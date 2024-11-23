Почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии

С прошлого года организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных школах Казахстана со следующего года поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии, - В крупных школах Казахстана со следующего года поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.





В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии", - проинформировали в пресс-службе.





Также глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в ходе встречи министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой с директорами столичных организаций образования подчеркнул, что с прошлого года организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся.





Кроме того, в целях организации качественного питания министерством пересмотрены 7 нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.





Мы должны нести "здоровый стиль жизни" с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению. Важна ответственность каждой задействованной стороны, и в первую очередь предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания. Совместная работа с Министерством здравоохранения играет ключевую роль в реализации этих целей", - добавил министр просвещения.



