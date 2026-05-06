05.05.2026, 09:55 45051
ЧП на "Казцинке": пожар локализован, есть пострадавшие
Фото: МЧС
Усть-Каменогорск. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар на территории ТОО "Казцинк" локализован. По предварительной информации, четыре человека пострадали, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Спасатели проводят разбор конструкций и проливку очагов горения до полной ликвидации. Осуществляется поиск пострадавших", - проинформировали в МЧС.
Площадь пожара устанавливается. На месте задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники.
В МЧС развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов взял на личный контроль расследование взрыва в Усть-Каменогорске. В ходе заседания правительства он отметил, что поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии и акимату области принять необходимые меры и представить доклад о ситуации.
Напомним, ЧП на предприятии произошло сегодня утром. По данным МЧС, произошел хлопок в пылеулавливающем устройстве с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.
05.05.2026, 11:34 36801
Два человека погибли в результате ЧП на "Казцинке" Дополнено
Усть-Каменогорск. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, пятеро травмированы в результате взрыва на "Казцинке". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Сегодня утром на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе.
На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется ликвидация последствий. Создана специальная комиссия для проведения всесторонней и объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.
Отмечается, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая материальную и психологическую.
Параллельно уполномоченными органами проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ", - уточнили в пресс-службе.
Дополнено 05.05.2026, 13.45
После взрыва на предприятии "Казцинк" департамент полиции Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование, сообщает пресс-служба ДП.
Начато досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", - уточнили в пресс-службе.
По данным полиции, на месте находятся следственно-оперативные группы, проводятся неотложные следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.
Департаментом полиции будут проведены все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия", - заверили в ДП.
Между тем о состоянии пострадавших при взрыве рассказал заместитель главного врача Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Мурат Нурбикенов.
Всего было доставлено пять пострадавших: четыре мужчины и одна женщина. Все были осмотрены, проведены анализы, компьютерное исследование головного мозга для исключения сотрясения. У троих были поверхностные ушибы и ссадины, они были отпущены домой. Двое пострадавших госпитализированы", - сообщил он.
По его словам, мужчина, 1980 года рождения, находится в крайне тяжелом состоянии: ожоги более 90% тела. Ему оказана экстренная помощь, проведены обследования, он госпитализирован в реанимацию. Второй пострадавший, 1974 года рождения, получил травму поясничного отдела позвоночника и находится в отделении травматологии.
Напомним, ЧП на предприятии произошло сегодня утром. По данным МЧС, произошел хлопок в пылеулавливающем устройстве с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций.
05.05.2026, 09:26 47056
Взрыв произошел на заводе в Усть-Каменогорске
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Усть-Каменогорск. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошел хлопок в пылеулавливающем устройстве с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По прибытии первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение. На месте работают подразделения МЧС, проводится разведка на наличие пострадавших", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что на месте ЧП развернут оперативный штаб. Информация о пострадавших уточняется.
04.05.2026, 20:02 65186
Ребенок погиб под колесами авто в Астане
Возбуждено уголовное дело
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полуторагодовалый ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во дворе одного из жилых комплексов Астаны, сообщили в департаменте полиции города.
3 мая во дворе дома на улице Иманова водитель автомашины Kia Seltos, двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на малолетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. В результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте", - проинформировали в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
Ранее МВД назвало основные причины ДТП в Казахстане.
03.05.2026, 20:27 112186
Весь аэропорт на субботнике: воздушную гавань Алматы затопило после дождя
Фото: кадр из видео
Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы из-за сильного ливня затопило зону паспортного контроля.
Кадры потопы опубликовали в соцсетях очевидцы.
Весь аэропорт на субботнике. Убирают после дождя", - рассказывают на видео свидетели произошедшего.
По их словам, работа аэропорта парализована.
На кадрах видно, что вода льется с потолка мощным потоком.
Въезд и выезд перекрыты, пассажиров не выпускают и не впускают. Все рейсы задержаны. Сроки восстановления пока неизвестны", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи иронизируют, что недавно алматинский аэропорт был признан одним из лучших в мире.
Интересно, лучшим в каком критерии: потоп, дырявая крыша или "построили на деньги, которые не успели yкpacть", - пишут комментаторы.
Некоторые из них напомнили, что потоп в терминале происходит не первый раз.
Напомним, в июне прошлого года аэропорт Атырау затопило после сильного ливня. Годом ранее из-за поврежденного во время ремонта водопровода затопило аэропорт в Астане.
03.05.2026, 20:01 114336
Лесной пожар в ВКО тушат с помощью авиации
Фото: кадр из видео
Усть-Каменогорск. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Аюда Бухтарминского водохранилища на территории Приморского лесничества тушат лесной пожар. По данным МЧС, загорелась трава, кустарники и деревья в лесной зоне.
Для ликвидации возгорания направлен борт авиации МЧС.
На месте работают сотрудники лесного хозяйства, также задействованы силы ДЧС ВКО.
Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространение огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле", - сообщили в ведомстве.
Воздушное судно "Казавиаспас" МЧС произвело 7 сбросов 21 тонны воды.
Напомним, в минувшем году пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель". Всего в минувшем году произошло свыше 260 лесных пожаров. Один из самых сильных - пожар в резервате "Акжайык" - удалось потушить лишь через 10 дней
По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
30.04.2026, 16:45 244241
В МВД заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке Астаны
Сейчас по делу назначен ряд экспертиз
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажном доме Астаны, где погибли трое детей, передает корреспондент агентства.
