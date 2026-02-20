19.02.2026, 16:45 86181
Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством
Фото: Кадр из видео
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях жители Алматы и Алматинской области жалуются на состояние дорог, которые покрыты толстым слоем грязи. В грязевой колее часто застревают машины, а дети не могут добраться до школы.
Как сообщает Instagram-паблик krisp_almaty, в их редакцию поступают жалобы на состояние дорог от жителей микрорайона Мадениет. После таяния снега ситуация только ухудшилась.
В опубликованном видео видно, как женщина с детьми стоит посреди улицы и не может сдвинуться с места из-за глубокой вязкой грязи.
Грунт размяк настолько, что ноги уходят по щиколотку и не дают сделать ни шага", - сказано в публикации.
Некоторые дети не смогли пойти в школу из-за состояния улиц.
В пресс-службе акимата Алатауского района сложившуюся ситуацию объяснили работами по строительству инженерных сетей.
В связи с проведением масштабных земляных работ и отсутствием окончательного дорожного покрытия, особенно в периоды осадков, на отдельных участках наблюдается образование грязи и слякоти, что временно снижает уровень комфорта для жителей микрорайона. Дополнительно сообщаем, что восстановление дорожного покрытия не входило в первоначальный объем проекта. Однако в ответ на многочисленные обращения жителей аппарат акима Алатауского района совместно с ТОО "Сапа Кұрылыс 2007" проводит работы по подсыпке и выравниванию завершенных участков улиц с применением инертных материалов", - объяснили в акимате.
Также на состояние дорог жалуются жители села Шалкар Алматинской области. На улице Болашак машины буквально проваливаются в грязь, а прохожим и водителям стало крайне сложно передвигаться. Похожие трудности наблюдаются и на других улицах села, сообщает издание "Казинформ".
В областном акимате прокомментировали, что в настоящее время в селе проводятся работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения села.
На сегодняшний день строительство объекта не завершено. Сдача и окончание работ запланированы на декабрь 2026 года. В связи с проведением работ по прокладке водопроводных сетей на отдельных улицах села было нарушено дорожное покрытие", - сказано в сообщении ведомства.
19.02.2026, 19:46 73071
В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не планируют вводить ограничения на въезд частных автомобилей по принципу четных и нечетных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление экологии и окружающей среды города.
На запрос редакции в управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта. Вместо этого акцент сделан на альтернативные меры снижения загрязнения атмосферы, такие как газификация частного сектора, отказ от твердого топлива в общественных местах и расширение зеленых зон", - пишет издание.
Ранее возможность введения ограничений по системе "четный - нечетный день" обсуждалась в рамках разработки региональных правил по охране атмосферного воздуха и при рассмотрении мер по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Вчера стало известно, что в Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.02.2026, 17:32 84336
В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину
Фото: ДП Жамбылской области
Тараз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе наградили мужчину, предотвратившего похищение 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В департаменте полиции Жамбылской области наградили жителя Тараза Нуркена Умарова, который предотвратил попытку похищения 13-летней девочки.
Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного гражданина злоумышленникам не удалось совершить похищение. Подозреваемые были оперативно установлены и задержаны сотрудниками полиции. Начато досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в областном центре двое неизвестных на автомобиле пытались увезти девочку, стоявшую на остановке общественного транспорта.
19.02.2026, 15:47 91306
Информационный вакуум в больницах: сенатор подняла вопрос уведомления родственников
Фото: Depositphotos
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Республики Казахстан Жанна Асанова в своем запросе подняла тему отсутствия выстроенного механизма информирования родственников пациентов при оказании стационарной помощи, особенно в экстренных ситуациях.
При экстренной госпитализации, переводе пациента в реанимацию, нахождении на операции, а также при поступлении детей родственники зачастую не имеют возможности получить даже минимально необходимую информацию о состоянии пациента, поскольку врачи находятся в отделениях и заняты работой. Сопровождающим туда заходить нельзя, а сотрудники приемного отделения и регистратуры не располагают актуальной клинической информацией. В итоге создается информационный вакуум, возникает эмоциональное напряжение в приемных отделениях и в целом в клинике", - сказала сенатор.
