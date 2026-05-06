Взрыв произошел на заводе в Усть-Каменогорске

Пять человек пострадали

Усть-Каменогорск. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, пятеро травмированы в результате взрыва на "Казцинке". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.





Сегодня утром на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе.





На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется ликвидация последствий. Создана специальная комиссия для проведения всесторонней и объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.





Отмечается, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая материальную и психологическую.





Параллельно уполномоченными органами проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ", - уточнили в пресс-службе.





Дополнено 05.05.2026, 13.45





После взрыва на предприятии "Казцинк" департамент полиции Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДП.





Начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", - уточнили в пресс-службе.





По данным полиции, на месте находятся следственно-оперативные группы, проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.





Департаментом полиции будут проведены все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия", - заверили в ДП.





Между тем о состоянии пострадавших при взрыве рассказал заместитель главного врача Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Мурат Нурбикенов.





Всего было доставлено пять пострадавших: четыре мужчины и одна женщина. Все были осмотрены, проведены анализы, компьютерное исследование головного мозга для исключения сотрясения. У троих были поверхностные ушибы и ссадины, они были отпущены домой. Двое пострадавших госпитализированы", - сообщил он.





По его словам, мужчина, 1980 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии: ожоги более 90% тела. Ему оказана экстренная помощь, проведены обследования, он госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший, 1974 года рождения, получил травму поясничного отдела позвоночника и находится в отделении травматологии.



