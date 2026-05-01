116096
Подозреваемого в мошенничестве экстрадировали из России в Казахстан
Петропавловск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное совершение мошенничества, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратурой Казахстана.
Подозреваемый в 2023 году путем размещения на интернет-сайтах заведомо ложных объявлений о продаже иномарок похитил деньги семи граждан. После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В июле 2025 года он был задержан в Белгородской области, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ранее из Греции экстрадировали подозреваемую в мошенничестве на $230 тыс. казахстанку.
01.05.2026, 17:39 9021
В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной, погибли два подростка
Несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы массовая драка закончилась поножовщиной и гибелью двух подростков, сообщает телеканал КТК.
По словам родных, конфликт между парнями начался в компьютерном клубе. Подростки поссорились и вышли на улицу. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку. В разгар потасовки один из участников достал нож. Двое несовершеннолетних получили ранения, которые оказались смертельными. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемых, по факту убийства завели уголовное дело.
Установлены лица, которые непосредственно наносили телесные повреждения. Они уже взяты под стражу. Действиям остальных участников преступления также будет дана правовая оценка. Уголовная ответственность за тяжкие преступления начинается с 14-летнего возраста", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
Напомним, по данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
30.04.2026, 17:47 95001
В Астане вынесли приговор по делу об убийстве бывшего замакима Алматы
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор по делу об убийстве бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова.
Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы", - сообщили МИА "Казинформ" в пресс-службе суда.
Отмечается, что главное судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому дополнительные сведения по делу не раскрываются.
Напомним, 30 октября прошлого года в Астане был убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров. По данным полиции, между ранее знакомыми лицами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался.
29.04.2026, 18:24 148256
В Алматы похитили пенсионера в попытке завладеть его квартирой
Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилого мужчину удерживали вне города, заставляя его переписать квартиру на мошенников, сообщили в департаменте полиции Алматы.
В Турксибском районе Алматы сотрудники полиции пресекли тяжкое преступление, связанное с незаконным лишением свободы и попыткой совершения мошенничества в отношении мужчины", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что об исчезновении 81-летнего одиноко проживающего жителя Алматы в полицию сообщила знакомая пенсионера.
Пенсионера обнаружили в одном из пригородных поселков в доме у местных жителей. По подозрению в его похищении задержаны трое граждан", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленники, воспользовавшись доверием потерпевшего и его уязвимым положением, ограничили его свободу, убеждая переписать недвижимость.
По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемые - двое мужчин и женщина водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в ДП.
Ранее сообщалось, что нападавшие на пенсионера подростки получили от 5 до 7 лет лишения свободы.
29.04.2026, 12:30 173836
Жителя Шымкента осудили на четыре года по делу об организации онлайн-казино
В пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге
Шымкент. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Кассационный суд приговорил жителя Шымкента к четырем годам лишения свободы по делу об организации онлайн-казино в формате покерного клуба, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы условно (...) По протесту Генеральной прокуратуры кассационный суд отменил условное осуждение и назначил наказание в виде четырех лет реального лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в пользу государства взыскано 2,8 млрд тенге - незаконный доход от онлайн-казино.
Ранее подпольное онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге раскрыли в Шымкенте.
29.04.2026, 11:30 191286
Один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ ликвидировало АФМ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - RAKS Exchange, специализировавшийся на обналичивании средств и отмывании преступных доходов через цифровые активы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Через данный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что по данном делу было проведено расследование, осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок.
По итогам крипторасследования осуществлена заморозка цифровых активов на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств - 3,2 млн USDT. Доказано их преступное происхождение, в связи с чем средства зачислены на специальный счет агентства. В результате пресечен канал, представлявший угрозу здоровью граждан. Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов", - рассказали в агентстве.
29.04.2026, 10:17 196176
Более 40 фактов торговли людьми выявили в Казахстане
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" зарегистрирован 41 факт торговли людьми, в том числе девять - в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
По данным ведомства, в Кызылординской области выявлена схема продажи новорожденного ребенка. Установлено, что 25-летняя женщина, проживавшая в специализированном общественном фонде, отказалась от ребенка. Руководитель фонда, выступая посредником, предложила продать младенца 50-летней жительнице региона за 1 млн тенге. Все трое подозреваемых водворены в ИВС.
В Алматы начато досудебное расследование в отношении организованной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью криминальной эксплуатации. По информации МВД, злоумышленники вербовали лиц без определенного места жительства, оформляли на них кредиты для покупки автомобилей с последующей перепродажей. Основные организаторы задержаны, расследование продолжается.
В области Жетысу пресечен факт принудительного труда в отношении двух молодых людей 2005 и 2007 годов рождения. По данным следствия, их похитили, удерживали и эксплуатировали на производстве бытовой химии. Подозреваемые задержаны, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Напомним, в Казахстане за 2025 год зарегистрировано 164 преступления по признакам торговли людьми.
Как сообщалось ранее, также в ходе оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
29.04.2026, 09:24 198856
В Казахстане возбудили 15 дел за заражение ВИЧ
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP трафик" начато 15 досудебных расследований по фактам заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на официальном портале Министерства внутренних дел Polisia.kz.
Начато 15 досудебных расследований за заражение ВИЧ и пять - за незаконное распространение порнографических материалов", - проинформировали в МВД.
Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется выявлению лиц и групп, распространяющих противоправный контент и вовлекающих молодежь в деструктивные и аморальные процессы.
В рамках проводимых мероприятий в области Абай задержана семейная пара, организовавшая вебкам-студии в нескольких городах Казахстана. По данным МВД, они занимались поиском и вербовкой молодых девушек, а также созданием условий для съемок порнографического характера. По данному факту проводится досудебное расследование.
Кроме того, на территории городов Астана и Алматы, области Абай, Атырауской, Жамбылской, Павлодарской и Мангистауской областей возбуждено 20 уголовных дел в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, активно вовлеченных в противоправную деятельность и развращение молодежи", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, алматинца с ВИЧ осудили на пять лет за изнасилование коллеги.
В сентябре прошлого года ВИЧ-инфицированный изнасиловал несовершеннолетнюю. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.
О других резонансных преступлениях читайте в обзоре "Социальная деградация".
28.04.2026, 20:44 227896
Полиция Туркестанской области начала расследование по заявлению о насилии над ребенком
В деле фигурирует пожилой мужчина, подозреваемый в изнасиловании внука
Туркестан. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По заявлению жительницы Отырарского района о возможных противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетнего сына проводится досудебное расследование, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
По результатам первоначальных следственных мероприятий факты противоправных действий не установлены, телесных повреждений не обнаружено. Вместе с тем продолжаются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены дополнительные экспертизы", - проинформировали в полиции.
По результатам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законодательством порядке, отметили в ДП.
По данным СМИ, в деле фигурирует пожилой мужчина, подозреваемый в изнасиловании внука.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
