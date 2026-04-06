Нацфонд - детям: средства выбывших участников распределяются на остальных

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Участились случаи мошенничества, связанные с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.





Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о "государственном инвестиционном проекте цифрового тенге", якобы гарантирующей за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального банка. Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом "ограниченного предложения" или "последней возможности" призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией "растущей прибыли" для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан", - уточнили в пресс-службе.





В Нацбанке отметили, что цифровой тенге - это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.





Гражданам рекомендуют проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в Сети и получении звонков с неизвестных номеров, а также не устанавливать приложения удаленного доступа.





Кроме того, Национальный банк просит не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам.





Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, рекомендуем незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477", - проинформировали в пресс-службе.



