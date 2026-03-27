26.03.2026, 20:52 1861
Порог досрочных изъятий из ЕНПФ предлагают повысить в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК подготовили проект постановления, который увеличит порог минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом сообщил глава ведомства Аскарбек Ертаев в кулуарах сената парламента.
По словам министра, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений.
Мы посмотрели по категориям, и порядка 1 трлн тенге изъяла наша молодежь, то есть люди в возрасте от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы", - цитирует Аскарбека Ертаева zakon.kz.
Он отметил, что досрочное снятие средств сейчас используется для погашения займов и медицинских расходов.
Сегодня в стране 9,7 млн рабочей силы, из них порядка 2,9 млн никакие отчисления не производят - у них нет накоплений, и завтра с этими гражданами какая может быть проблема? Они будут получать при выходе на пенсию минимальную базовую пенсию - от 35 тысяч до 80 тысяч тенге - сложно прожить на такие деньги. Поэтому порог минимальной достаточности нужно пересматривать, и считаем, что его нужно увеличивать", - сказал министр.
В министерстве уже ведут расчеты новых порогов, сообщает МИА "Казинформ". Проект находится на согласовании с Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. По словам министра, вопрос рассмотрят в течение апреля.
Как пишет tengrinews.kz, предусматривается единая формула изъятия пенсионных средств для всех граждан.
Если, например, в прошлом году у меня на счете было 2 млн тенге, то в этом году порог минимальной достаточности составит эту сумму плюс около 10 процентов. Все, что выше, можно будет снять", - цитирует издание министра.
Ранее сообщалось, что казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов.
новости по теме
06.03.2026, 18:19 78771
Глава Нацбанка прокомментировал просьбы продавцов платить наличными
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о том, что некоторые продавцы в стране начали чаще просить покупателей рассчитываться наличными вместо безналичной оплаты, передает корреспондент агентства.
В целом требование оплачивать покупки или услуги только наличкой - это незаконно и неправильно. Так делать нельзя. Скажем так, это способ избежать налогообложения", - сказал Сулейменов.
При этом он отметил, что регулятор не фиксирует резкого роста спроса на наличные деньги, несмотря на обсуждения о возможном переходе части продавцов и покупателей на расчеты наличными на фоне налоговых изменений.
Ранее в Комитете госдоходов напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность - на первый раз предупреждение, при повторном нарушении - штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП) (статья 194 Кодекса об административных правонарушениях РК). О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо сообщать в органы государственных доходов.
06.03.2026, 13:24 82826
В Казахстане продлят срок обращения десятитысячных купюр
Купюры будут в обращении до июня 2027 года
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продлит срок обращения старых десятитысячных купюр до июня 2027 года, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Да, мы планируем продлить срок еще на один год. Они пользуются большим спросом", - сказал Сулейменов на брифинге.
Он отметил, что АФК и банки второго уровня обратились с просьбой продлить срок обращения купюр.
Ранее вывести из обращения старые десятитысячные купюры планировалось в июне 2026 года. Также в Нацбанке сообщили, что в июне текущего года из параллельного обращения выведут купюру номиналом 2000 тенге.
06.03.2026, 12:02 83726
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%
Фото: Нацбанк РК
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК.
Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% (в январе - 12,2%), соответствуя прогнозам. Снижение темпов демонстрируют все компоненты инфляции. Рост цен по продовольственным товарам составил 12,7% (12,9%), непродовольственным товарам - 11,6% (11,7%), платным услугам - 10,8% (12%). Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление беззалогового потребительского кредитования, сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение МРТ, операции по зеркалированию, а также реализация комплекса антиинфляционных мер Правительства и Национального Банка. В частности, значимый вклад в снижение инфляции вносит мораторий на повышение цен на ЖКУ и ГСМ. Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное", - рассказали в банке.
При этом месячная инфляция в феврале 2026 года ускорилась и составила 1,1%. Базовая инфляция в феврале составила 0,8%.
В Нацбанке отметили, что прогноз инфляции на 2026 год уточнен в сторону снижения. Рост цен оценивается в пределах 9,5-11,5% (ранее 9,5-12,5%). При этом Национальный банк ожидает достижения однозначных уровней роста цен за счет реализации совместных действий правительства и Национального банка, обеспечения предсказуемой фискальной и квазифискальной политики, а также снижения вклада ЖКУ и ГСМ в рост инфляции. По итогам 2027 года прогнозируется замедление инфляции до 5,5-7,5%. По итогам 2028 года она сформируется вблизи таргета в 5%.
Проинфляционные риски несколько снизились на фоне умеренной реакции цен на изменение ставки НДС. Сохраняющиеся риски концентрируются во внутренних факторах, включая эффекты от повышения регулируемых цен и повышенные инфляционные ожидания. Также требует внимания фактическое исполнение запланированной бюджетной консолидации в 2027-2028 годах, а также масштабы и параметры квазифискального стимулирования. В случае отклонения факта от заложенных параметров по снижению трансфертов из Национального фонда и сокращению дефицита бюджета, а также недостаточно контролируемого расширения квазифискальных стимулов дезинфляционный эффект может быть ослаблен", - рассказали специалисты.
Прогноз роста ВВП на 2026 год сохранен в диапазоне 3,5-4,5%. На фоне высокой базы 2025 года экономическая активность будет развиваться по более плавной траектории в 2026 и последующих годах. Внутренний спрос будет замедляться под воздействием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике НБ РК по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12.00 по времени Астаны.
04.03.2026, 11:30 95826
Более 1,2 млн предпринимателей перешли на упрощенку, 346 тыс. казахстанцев применяют режим для самозанятых
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта 2026 года завершен переходный период по выбору режима налогообложения. Более 1,2 млн предпринимателей выбрали специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, сообщили в Комитете государственных доходов РК.
Как отметили в комитете, это самый востребованный режим среди малого и среднего бизнеса. Данный режим походит предпринимателям с годовым доходом до 600 000 МРП (примерно 2,6 млрд тенге).
По этому режиму:
- нет ограничений по численности работников, что способствует легализации занятости;
- единая ставка КПН/ИПН - 4% (маслихаты могут снижать или повышать ставку до 50%);
- освобождение от НДС;
- декларация и уплата налога 2 раза в год.
Кроме того, по данным КГД, 346 тыс. граждан применяют специальный режим для самозанятых, из них 265 тыс. новые участники.
Это значит, что 265 тыс. человек вышли из "теневой" занятости и теперь работают официально", - отметили в комитете.
Кто может применять режим для самозанятых:
- доход до 300 МРП в месяц (около 1,3 млн тенге);
- нет наемных работников;
- не зарегистрированы как ИП;
- осуществляют разрешенные виды деятельности (40 видов);
- граждане РК и кандасы, ранее работавшие по патенту или через спецмобильное приложение.
При этом режиме не требуется регистрация ИП, предусмотрено освобождение от ИПН, единственный соцплатеж 4% от дохода, который включает пенсионные, социальные и медицинские взносы.
Режим позволяет работать официально, формировать пенсионные накопления и получать социальную защиту", - уточнили в КГД.
Напомним, предпринимателей, не подавших уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта, автоматически перевели на общеустановленный режим.
Стоит отметить, что бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2026 года. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года предприниматели инициировали петицию против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее 31 канал сообщал, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%.
27.02.2026, 11:46 116536
В 2026 году планируют собрать более 4 трлн тенге налогов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году поставлена задача обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе расширенной коллегии Министерства финансов РК.
При этом администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес", - отметил вице-премьер.
Серик Жумангарин подчеркнул, что цифровая трансформация финансового блока достигла системного уровня: создана аналитическая база Smart Data Finance, внедрена система прослеживаемости деятельности налогоплательщиков. Все цифровые решения должны функционировать бесперебойно, поскольку новая модель налогового администрирования напрямую связана с качеством цифровых сервисов.
Также в ходе коллегии отмечено, что для плавной адаптации бизнеса к новому Налоговому кодексу реализуется акция "Чистый лист", вопросы внедрения новых норм Налогового кодекса еженедельно обсуждаются в рамках проектного офиса.
Микро- и малый бизнес до 1 апреля 2026 года может воспользоваться возможностью списания пени и штрафов при условии погашения основного долга. Дополнительно аннулируются штрафы за несвоевременную постановку на учет по НДС за периоды до 2026 года. Кроме того, утверждены правила упрощенной ликвидации для отдельных категорий налогоплательщиков.
В рамках перезапуска налоговых отношений:
- приостановлен камеральный контроль по отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года;
- приостановлены налоговые проверки и административные взыскания по налоговым периодам до 1 января 2026 года;
- прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.
Эти меры направлены на повышение добровольности уплаты налогов и формирование новой модели взаимодействия государства и бизнеса", - отметил Жумангарин.
По его словам, в 2026 году продолжится цифровизация налоговой системы. Запланированы автоматизация упрощенной декларации, предзаполнение форм налоговой отчетности, внедрение ИИ-сервисов для налогоплательщиков, интеграция баз данных Комитета госдоходов с другими ведомствами. Для юридических лиц будет внедрен механизм "Налогового кошелька" с возможностью автоматического списания платежей.
Продолжится интеграция ключевых информационных систем в рамках проекта "Цифровой НДС". В сфере государственных закупок планируется запуск пилотного проекта с использованием цифрового тенге.
