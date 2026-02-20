Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством  

Фото: Кадр из видео

Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях жители Алматы и Алматинской области жалуются на состояние дорог, которые покрыты толстым слоем грязи. В грязевой колее часто застревают машины, а дети не могут добраться до школы.





Как сообщает Instagram-паблик krisp_almaty , в их редакцию поступают жалобы на состояние дорог от жителей микрорайона Мадениет. После таяния снега ситуация только ухудшилась.





В опубликованном видео видно, как женщина с детьми стоит посреди улицы и не может сдвинуться с места из-за глубокой вязкой грязи.





Грунт размяк настолько, что ноги уходят по щиколотку и не дают сделать ни шага", - сказано в публикации.





Некоторые дети не смогли пойти в школу из-за состояния улиц.





В пресс-службе акимата Алатауского района сложившуюся ситуацию объяснили работами по строительству инженерных сетей.









В связи с проведением масштабных земляных работ и отсутствием окончательного дорожного покрытия, особенно в периоды осадков, на отдельных участках наблюдается образование грязи и слякоти, что временно снижает уровень комфорта для жителей микрорайона. Дополнительно сообщаем, что восстановление дорожного покрытия не входило в первоначальный объем проекта. Однако в ответ на многочисленные обращения жителей аппарат акима Алатауского района совместно с ТОО "Сапа Кұрылыс 2007" проводит работы по подсыпке и выравниванию завершенных участков улиц с применением инертных материалов", - объяснили в акимате.





Также на состояние дорог жалуются жители села Шалкар Алматинской области. На улице Болашак машины буквально проваливаются в грязь, а прохожим и водителям стало крайне сложно передвигаться. Похожие трудности наблюдаются и на других улицах села, сообщает издание "Казинформ"





В областном акимате прокомментировали, что в настоящее время в селе проводятся работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения села.





На сегодняшний день строительство объекта не завершено. Сдача и окончание работ запланированы на декабрь 2026 года. В связи с проведением работ по прокладке водопроводных сетей на отдельных улицах села было нарушено дорожное покрытие", - сказано в сообщении ведомства.