В этой связи Асанова предложила внедрить единый организационно-цифровой механизм информирования родственников пациентов, основанный на подтверждении полномочий заявителя и строгом соблюдении врачебной тайны, а также требований по защите персональных данных. Речь идет о предоставлении ограниченного перечня информации, факта госпитализации, отделения, текущего статуса пациента и режима посещений.
Также предлагается создать контакт-центр по принципу одного окна, обеспечить интеграцию с медицинскими информационными системами, установить единые стандарты коммуникации и определить ответственных лиц за информационное сопровождение в стационарах.
Реализацию инициативы предлагается начать в формате пилотного проекта в нескольких регионах с последующим масштабированием.
19.02.2026, 13:22 95411
В Алматы закрыли частную школу для детей с особенными потребностями Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы закрыли частную школу "Академия педагога" для детей с особенными потребностями, передает корреспондент агентства.
Я одна из родителей, у кого сын учиться в этой же школе. 245 особенные дети остались без занятия, без поддержки, а 50 учителей остались без ЗП и работы среди учебного года", - пишет пользователь gulnazik241985 в Сети.
Директор школы Нурым Нургалиев также заявил, что "из-за бюрократии дети остались без занятий, без поддержки, без среды, которая давала им шанс на будущее".
Для многих из них это была единственная возможность учиться и социализироваться. Мы просим не отнимать у детей надежду. Не оставляйте особенных детей без будущего - поддержите их право учиться! Проблема заключается всего лишь в присвоении школе статуса "ШКОЛА", а не "ИЖС"! Но везде идут отказы и препоны", - сообщил он.
В акимате города Алматы прокомментировали информацию.
Частная школа "Академия педагога" ранее финансировалась в рамках государственного образовательного заказа. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 "Нового механизма размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", утвержденного приказом министра просвещения Республики Казахстан от 10 февраля 2026 года № 34-НҚ, одним из обязательных требований для размещения государственного образовательного заказа является соответствие целевого назначения здания, в котором расположена школа", - пояснили в ведомстве.
По данным акимата, установлено, что образовательная деятельность осуществляется в индивидуальном жилом доме, что не соответствует установленному целевому назначению объекта и требованиям действующего законодательства.
Дополнительно сообщаем, что гражданином Нургалиевым Н.У. 14.10.2025 года было подано заявление на изменение целевого назначения земельного участка с "индивидуальное жилищное строительство" на "для размещения и обслуживания здания образования". По результатам рассмотрения заявителю был направлен мотивированный отказ в связи с некорректным заполнением заявления. 17.02.2026 года Нургалиев Н.У. повторно подал заявление, которое в настоящее время рассматривается управлением архитектуры и градостроительства в установленном законодательством порядке. Согласно проекту детальной планировки, утвержденному 29.12.2023 года, земельный участок расположен в функциональной зоне усадебной застройки (Ж-1). В соответствии с градостроительным регламентом территории города Алматы в указанной зоне допускается размещение объектов дошкольного воспитания, а также начальных и средних школ высотой не более трех этажей при соблюдении установленных требований", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что "в связи с несоответствием целевого назначения объекта действующим требованиям размещение государственного образовательного заказа в частной школе "Академия педагога" в текущих условиях противоречит законодательству".
Акимат города не оставляет детей без внимания и обеспечивает реализацию их конституционного права на получение образования. Учащиеся будут распределены в государственные общеобразовательные организации по месту проживания с учетом создания комфортных условий обучения и непрерывности образовательного процесса. Все необходимые организационные меры принимаются для того, чтобы переход был максимально корректным и не отразился на качестве образования", - заверили в ведомстве.
При этом отмечается, что в случае приведения здания и правоустанавливающих документов школы в соответствие установленным требованиям сохраняется возможность повторного участия в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа.
