Пожар в частном доме в Павлодарской области: скончался третий ребенок

Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области на Орловской шахте произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в департаменте полиции региона.





По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта на одном из участков шахты проводились взрывные работы, после чего произошло повышение содержания углекислого газа в воздухе. Утром 19 марта двое работников, спустившихся в шахту для выполнения плановых работ, были обнаружены без сознания. При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", - проинформировали в полиции.





Как отметили в ДП, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.