Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки

Подписан меморандум о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения"

Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Институте ядерной физики стартовал семинар, посвященный вопросам проектирования и эксплуатации исследовательских ядерных установок. Мероприятие объединило ведущих специалистов Казахстана и России и стало площадкой для обсуждения развития научно-исследовательской ядерной инфраструктуры страны, сообщили в Агентстве по атомной энергии.





Как отметил в ходе мероприятия председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, строительство нового исследовательского реактора в Институте ядерной физики, а также аналогичного проекта в Национальном ядерном центре станет ключевым шагом в развитии атомной науки, подготовке специалистов и расширении технологических возможностей страны.





Казахстан открыт к различным технологическим решениям и готов рассматривать оптимальные конфигурации с учетом мирового опыта", - подчеркнул он.





В рамках семинара состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Институтом ядерной физики и компанией "Росатом Технологии Сооружения" (ООО "РТС", входит в госкорпорацию "Росатом"). Документ закрепляет намерение совместно проработать проект сооружения многоцелевого исследовательского реактора и комплекса лабораторий, а также расширять сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии.





В ходе семинара эксперты представили возможные конфигурации будущей установки, обсудили перспективные материалы, изотопные технологии и задачи, которые будет решать новый научный объект.