В настоящее время органы государственных доходов оказывают 42 вида услуг, из которых 39 (92%) переведены в электронный формат. Полностью автоматизированы 13 услуг, 37 доступны на портале eGov.kz. Работа по переходу к проактивной сервисной модели сопровождения бизнеса будет продолжена.
Также, по словам вице-премьера, одним из приоритетов 2026 года станет всесторонний пересмотр бюджетных программ с целью выявления и оптимизации неэффективных расходов.
Как сообщалось ранее, сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана.
24.02.2026, 09:37 131651
Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Органы госдоходов не смогли собрать миллиарды НДС в первый месяц 2026 года - план по сбору НДС в январе исполнен лишь на 80,2%, сообщает "Курсив".
Министерство финансов опубликовало отчет об исполнении республиканского бюджета на 1 февраля. Согласно документу, налоговые поступления составили 941,8 млрд тенге при плане в 851,3 млрд (+10,6%). Корпоративный подоходный налог (КПН) принес в казну 436,4 млрд тенге (+4,2% к плану, 418,7 млрд), а вот налог на добавленную стоимость (НДС) - всего 249,9 млрд тенге (-19,8% от прогноза в 311,8 млрд).
Неналоговые поступления сформировались на уровне 23 млрд тенге (+2,5% к плану). Трансферты из Национального фонда оказались ниже планируемых - 230 млрд вместо 400 млрд тенге. В итоге доходы бюджета фактически составили 1,27 трлн тенге при плане в 1,34 трлн (-5,8%).
При этом затраты бюджета также отстают от плана на 17,1% - до 1,33 трлн тенге. Благодаря этому дефицит бюджета оказался ниже ожидаемого - 60,5 млрд тенге против 260 млрд тенге. Ненефтяной дефицит (без учета нефтяных доходов) составил 315,2 млрд тенге (ожидалось 666 млрд тенге). Поступление займов также сократилось с 666 до 313 млрд тенге.
Исполнение республиканского бюджета отражает традиционно сдержанный старт года: доходы в целом близки к плану, налоговые поступления демонстрируют перевыполнение, а расходы еще не вышли на проектную мощность. Дефицит остается умеренным и соответствует сезонной динамике. Однако структурные риски уже просматриваются. Недоисполнение по НДС на фоне крайне амбициозного годового плана создает повышенные ожидания по администрированию и экономической активности. Таким образом, текущая картина - это не индикатор устойчивости, а лишь начальная точка фискального цикла", - прокомментировал экономист Руслан Султанов.
По его словам, реальная оценка сбалансированности бюджета станет возможной после разгона расходов во втором и третьем кварталах, когда станет ясно, способна ли доходная база поддержать заявленные параметры.
Как сообщалось ранее, по оценкам правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.
19.02.2026, 11:29 153396
КГД напомнил предпринимателям о необходимости выбора налогового режима до 28 февраля
Тех, кто до 1 марта не выберет режим, автоматически переведут на общеустановленный режим
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для выбора специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации необходимо подать уведомление по 28 февраля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов Минфина РК.
Заявление можно подать через:
- приложение e-Salyq Business,
- приложение банков (Kaspi, Halyk Bank, БЦК),
- кабинет налогоплательщика,
- на бумаге в УГД по месту регистрации.
Если до этого времени не выбрать режим "упрощенная декларация", то налогоплательщика автоматически переведут на общеустановленный режим начиная с 1 января", - пояснили в КГД.
18.02.2026, 09:58 159741
Средний размер пенсии в Казахстане составляет порядка 157 тыс. тенге
С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 395 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 395,2 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 131,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 263,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2026 года численность пенсионеров составляет 2 млн 538 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 103 931 тенге, базовой пенсии - 53 912 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2026, 09:55После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками 26.03.2026, 12:5043946Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом 26.03.2026, 13:0741956Неисполнение сметы на 30 млн тенге: в Актау оштрафовали коммунальное предприятие 26.03.2026, 13:2239121В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков 26.03.2026, 09:2234751Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом 20.03.2026, 20:48374461Развлекательная площадка вблизи кладбища Алматы: полиция выявила нарушения правил благоустройства 20.03.2026, 20:13363716В Алматы сносят незаконное кафе 20.03.2026, 16:52345536Просроченные газовые баллоны могли стать причиной трагедии в Щучинске 20.03.2026, 16:03344936Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 20.03.2026, 19:20341981Ушел из жизни легендарный актер Чак Норрис 25.02.2026, 16:302014641Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673631Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591071Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41485666В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 11.03.2026, 16:45472856Скляр вошел в совет директоров ERG
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?