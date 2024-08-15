Проверка НИШ выявила финансовые нарушения почти на 275 млн тенге
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Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Финансовые нарушения на на 274,4 млн тенге выявил госаудит во время проверки автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" за 2019-2023 годы, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты РК.
За эти года на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 млрд тенге, в том числе свыше 22 млрд - на трансляцию опыта, в частности внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ. Однако имеющийся потенциал организации по развитию системы среднего образования не используется в полной мере.
Из аудиторского заключения следует, что механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств.
Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 млрд тенге. При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. Так, за 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 млрд тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 млрд тенге", - сообщили в ВАП.
В целом государственным аудитом установлены:
- финансовые нарушения на 274,4 млн тенге;
- неэффективное планирование на 8,3 млрд тенге;
- неэффективное использование - порядка 6 млрд тенге;
- 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.
По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений - в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - проинформировали в НИШ.
Подводя итоги заседания, глава ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены.