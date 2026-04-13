12.04.2026, 12:05
Пожар в многоэтажном доме Астаны: погибли трое детей
Фото: МЧС РК
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое детей погибли в Астане при пожаре в многоэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Возгорание произошло ночью на 15-м этаже 21-этажного жилого дома в районе Есиль. Квартира горела открытым огнем.
В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасена женщина с ожогами. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в многопрофильную городскую больницу № 1. На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних", - говорится в информации.
Всего с верхних этажей эвакуировано 20 человек, еще около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
По информации акимата, будет оказана необходимая всесторонняя помощь пострадавшей женщине и семье погибших. Ситуация находится на особом контроле", - добавили в ведомстве.
По факту обнаружения тел погибших возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в департаменте полиции столицы.
Напомним, в марте в Павлодарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Ранее женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области.
13.04.2026, 15:01 7746
В Алматы пожарные вынесли котят из огня
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы спасатели вынесли котят из пожара в жилом доме на улице Боткина, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По прибытии стало ясно - ситуация серьезная: густое задымление, в коридоре двухэтажного жилого дома на первом этаже горели домашние вещи. Огонь стремительно распространялся - пламя охватило легкогорючий простенок квартиры, создавая угрозу перехода на соседние помещения. Счет шел на минуты. В задымленной зоне оставались те, кто не мог позвать на помощь. Пожарные вынесли из огня 4 кошки и 6 котят", - говорится в сообщении.
По данным ДЧС, пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших среди людей нет.
Ранее пять человек спасли при пожаре в Алматы.
13.04.2026, 12:47 15801
Сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области
Возбуждено уголовное дело
Костанай. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибли четверо, сообщили в областном департаменте полиции.
По предварительной информации полиции, на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган водитель Мercedes benz 200 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате лобового столкновения погибли четыре человека.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело (...) Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.
Напомним, что на дорогах Казахстана внедряют лазерные технологии для повышения безопасности.
12.04.2026, 13:59 52111
Взрослые и дети бросали камни в львов в биологическом центре Семея
Фото: скрин видео
Семей. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее, в биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы.
Видео опубликовали в Instagram биопитомника.
На нем видно, как несколько взрослых человек швыряют камни через ограждение, а дети повторяют за ними.
В нашем биологическом центре все чаще фиксируются случаи, когда посетители - и, что особенно тревожно, взрослые люди - бросают в животных камни, палки и другие предметы. Это не безобидное поведение. Это - жестокое обращение с животными", - написали сотрудники биоцентра.
Они напомнили, что в Казахстане действует Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает причинение вреда животным.
За подобные поступки предусмотрена ответственность - от штрафов до более серьезных мер", - говорится в информации.
Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети.
Не тех в клетку посадили";
Это нормально. Я видел в документалках, обезьяны часто так делают, находясь в безопасном месте, кидают камни в хищников ради развлечения. Это их типичное поведение";
Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании";
Культурные люди и воспитанные так себя не ведут. Дети берут с таких родителей пример. Куда идет человечество";
Для дикарей это норма, палка и камень - их основное орудие для выживания, это инстинкты древности проявляются у них", - пишут пользователи.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
09.04.2026, 09:17 156301
Землетрясение произошло в Алматинской области
Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмостанций Наццентра сейсмологических исследований 8 апреля 2026 года в 22.55 зарегистрировано землетрясение, сообщили в пресс-службе областного ДЧС.
Эпицентр располагался в 117 км на северо-запад от Алматы в Илийском районе Алматинской области. Землетрясение ощутили жители села Курты, сила толчков составила 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в ДЧС.
Как сообщалось ранее, в Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения на случай чрезвычайных ситуаций. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
08.04.2026, 18:14 190166
В области Абай трехлетний ребенок заблудился в степи
Фото: Polisia.kz
Семей. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуатском районе области Абай 3-летний ребенок незаметно вышел со двора дома и пропал, сообщает Polisia.kz.