Никто не признан подозреваемым, ведется расследование", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах сената.
Он уточнил, что расследование по статье 292 (Нарушение правил пожарной безопасности) ведет МЧС.
С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование. Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен", - заявил вице-министр.
Также он прокомментировал ход расследования крупного ДТП с ZEEKR на проспекте Аль-Фараби в Алматы.
Мы планируем в ближайшие две недели уже объявить об окончании. Потому что завершаются необходимые следственные действия и расследование подходит к концу. О результатах мы вам дополнительно сообщим", - добавил Санжар Адилов.
Напомним, страшное ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Еще одна трагедия произошла в Астане в середине апреля - трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
28.04.2026, 18:37 360191
На месторождении "Озенмунайгаза" прорвало магистральный водовод
Фото: Кадр из видео
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов нефтегазодобывающего управления № 4, входящего в состав АО "Озенмунайгаз", произошел прорыв на магистральной системе закачки воды, сообщили в компании.
Около 15.15 в районе выхода насосной станции НСМ-4 было зафиксировано снижение давления морской воды. На расстоянии 3,8 км от НСМ-4 (вблизи поворота ГУ-38) произошел прорыв верхней части стального трубопровода диаметром 1020 мм, сопровождавшийся выбросом воды", - прокомментировали в компании.
Также сообщается, что прибывшие на место специалисты в кратчайшие сроки переключили подачу воды на резервную линию. Были задействованы аварийные бригады и специализированная техника, организованы и проведены ремонтные работы.
В трубопроводе находилась чистая морская вода, в связи с чем ущерб окружающей среде не нанесен", - отметили в компании.
В "Озенмунайгазе" заверили, что сейчас система функционирует в штатном режиме.
28.04.2026, 12:25 352856
Опасный инцидент с фейерверком произошел в парке Ганди в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцетях, threads/zhaansiik
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция проверяет инцидент, произошедший 27 апреля при запуске фейерверка в парке Ганди. По данным очевидцев, во время запуска салюта пиротехнические заряды начали разлетаться в разные стороны среди находившихся в парке людей.
Подробности произошедшего рассказала пользователь Threads.
Сегодня вечером (21.30) мы с мужем были на пробежке в Парке Ганди. Уже собирались уходить от памятника после фото, как навстречу нам шли гости из кафе "Динара" с коробками салюта. Через несколько минут они начали запускать фейерверк прямо в парке. Но что-то пошло не так - коробка, похоже, перевернулась, и снаряды начали разлетаться в разные стороны, буквально обстреливая людей вокруг. Это было очень опасно. В парке в тот момент находились семьи, дети, люди просто отдыхали никто не ожидал такого", - отметила автор поста.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту запуска пиротехнических изделий в общественном месте управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.
В настоящее время устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.
В департаменте призвали граждан в случае выявления подобных нарушений своевременно обращаться в полицию.
Ранее эксперты призвали ограничить использование пиротехники в жилых массивах. По словам специалистов, запуск фейерверков оказывает негативное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, а также на флору и фауну. При сгорании пиротехники в атмосферу выделяются углекислый газ, угарный газ, твердые частицы и соединения тяжелых металлов, которые ухудшают качество воздуха и могут провоцировать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Экологический аспект проблемы особенно остро стоит в Алматы, где уже фиксируются устойчивые проблемы с качеством воздуха. В этих условиях дополнительная нагрузка от запусков фейерверков усиливает загрязнение атмосферы. В южной столице предлагают принять дополнительные ограничения и усилить контроль за использованием фейерверков.
Кроме того, пиротехника становится причиной пожаров, ожогов и травм, а также представляет опасность для животных, реагирующих на шум и яркие вспышки. Стоит отметить, что ежегодно в период новогодних праздников фиксируются случаи травмирования людей при использовании пиротехнических изделий, в том числе из-за несоблюдения правил безопасности. Дополнительным фактором риска остается продажа некачественной или несертифицированной пиротехники, которая может представлять повышенную опасность при использовании.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему использования фейерверков. Его результаты показали, что подавляющее большинство респондентов (62,75%) считают необходимым запретить использование фейерверков, 15,69% - считают необходимым разрешить их использование в специально отведенных местах, 15,69% - ответили, что ограничения на использование фейерверков не нужны, 5,88% - все равно.
05.05.2026, 08:58Подтопление терминала: аэропорт Алматы привлекли к ответственности 05.05.2026, 10:34В критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане 05.05.2026, 12:07Токаеву доложили о реализации приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС 05.05.2026, 12:36Назначен новый глава администрации президента 05.05.2026, 11:15В Алматы продемонстрировали работу кинологической службы МВД 29.04.2026, 20:50Ложная урбанизация в Казахстане: почему рост городов не успевает за экономикой 29.04.2026, 19:18Юридические призраки: в Казахстане нет категории "приют для животных" в классификаторе земель 30.04.2026, 14:46В Алматы официально открылся первый в Казахстане крематорий 30.04.2026, 09:2781 год назад над Рейхстагом подняли Знамя Победы 29.04.2026, 16:30В Казахстане до 1 декабря отменят госрегулирование цен на лекарства 28.04.2026, 20:09Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 28.04.2026, 17:22Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области 09.04.2026, 13:59ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 23.04.2026, 18:06Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд 24.04.2026, 18:20Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве
