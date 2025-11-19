В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, сообщает almaty.tv.
По информации телеканала, подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания.
Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины", - заявил отец погибшего.
По его словам, записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает парня и зовет его поговорить, а после - тянет на темную улицу.
Когда мы привезли сына в реанимацию и спросили у врачей, почему он потерял сознание, нам сказали, что ребенок получил удар. Я считаю, что его, действительно, специально привели на эту темную улицу, как видно на камере", - отметил отец подростка.
Полиция Талгарского района завела уголовное дело.
Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению суда избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщил официальный представитель ДП Ернар Сайдильдин.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