С раннего утра родные начали поиски, а около 11.00 обратились в полицию. С этого момента были незамедлительно подняты все силы. Спустя несколько часов поисков сотрудник полиции, передвигаясь верхом на лошади, заметил в степи маленькую фигуру - ребенок находился один, вдали от села. В 14.00 ребенка нашли примерно в 3 километрах от населенного пункта", - проинформировали в полиции.
Ребенок жив, угрозы для жизни и здоровья не установлено - мальчик просто заблудился, отметили в полиции.
08.04.2026, 12:35 199831
Пожар в акимате Актобе: названа предварительная причина
Фото: МЧС РК
Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Евгений Овчарский в ходе брифинга назвал предварительную причину пожара в акимате Актобе, сообщает "Хабар 24".
В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая экспертиза, которая определит точную причину пожара. Мы ставим причину, предварительную причину - это короткое замыкание электропроводов. Сейчас эксперты на месте работают. И соответствующее заключение в ближайшее время выдадут", - заявил заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.
Отмечается, что для полной оценки технического состояния здания привлечены эксперты. По данным специалистов, пострадала только кровля, повреждения в кабинетах на шестом этаже незначительные. Последний раз ремонт в здании проводили 4 года назад.
Напомним, вчера вечером произошел пожар в шестиэтажном административном здании акимата Актобе, расположенном на проспекте Абулхаир хана. Из здания были эвакуированы люди.
Сегодня стало известно, что после пожара в здании акимата в Актобе власти региона проводят проверку и ликвидируют последствия происшествия. Возгорание кровли административного здания спасатели ликвидировали на площади около 300 квадратных метров.
07.04.2026, 20:56 219546
В Актобе горит здание акимата
Фото: МЧС РК
Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе загорелась кровля здания акимата, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
На место происшествия в течение 5 минут прибыли силы и средства ДЧС. Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей", - говорится в сообщении.
К этому времени информация о пострадавших не поступала, проинформировали в ведомстве.
Пожарные работают по повышенному рангу вызова.
Дополнено 07.04.2026, 21.30
Пожар локализован, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пострадавших нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.
06.04.2026, 09:36 247031
Прорыв плотины произошел в Акмолинской области
Фото: МЧС РК
Кокшетау. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коргалжынском районе Акмолинской области зафиксирован прорыв плотины "Шоптыколь". Гидротехническое сооружение расположено в 2 км к северу от села Сабынды. На участке ведутся восстановительные работы, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС РК.
На месте происшествия ведутся оперативные работы по безопасному пропуску воды. В ликвидации последствий задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, районного отдела полиции, а также дорожных служб. Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, силами МЧС, местных исполнительных органов и жителей проводятся работы по поднятию уровня дорожного полотна республиканской трассы Астана - Коргалжын с целью перенаправления талых вод в степную зону.
Угрозы для населения нет. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. На текущий момент заготовлено порядка 5 тыс. мешков и 50 тыс. тонн инертного материала, отсыпано около 800 метров земляного вала", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, принимаются все необходимые меры для предотвращения подтоплений и обеспечения безопасного проезда автотранспорта. На месте происшествия находятся председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МЧС и руководство департамента по ЧС, которые координируют проводимые работы.
Ситуация находится на постоянном контроле, заверили в МЧС.
Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана прогнозируется угроза весенних паводков.
13.04.2026, 12:15Ряд руководителей полиции Атырауской области отстранен от должностей после проверки 13.04.2026, 10:22Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в мае 13.04.2026, 11:10Токаев направил телеграмму президенту Ирака 13.04.2026, 11:19В Минпросвещения уточнили правила проведения школьных выпускных 13.04.2026, 14:51Бросавших во львов камни посетителей биологического центра задержали в Семее 08.04.2026, 14:10Умерщвление бездомных животных в Казахстане: мажилис одобрил законопроект
Ваше мнение
В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?