Дополнено 19.02.2026, 16.20
Позже в акимате Алматы сообщили, что школа для особенных детей продолжит с завтрашнего дня свой учебный процесс.
Напомним, в 2024 году почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии.
19.02.2026, 11:57 101246
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы, передает корреспондент агентства.
8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).
На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
18.02.2026, 17:10 173056
Премьер ответил на запрос депутатов по поводу изъятия земель КазНИВИ в Алматы
Фото: Facebook/KazNIVI
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы отказался от планов по изъятию земель Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы, говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената.
Ранее депутат сената Арман Утегулов в своем депутатском запросе выразил обеспокоенность, что земли Казахского научно-исследовательского ветеринарного института в Алматы планируют изъять и пустить под очередную застройку.
Территория института сокращена с 40 до 3,5 гектара. Институт утратил право собственности, вынужден арендовать собственную историческую землю. По утвержденному генплану Алматы предусмотрено изъятие оставшейся территории КазНИВИ под жилищную застройку, что означает фактически уничтожение уникального научного комплекса закрытого типа, восстановление которого в новых условиях невозможно", - рассказал сенатор.
В ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что акимат Алматы отказался от запланированного изъятия земель КазНИВИ "в связи с изменениями в проекте реконструкции проспекта Райымбека". Соответствующее постановление акимата находится на стадии согласования.
Он также сообщил, что в 2025 году Генеральной прокуратурой проведена проверка по фактам отчуждения и приватизации земельных участков КазНИВИ.
В результате факты изъятия земель акиматом, в том числе под строительство жилых комплексов, не подтвердились. При этом архивные материалы, подтверждающие наличие первоначальной территории КазНИВИ в 40 га, не обнаружены. Также не выявлены нарушения законности при предоставлении других земельных участков (7,1 га), продолжается поиск архивных материалов", - говорится в ответе премьер-министра.
18.02.2026, 12:46 217591
Опрос КТ: Большинство респондентов считают, что переход на BilimClass не нужен Эксклюзив КТ
Фото: Управление образования города Алматы
Алматы. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов (49%) считают, что переход с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass не нужен, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?"
10% участников опроса ответили: "Да, переход необходим сейчас", 23% выбрали ответ: "Да, но не в середине учебного года", 43% ответили: "Нет, переход не нужен вообще" и 18% - "Мне все равно".
Напомним, в начале года управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025-2026 учебного года.
13 января 2026 года специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в рамках гражданского дела по иску ТОО "Күнделік (Kundelik)" к КГУ "Управление образования города Алматы" вынес определение о принятии мер по обеспечению иска.
Позже специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил требование о запрете перехода городских школ на платформу BilimClass.
17.02.2026, 20:45 251476
Неправильная парковка мешает уборке снега и работе экстренных служб в Алматы
Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы обратилась к горожанам с просьбой проявить ответственность и не оставлять транспортные средства в местах, где они могут помешать уборке снега и обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент агентства.
Неправильная парковка остается одним из наиболее распространенных нарушений и в зимний период приобретает особую значимость. Оставленные на проезжей части, во дворах и на узких проездах автомобили создают препятствия для работы коммунальной техники, затрудняют очистку дорог и дворовых территорий, а также могут мешать проезду экстренных служб", - рассказали в полиции.
В рамках профилактической работы сотрудники полиции Наурызбайского района проводят контрольные мероприятия по соблюдению правил парковки.
Наша задача - не наказать, а предупредить. В зимний период особенно важно, чтобы водители не оставляли автомобили на маршрутах спецтехники, во дворах и на проезжей части. Это напрямую влияет на темпы и качество уборки города. Полиция района проводит профилактические мероприятия и призывает жителей с пониманием отнестись к данной ситуации", - сказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.
Стоит отметить, что алматинцы регулярно жалуются на уплотняющую застройку, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
