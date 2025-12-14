12.12.2025, 09:56 119891
Казахстан ввел временный запрет на ввоз яиц
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 5 декабря 2025 года № 447 "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан" введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает Минсельхоз РК.
В ведомстве отметили, что запрет не распространяется в отношении транзита свежих яиц кур через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана.
Отмечается, что временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.
новости по теме
13.12.2025, 10:28 39261
Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений в Сарысуском районе Жамбылской области, сообщает Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.
Планируемая мощность нового предприятия составит 1 миллион тонн продукции в год (...) Для производства удобрений мирового стандарта будет внедрена уникальная для стран СНГ технология глубокого обогащения руды, которая решает историческую проблему высокого содержания примесей в фосфоритах Каратауского бассейна", - заявили в ведомстве.
По информации министерства, сейчас ведется проектирование комплекса.
Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец 2026 года. Общий объем инвестиций в проект превысит 300 миллиардов тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что свыше $10 млрд инвестиций вложат в крупные промышленные проекты в Казахстане.
12.12.2025, 10:11 116966
Взаимная торговля Казахстана с государствами - членами ЕАЭС выросла на 90%
Фото: правительство РК
Рассказать друзьям
Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Об этом сообщил в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Москве премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает необходимость всестороннего исполнения Договора о ЕАЭС и расширения внешнеэкономического сотрудничества с третьими странами. В целом за все время функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с государствами-членами выросла на 90%. Нам необходимо сохранить динамику совместной работы, направленной на укрепление экономического сотрудничества, устранение барьеров и развитие взаимной торговли", - отметил Олжас Бектенов.
В узком и расширенном составах участники ЕМПС обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, а также взаимодействие в энергетике, цифровой, таможенной сферах и др.
Участие в заседании также приняли премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус по видео-конференц-связи, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Главы делегаций обменялись мнениями по поводу совместной деятельности в текущем году и приоритетных направлений дальнейшей интеграции и партнерства в рамках ЕАЭС на 2026 год. Внимание уделено сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, вопросам совершенствования механизмов таможенного контроля, развитию электронной торговли, системы маркировки товаров и др.
Странами ЕАЭС в текущем году был принят ряд документов, способствующих укреплению интеграции и обеспечению устойчивого экономического роста государств. Подписание "IV Большого" протокола направлено на совершенствование базового договора и дальнейшее развитие деятельности институтов ЕАЭС. Расширению внешних экономических связей способствует заключение международных соглашений с ОАЭ, Монголией и Индонезией", - сообщила пресс-служба правительства.
Участники заседания акцентировали внимание на совместной работе в области цифровизации государственных закупок. По данным международного исследования, национальная система госзакупок Казахстана занимает передовое место по уровню доступности и прозрачности. Весь цикл госзакупок - от планирования до оплаты - осуществляется только в электронном формате. Конкурсы проводятся по рейтингово-балльной системе без участия комиссии, победитель определяется автоматически, что исключает субъективность. В результате данных мер экономия бюджетных средств РК с начала т.г. составила порядка $1,5 млрд (свыше 766 млрд тенге). C учетом развития передовых IT-решений и полноценного использования преимущества цифровых инструментов премьер-министр РК отметил необходимость актуализации отдельных норм договорной базы ЕАЭС в сфере госзакупок.
Эффективным инструментом поддержки совместных бизнес-инициатив признан действующий механизм финансирования промышленной кооперации. В этом году одобрено 5 проектов за счет бюджета ЕАЭС, из них 3 проекта в области машиностроения и ж/д промышленности с участием казахстанского бизнеса. С учетом растущего интереса со стороны представителей бизнеса стран ЕАЭС казахстанской стороной отмечена необходимость предоставления в приоритетном порядке субсидий предприятиям, использующим современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. Это придаст дополнительный импульс развитию высокотехнологичных производств и инновационных направлений, что свою очередь будет способствовать увеличению мощностей действующих и открытию новых предприятий, созданию новых рабочих мест и росту экономик государств.
Также обсуждены вопросы совершенствования условий для ведения бизнеса с упором на предотвращение возникновения избыточных норм, обеспечение предсказуемости и прозрачности регулирования.
По итогам заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов.
11.12.2025, 18:09 215686
Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Урумчи. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Душаньцзыская нефтехимическая компания, являющаяся региональным филиалом CNPC в Синьцзяне, впервые поставила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина, сообщает "Синьхуа".
Душаньцзыская нефтехимическая компания при Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), расположенная в городе Карамай Синьцзян-Уйгурского автономного района, отправила в Казахстан более 440 тонн авиационного керосина на 17 автомобилях-цистернах, что стало первым случаем экспорта китайскими нефтеперерабатывающими предприятиями авиакеросина в Казахстан", - пишет издание.
Кроме того, отмечается, что это была первая поставка авиационного керосина общим весом в тысячу тонн, являющаяся ключевым шагом в удовлетворении рыночного спроса Казахстана на данный вид топлива.
В филиале компании PetroChina International Co., Ltd в Казахстане, партнере экспортера, подчеркнули, что это новый результат энергетического сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
Благодаря географической близости с Казахстаном Душаньцзыская нефтехимическая компания при CNPC будет продолжать сотрудничать с казахстанской стороной в импорте нефтегазовых ресурсов, а также экспорте обработанной нефти и продукции химической промышленности.
Ранее сообщалось, что с начала года товарооборот между Казахстаном и Китаем составил 35,4 млрд долларов США.
11.12.2025, 17:46 220101
Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году - Токаев
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем грузоперевозок по маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран может увеличиться вдвое к 2030 году. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-иранского бизнес-форума.
