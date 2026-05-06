Назначен новый глава администрации президента

Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь ТЭЦ вышли из зоны риска по итогам прошедшего отопительного сезона, пять остаются в "красной" зоне. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов.





Технологические нарушения на электрических сетях сократились на 12%, на станциях - на 15%. Число случаев несоблюдения температурного графика теплосетей уменьшилось в 3 раза. По итогам сезона улучшен рейтинг ТЭЦ: 5 объектов вышли из "красной" зоны в "желтую", еще 3 перешли из "желтой" в "зеленую", - сказал он.





Сунгат Есимханов отметил, что в "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК" в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП "Теплокоммунэнерго" в области Абай, Уральская ТЭЦ АО "Жайыктеплоэнерго" в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в Кызылординской области, ТЭЦ АО "Таразэнергоцентр" в Жамбылской области.





По его словам, по каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объем финансирования увеличен на 40%. При этом Сунгат Есимханов сообщил, что при сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из "красной" зоны до конца года.





Вице-министр энергетики проинформировал, что в Казахстане на модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках национального проекта направят более 1 трлн тенге. Средства будут использованы для обновления электростанций, тепловых и электрических сетей.





По его словам, в текущем году финансирование ремонтных работ на электростанциях увеличено на 9%. Кроме того, предусмотрены средства в рамках национального проекта МЭКС. Графиком запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, работы уже ведутся на 29 объектах генерации. На электрических сетях отремонтировано 1,2 тыс. км линий и 54 подстанции.





План по тепловым сетям составляет 377 км, к работам приступят после завершения испытаний. Для поддержки темпов модернизации из резерва правительства 7 регионам выделяется 25,4 млрд тенге; средства уже получили Восточно-Казахстанская область, области Жетысу и Абай.





Национальным проектом в текущем году предусмотрена модернизация 130 км тепловых и 10 490 км электрических сетей на общую сумму 626,8 млрд тенге. Основной задачей является снижение потерь и износа на сетях, а также поддержка отечественных товаропроизводителей", - подчеркнул Сунгат Есимханов.





Особое внимание уделено критическим объектам: в Риддере ремонтируют котлы №№ 5 и 6, а также 12 участков теплосетей, в Семее - ТЭЦ-1 и котельные, а в Талдыкоргане продолжается строительство новой квартальной котельной. По данным министерства, на сегодня все работы ведутся по графику, отставаний не зафиксировано.



