по личному поручению президента Айбек Дадебай будет заниматься общественно-политической работой.
Смадияров добавил, что Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Дадебаю, высоко оценив его деятельность на посту руководителя администрации президента.
Ранее сообщалось, что на посту руководителя администрации президента РК Айбека Дадебая сменил Роман Скляр.
05.05.2026, 12:07 74106
Токаеву доложили о реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС
Фото: Акорда
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о реализации приоритетов председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Акорда.
Президент также был проинформирован о завершении работы над совместным заявлением об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.
Документ определит основные направления сотрудничества стран интеграционного объединения по развитию технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики", - отметили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе подготовки к очередному заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и V Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 28-29 мая в Астане.
Напомним, в 2026 году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Среди приоритетов - внедрение инструментов искусственного интеллекта в отраслях экономики, использование логистического потенциала Союза, цифровизация промышленности и АПК, устранение барьеров во взаимной торговле, а также развитие торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.
Для справки:
ЕАЭС - это международная организация региональной экономической интеграции, действующая с 2015 года, обеспечивающая свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
05.05.2026, 10:34 81016
В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона, пять остаются в "красной" зоне. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.
Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях - на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из "красной" зоны в "желтую", еще 3 перешли из "желтой" в "зеленую", - сказал он.
Сунгат Есимханов отметил, что в "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" в области Абай, Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в Кызылординской области, ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" в Жамбылской области.
По его словам, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объем финансирования увеличен на 40%. При этом Сунгат Есимханов сообщил, что при сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной" зоны до конца года.
Вице-министр энергетики проинформировал, что в Казахстане на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта направят более 1 трлн тенге. Средства будут использованы для обновления электростанций, тепловых и электрических сетей.
По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Кроме того, предусмотрены средства в рамках национального проекта МЭКС. Графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции.
План по тепловым сетям составляет 377 км, к работам приступят после завершения испытаний. Для поддержки темпов модернизации из резерва правительства 7 регионам выделяется 25,4 млрд тенге; средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.
Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул Сунгат Есимханов.
Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере ремонтируют котлы №№ 5 и 6, а также 12 участков теплосетей, в Семее - ТЭЦ-1 и котельные, а в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной. По данным министерства, на сегодня все работы ведутся по графику, отставаний не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, в рамках утвержденного нацпроекта по развитию угольной генерации на 2026-2030 годы основной упор будет сделан на строительство базовых источников энергии. До 2030 года планируется ввод 7,8 ГВт новых и обновленных мощностей, включая строительство восьми новых электростанций и модернизацию 11 действующих станций.
05.05.2026, 08:58 87146
Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности
Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - После инцидента с подтоплением терминала руководство Министерства транспорта РК совместно с правоохранительными органами провело экстренное совещание с администрацией Международного аэропорта Алматы. Приняты меры административного и дисциплинарного характера. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.
Аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме.
Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение шести месяцев", - уточнили в КГА.
В Министерстве транспорта РК подчеркнули, что подобные нарушения будут незамедлительно пресекаться, будет обеспечен строгий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере гражданской авиации и бесперебойной работой объектов авиационной инфраструктуры.
Напомним, об инциденте стало известно 3 мая. Во время дождя в Международном аэропорту Алматы затопило зону паспортного контроля. Очевидцы публиковали в социальных сетях видео, на которых видно, как вода мощным потоком льется с потолка терминала.
По словам свидетелей, в момент происшествия работа аэропорта была фактически парализована: въезд и выезд временно перекрыли, пассажиров не впускали и не выпускали, рейсы задерживались.
Также отмечалось, что подобные случаи происходят не впервые.
Аналогичные инциденты фиксировались и в других городах: в июне прошлого года после сильного ливня подтопило аэропорт в Атырау, в сентябре - затопило в аэропорт Актау, а годом ранее из-за повреждения водопровода во время ремонта - аэропорт в Астане.
04.05.2026, 17:15 136051
МИД: Казахстан представил культурные проекты и обсудил новые направления сотрудничества за рубежом
Фото: МИД РК. Посол Казахстана в Таиланде принял участие в открытии Центра изучения Центральной Азии
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продвигает культурную дипломатию и расширяет экономическое сотрудничество на международных площадках, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В частности, в Монреале при содействии постоянного представительства Республики Казахстан при ИКАО и ICAO Cinema Club впервые состоялся показ казахстанского фильма-мюзикла "Бақыт құшағында" на казахском языке с английскими субтитрами.
Отмечалось, что показ стал первым подобным событием в штаб-квартире организации и способствует развитию культурного обмена и укреплению взаимопонимания между странами.
В рамках вечера также была представлена музыкальная программа с исполнением казахских произведений на домбре и организован прием с национальными угощениями.
Кроме того, в Бангкоке посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел переговоры с представителями Торговой палаты Таиланда, в ходе которых обсуждалась подготовка Казахстанско-Таиландского бизнес-форума, запланированного на май 2026 года. Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества в агропромышленном комплексе, логистике, цифровых технологиях и инвестиционной сфере.
Также в Чулалонгкорнском университете состоялось открытие Центра изучения Центральной Азии. В рамках международного симпозиума были обсуждены перспективы развития сотрудничества Таиланда и стран региона, а Казахстан представлен как ключевой торгово-экономический партнер Центральной Азии.
По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Таиландом составил порядка 255 млн долларов США, при этом сохраняется потенциал дальнейшего роста в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
В рамках рабочего визита генконсула РК в Стамбуле Нуриддина Аманкула в провинцию Маниса были организованы встречи с руководителями ведущих промышленных предприятий региона. была представлена деятельность компаний, работающих в сферах производства композитных материалов, строительной индустрии, пластиковых изделий, машиностроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и производственных технологий.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также обменялись мнениями по вопросам благоприятного инвестиционного климата Казахстана, индустриальных зон и механизмов государственной поддержки.
Тем временем заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев встретился с депутатами Палаты представителей парламента Японии, включая парламентского вице-министра иностранных дел Японии Арфия Эри и представителя Либерально-демократической партии Таро Коно. Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и транспортно-логистической сферах, а также совместные проекты в области редкоземельных металлов, цифровизации и высоких технологий, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?