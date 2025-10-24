Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана

Возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 61 год

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 октября 2025 года составил 142 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 249 тенге, базовой пенсии - 47 561 тенге, - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 октября 2025 года составил 142 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 249 тенге, базовой пенсии - 47 561 тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 158,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 трлн 22,1 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 136 млрд тенге. По состоянию на 1 октября 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 510 тыс. человек.





По данным ведомства, свыше 5 млн казахстанцев охвачены обязательными пенсионными взносами работодателей c начала 2025 года. По состоянию на 1 октября 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,3 млн работников на сумму 596 млрд тенге.





Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году - 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.





Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", - уточнили в министерстве.





Напомним, в настоящее время в Казахстане возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 61 год.





В период с 2023 по 2028 год пенсионный возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста - 63 года начнет действовать с 2031 года, сообщается на портале gov.kz.





В каком возрасте женщины в Казахстане могут выходить на пенсию:





с 1 января 2028 года - по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года - по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года - по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года - по достижении 63 лет.





Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.



