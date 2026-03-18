В Казахстане более 50 дел о сталкинге направлены в суд

Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в Казахстане была введена уголовная ответственность за сталкинг - навязчивое преследование. Со дня криминализации сталкинга 51 дело направлено в суды. Об этом сообщается на официальном портале МВД Pоlisia.kz





В Казахстане ответственность за незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или выслеживать его вопреки его воле, предусмотрена статьей 115-1 Уголовного кодекса. Наказание включает штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток.





МВД проведена широкомасштабная подготовительная работа, разработаны методические рекомендации по порядку фиксации и расследованию, проведены обучения сотрудников", - отметил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.





По его словам, со дня криминализации сталкинга в суд направлено 51 дело, при этом по 36 делам подозреваемые водворены в ИВС.





Расследование дел данной категории находится на контроле Министерства внутренних дел", - отметил начальник следственного департамента МВД.





Один из случаев произошел в Западно-Казахстанской области. Бывший супруг систематически преследовал женщину: звонил, писал сообщения, находил ее новые контакты, приезжал к месту проживания и угрожал физической расправой. Даже после смены номера и блокировки он продолжал писать с разных аккаунтов и номеров, пытаясь установить контакт вопреки ее воле. Суд Бокейординского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.





В Астане суд признал еще одного мужчину виновным в сталкинге. Житель города в течение полугода преследовал женщину, несмотря на ее отказ поддерживать отношения, блокировку в мессенджерах и действующее защитное предписание. Он приходил к месту ее работы и проживания, а также снимал потерпевшую на видео без ее согласия. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ и обязал выплатить компенсацию морального вреда. Кроме того, из-за нарушения условий ранее назначенного ограничения свободы неотбытая часть наказания была заменена на реальное лишение свободы.





В Семее к ответственности привлекли 31-летнего мужчину, который, будучи женатым, на протяжении долгого времени следил за другой девушкой.





Если вы, ваши близкие или знакомые подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания, незамедлительно сообщайте о них в полицию для пресечения преступной деятельности и привлечения виновных лиц к ответственности", - обратился к гражданам Самат Аисов.





Напомним, в сентябре прошлого года также вступила в силу поправка, предусматривающая уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.



