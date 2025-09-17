Ряд чиновников получили выговоры после гибели подростков в Жамбылской области

Напомним, в День знаний в Таразе зарезали школьника, позже в регионе двое школьников погибли после драки

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Тараз. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел оперативное совещание в связи с ростом числа особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних, зафиксированных с начала нового учебного года, - Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел оперативное совещание в связи с ростом числа особо тяжких преступлений с участием несовершеннолетних, зафиксированных с начала нового учебного года, сообщили в пресс-службе регионального акимата.





Он подчеркнул, что три трагических случая, произошедших всего за последние две недели, свидетельствуют о том, что предпринимаемые меры не дают ожидаемого результата.





Ребенок - это будущее страны, забота о его безопасности, нравственном развитии и возможности учиться в спокойной обстановке должна быть приоритетом для каждого. Упущения в этой сфере недопустимы и требуют от ответственных лиц не формальных отчетов, а реальных результатов. Современные дети стремительно меняются в своем восприятии мира, поэтому подходы к их воспитанию и профилактике правонарушений необходимо обновлять, делая их актуальными и отвечающими требованиям времени", - отметил аким области.





При этом он подчеркнул, что уже неоднократно давал конкретные поручения по данной проблеме, однако до сих пор не видит от ответственных лиц действенных шагов и ощутимых результатов.





Кроме того, глава региона потребовал закрепить за каждым сельским округом отдельного участкового инспектора полиции и в кратчайшие сроки назначить сотрудников на вакантные места.





По итогам совещания Ербол Карашукеев принял решение о применении дисциплинарных мер в отношении ряда должностных лиц.





Аппарату акима области поручено объявить выговор заместителю акима области Серику Салемову. Акиму города Тараза Бакытжану Орынбекову, акиму Шуского района Бакытжану Жанибекову, руководителю управления образования Нурбеку Оршубекову, а также заместителям акимов города Тараза Улане Сламбековой и Шуского района Найману Султанбаеву, курирующим социальную сферу, объявить дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - проинформировали в акимате.





Кроме того, аким области потребовал, чтобы управление образования провело проверку на соответствие занимаемой должности руководителей Таразского городского и Шуского районного отделов образования, а также других ответственных лиц.





Глава региона также дал поручение сформировать мониторинговую группу по профилактике подростковой преступности. В ее задачи входит проведение расширенного анкетирования во всех учебных заведениях региона и исходя из полученных данных принять необходимые меры.





Основное внимание группы будет сосредоточено на повышении правовой грамотности старшеклассников и студентов колледжей, а также на разъяснении последствий правонарушений. Персональная ответственность за результаты работы возложена на акимов города Тараза и районов", - уточнили в пресс-службе.





Как сообщалось ранее, школьник умер после драки в Жамбылской области. Еще один школьник был до смерти избит после футбольного матча. Кроме того, в Таразе в День знаний зарезали школьника



