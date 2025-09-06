05.09.2025, 16:36 8976
Нацбанк анонсировал выпуск новых банкнот
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 500 и 20 000 тенге, сообщает "31 канал".
По данным Нацбанка, выпуск в обращение банкнот номиналом 500 тенге нового образца планируется в четвертом квартале 2025 года, банкнот номиналом 20 000 тенге - в 2026 году.
Дизайн нового образца продолжает серию "Сакский стиль", но приобретает более яркую цветовую гамму. Банкноты выполнены в серо-голубых, бирюзовых и пурпурных тонах. А лицевую сторону украшают животные и птицы - представители уникальной фауны Казахстана. При этом старые деньги в зависимости от номинала будут действительны до лета 2026 года и весны 2027", - сообщает источник.
Также в Нацбанке напомнили, что уже с 25 сентября станут недействительны старые 5-тысячные купюры 2011 и 2023 годов.
После завершения периода параллельного обращения, т.е. с 25 сентября этого года, все банки второго уровня и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы Национального банка - бессрочно", - рассказал пресс-секретарь Нацбанка Асан Ахметжан.
Ранее в обращение вышли новые купюры номиналом 1000, 2000 и 10 000 тенге.
04.09.2025, 11:39 17156
Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции
Фото: Нацбанк РК
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК в докладе о денежно-кредитной политике опубликовал новые прогнозы по инфляции.
В среднесрочном периоде прогнозные оценки не изменились.
В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11-12,5%, в 2026 году - 9,5-11,5%, в 2027 году - 5,5-7,5%.
Уточнение прогноза связано с ценовыми всплесками на отдельных продовольственных рынках, более высоким проинфляционным давлением со стороны спроса. Сдерживающее влияние на инфляцию будут оказывать проводимая умеренно жесткая денежно-кредитная политика и планируемые меры фискальной консолидации. Риски прогноза связаны с поддержанием фискальной дисциплины, усилением внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции, незаякоренностью инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и НДС", - говорится в докладе.
Прогноз роста экономики Казахстана на 2025 год улучшен до 5,5-6,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 4-5%. С 2027 года темпы роста ВВП будут стремиться к равновесному уровню.
Наибольшее влияние ожидается на непродовольственную и сервисную инфляцию, тогда как эффект на продовольственную инфляцию будет ограниченным в связи с налоговыми льготами для сельхозпроизводителей. В течение 2026 года также продолжится реализация программы повышения тарифов на регулируемые коммунальные услуги", - сообщили в Нацбанке.
Напомним, в августе инфляция в Казахстане ускорилась до 12,2%.
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако председатель ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности ее повышения.
03.09.2025, 12:34 25401
Центральная Азия и ЕАБР: зеленые финансы в действии - практики, уроки и инструменты устойчивого развития
Фото: ЕАБР
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Astana Finance Days 2025 Евразийский банк развития (ЕАБР) совместно с Центром зеленых финансов Международного финансового центра Астаны (МФЦА) провели региональный воркшоп "Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки".
Мероприятие прошло в гибридном формате - очно и онлайн - и собрало более 100 участников, включая представителей органов государственной власти, национальных институтов развития и деловых кругов стран Центральной Азии - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Республики Кыргызстан.
Главной целью мероприятия стали открытый диалог участников рынка зеленого финансирования и укрепление профессиональных компетенций в этой сфере. Воркшоп предоставил участникам возможность для обмена опытом и представления практических кейсов из стран региона. Особое внимание было уделено вопросам снижения стоимости заимствований, разработке зеленой таксономии, развитию биржевых и суверенных механизмов, а также возможностям, которые предоставляют международные банки развития", - рассказали в пресс-службе банка.
С приветственными словами к участникам обратились Руслан Даленов, заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) и доктор Ма Джун, председатель Альянса по наращиванию потенциала в сфере устойчивых инвестиций (CASI), президент Института финансов и устойчивого развития (IFS).
Зеленые финансы - это не просто тренд, а практический инструмент, открывающий новые возможности для устойчивого роста. Для стран Центральной Азии переход к низкоуглеродной экономике становится источником значимых инвестиций, технологического развития и укрепления международного сотрудничества. Евразийский банк развития уже активно участвует в финансировании проектов в сфере устойчивого развития и готов усиливать свою роль как платформа, объединяющая инвестиции, знания и диалог. Объем "зеленого" портфеля банка с 2018 года удвоился и на сегодняшний день составляет $1,9 млрд, включая строительство 10 солнечных и 3 ветровых электростанций в Казахстане суммарной мощностью 550 МВт", - сообщил заместитель председателя ЕАБР Руслан Даленов.
В 2024 году Евразийский банк развития стал первым в Центральной Азии, присоединившимся к Принципам ответственной банковской деятельности UNEP FI - глобальной инициативе ООН, объединяющей более 300 банков из 80 стран. С прошлого года банк системно отражает свои достижения и ключевые результаты в сфере устойчивого развития в ежегодном отчете. В нем представлены ключевые данные по вкладу банка в достижение Целей устойчивого развития ООН и другие параметры.
Воркшоп организован Академией ЕАБР. Академия нацелена на развитие компетенций государственных служащих стран-участниц ЕАБР, бизнес-партнеров и других участников частного сектора по таким темам, как проектное финансирование, инструменты инвестиционного рынка, работа банков развития, устойчивое развитие и другим направлениям", - уточнили в ЕАБР.
Для справки
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
02.09.2025, 11:38 32801
Тенге в августе укрепился на 0,4% - Нацбанк
Фото: Depositphotos
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам августа курс тенге укрепился на 0,4%, до 538,60 тенге за доллар США, сообщает Национальный банк РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 260 млн долларов США до 217 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,6 млрд долларов США. Продажи валюты из Национального фонда за август составили 420 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 9% от общего объема торгов или около 20 млн долларов США в день", - говорится в информационном сообщении по валютному рынку.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в сентябре Нацбанк планирует продать валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в августе было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение сентября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Нацбанком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в августе не проводились", - сообщили в Нацбанке.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 366 млн долл. США.
Учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в августе. Покупка валюты в сентябре также не запланирована", - говорится в сообщении.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - подчеркивается в информации.
Напомним, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%, однако председатель ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности ее повышения.
30.08.2025, 10:43 48036
Минфин определил размер МРП, МЗП и минимальную пенсию на 2026 год
Фото: Depositphotos
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Проект закона "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы" опубликовало Министерство финансов РК.
Согласно статье 7 проекта закона, с 1 января 2026 года будут установлены:
- минимальный размер заработной платы (МЗП) - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге;
- минимальный размер пенсии - 69 049 тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) - 4 325 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 50 851 тенге.
Также с 1 января 2026 года:
- размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, составит 2% от объекта исчисления взносов государства.
- месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг составит 3739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.
- повысятся на 10% пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет.
Напомним, правительство сформировало трехлетний бюджет без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда.
26.08.2025, 11:56 62781
Большую реформу финансового законодательства готовят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют провести реформу финансового законодательства, заявил на заседании правительства председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
По его словам, в этом году совместно с Агентством финрегулирования готовится большой пакет реформ финансового законодательства, в котором охвачены вопросы банковского сектора, платежей, рынка ценных бумаг и другие.
Также планируется введение регулирования цифровых финансовых активов, внедрение Национальной цифровой финансовой инфраструктуры и дальнейшее развитие платежного рынка. Это повысит вклад финансового сектора в развитие экономики и благосостояния граждан", - отметил спикер.
Он отметил, что для поддержки долгосрочного экономического роста Национальный банк продолжит работу по вовлечению банковской ликвидности в кредитование экономики.
Для наращивания корпоративного кредитования и переориентации банковской ликвидности с инструментов Нацбанк создает налоговые стимулы. В совокупности налоговые меры и инструменты денежно-кредитного, пруденциального регулирования формируют условия, при которых банкам становится выгоднее направлять ликвидность в доходные бизнес-проекты, нежели в потребительские займы или инструменты Нацбанка.
Нацбанк будет концентрироваться на ценовой и финансовой стабильности в целях создания условий для долгосрочного, качественного и инклюзивного экономического роста, поддержания благосостояния граждан", - пояснил Сулейменов.
01.08.2025, 10:10 150286
Нацбанк Казахстана провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 30 июля на фоне крайне низкой ликвидности на валютном рынке и усилившегося спекулятивного давления Национальный банк провел валютные интервенции в объеме $125,6 млн, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Проведение интервенций позволило снизить спекулятивную активность и обеспечить необходимую ликвидность на рынке", - уточнили в пресс-службе.
По итогам июля курс тенге ослаб на 4%, до 540,72 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $235 млн до $260 млн. Общий объем торгов составил $5,7 млрд.
Продажи валюты из Национального фонда за июль составили $700 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган - Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов, или около $32 млн в день.
По предварительным прогнозным заявкам правительства с учетом ожидаемых фискальных поступлений в рамках налогового месяца на выделение трансфертов в республиканский бюджет в августе Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $400 до 500 млн", - отметили в Нацбанке.
По данным финрегулятора, в рамках операций зеркалирования в июле было стерилизовано 290 млрд тенге. В течение августа в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 290 млрд тенге.
При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты, уточнили в пресс-службе.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около $450 млн.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в долгосрочном периоде на уровне не менее 40% Национальный банк в июле осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила $35 млн, или около 0,6% от общего объема торгов. В связи с превышением валютной доли ЕНПФ 40% при текущем уровне курса приобретение валюты за счет пенсионных активов ЕНПФ в августе не планируется", - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер Роман Скляр прокомментировал ослабление тенге.
01.08.2025, 09:38 151551
С 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года пенсионные выплаты из ЕНПФ освободят от ИПН, сообщили в пресс-службе фонда.
18 июля 2025 года главой государства подписан новый Налоговый кодекс, который предусматривает освобождение с 1 января 2026 года доходов в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат из ЕНПФ, осуществляемых нерезидентам Республики Казахстан", - проинформировали в ЕНПФ.
Согласно действующему Налоговому кодексу, пенсионные выплаты, ЕПВ из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10% у источника выплаты. То есть пенсионные взносы перечисляются на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения. ИПН удерживается при выплатах. Удержание ИПН производится совокупно по всем видам пенсионных выплат, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), добровольных пенсионных взносов (ДПВ). При этом учитываются суммы корректировки и налоговых вычетов, уточнили в пресс-службе.
При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривается удержание ИПН. При этом есть два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до пенсии.
До 1 января 2026 года исчисление, удержание и уплата ИПН с пенсионных выплат и ЕПВ из ЕНПФ будут осуществляться в действующем режиме.
Как будет с 1 января 2026 года?
ИПН не будет удерживаться со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом Республики Казахстан, а также не будет удерживаться с ЕПВ.
Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.
Кроме того, изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.
При этом сохранится норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.
31.07.2025, 13:11 154576
Курс доллара откатится назад - Роман Скляр
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Курс доллара откатится назад, заявил на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр.
Комментируя слова журналистов о резком скачке доллара до 552 тенге, Скляр напомнил, что в прогнозе социально-экономического развития предполагался курс 540 тенге за доллар, а цена на нефть 60 долларов за баррель.
Журналисты также напомнили вице-премьеру слова главы Нацбанка, который ранее утверждал, что для роста доллара нет никаких причин.
Национальный банк - это отдельная структура в иерархии госорганов власти и не подчиняется правительству. Они денежно-кредитную политику проводят такую, какую считают нужным. Мы можем долго спорить: правильная она или нет, но они ее проводят. Прогноз мой и моих коллег - это то, что курс доллара все-таки откатится назад. Таким высоким он не будет. И мы это много раз видели, в разных ситуациях, когда курс стабилизировался. Я думаю, Национальный банк все возможное для этого сделает, и рынок сам сработает так, как нужно", - заявил Скляр.
В настоящее время курс доллара в обменниках Алматы составляет 541-542,5 тенге за доллар, в Астане - 544-545 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Ранее глава Нацбанка рассказал, почему курс тенге находится под давлением.