В своем выступлении президент остановился на секторах, которые призваны придать новый импульс сотрудничеству двух стран. При этом первостепенное значение имеет наращивание транспортно-логистических связей.
Для нас важно развивать мультимодальные коридоры, соединяющие Центральную Азию с Персидским заливом, и особую роль в этом деле играет железная дорога Казахстан - Туркменистан - Иран. Объем грузоперевозок по этому маршруту может увеличиться вдвое к 2030 году, что, несомненно, будет иметь колоссальный экономический эффект. Оживление торговых отношений в регионе позволит запустить новые промышленные проекты. Кроме того, это обеспечит условия для открытия сервисных центров и производственных площадок", - подчеркнул Токаев.
Он также рассказал о планах строительства транспортно-логистического терминала в морском порту Шахид Раджаи, что откроет путь для прямой доставки казахстанской продукции на мировые рынки. Вместе с тем есть заинтересованность в налаживании связей портов Актау и Курык с иранскими портами Амирабад и Анзали. Есть планы по установлению партнерских отношений с морскими портами Бендер-Аббас и Чабахар.
В своем выступлении президент предложил укреплять сотрудничество в аграрной сфере.
В прошлом году товарооборот в агропромышленном секторе составил 220 млн долларов, а за 10 месяцев этого года объем продаж зерна достиг 280 млн долларов. Мы оказываем поддержку предпринимателям, инвестирующим в сельское хозяйство. На сегодняшний день реализуется ряд совместных проектов. В качестве примера можно привести деятельность иранской компании Solico Group, которая планирует построить в нашей стране молочный завод мощностью 200 тысяч тонн продукции в год, а также запустить производство детского питания. Как известно, компания Kourosh Food Industry также выразила заинтересованность в выходе на рынок Казахстана. Она намерена открыть в нашей стране предприятия по производству растительного масла и развитию птицеводства. Хочу еще раз подчеркнуть, что мы всегда открыты к сотрудничеству. Приглашаю иранских предпринимателей к запуску совместных проектов и открытию современных производственных мощностей в Казахстане", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Особое внимание президент также уделил сохранению Каспийского моря и его экосистемы.
Для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер. В следующем году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений. Приглашаем иранских коллег принять активное участие в этих инициативах", - отметил президент Казахстана.
В свою очередь президент Ирана обозначил наиболее перспективные сферы торгово-экономического партнерства.
Частный сектор двух сторон уже обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества, таких как создание совместного иранско-казахского консорциума по судоходству на Каспии; строительство складов и распределительного центра сельскохозяйственной продукции в порту Актау; создание совместного завода по производству продуктов питания и упаковки в Казахстане; открытие экспортного парка иранских строительных материалов в Алматы; развитие сотрудничества в области минеральных ресурсов, переработки сырья и регионального экспорта. Мы также поддерживаем создание Иранско-казахского совместного торгового совета, открытие прямых авиарейсов, упрощенную выдачу бизнес-виз и проведение торговых выставок в двух странах", - сказал Масуд Пезешкиан.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что за последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом и продолжает расти. Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025, 15:58 234516
В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордных $48,4 млрд
Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Евразийском регионе взаимные инвестиции достигли рекордного уровня - $48,4 млрд, сообщили в пресс-службе Евразийского банка развития.
Несмотря на то, что в мире наблюдается спад прямых иностранных инвестиций, в Евразийском регионе инвестиционная активность нарастает - накопленные взаимные ПИИ достигли рекордных $48,4 млрд", - заявили в банке.
По мнению аналитиков, драйвером роста стал частный бизнес - его доля в инвестициях выросла до 72%. Совокупный объем ПИИ - $34,7 млрд.
Инвестиции смещаются от сырья к обрабатывающей промышленности. Центральная Азия показывает бурный рост внутрирегиональных инвестиций - +42% к 2023 года, до $1,3 млрд", - уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ЕАБР, 80% из них - это строительство, обрабатывающая промышленность и финансовый сектор, отметили в банке.
Более $48 млрд накопленных взаимных ПИИ - это абсолютный рекорд за все время наблюдений. Особенно быстро растут взаимные инвестиции внутри Центральной Азии. За последние 5 лет среднегодовой темп прироста взаимных инвестиций в Центральной Азии составил 24,4%, что на порядок выше, чем по Евразийскому региону в целом. Драйверами роста стали успешно реализуемая в Казахстане стратегия по улучшению инвестиционного климата в стране и политика поощрения иностранных инвестиций в Узбекистане", - добавил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
11.12.2025, 15:55 231801
"КазТрансОйл" согласовал переориентацию потока нефти из системы КТК на другие маршруты
Фото: КазТрансОйл
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате переговоров с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов Каспийского трубопроводного консорциума в направлениях на Самару и БТД (Баку - Тбилиси - Джейхан) и перенаправление части объемов поставок на Китай, сообщили в компании "КазТрансОйл".
В результате увеличение объемов поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, составляет:
- Атырау - Самара - на 232 тыс. тонн;
- Китай - на 72 тыс. тонн;
- порт Актау (в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан) - на 58 тыс. тонн.
Также сообщается, что в декабре текущего года компания дополнительно предоставит нефтедобывающим компаниям возможности по временному размещению нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.
Это позволяет обеспечить гибкость графиков отгрузки, оптимизацию режимов перекачки и бесперебойность поставок по системе магистральных нефтепроводов", - пояснили в компании.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай. По данным ведомства, Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак на КТК.
11.12.2025, 15:03 241191
Токаев: Объем торговли с Ираном увеличился на 40% и продолжит расти
Президент пригласил иранский бизнес в крупные проекты
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние десять месяцев объем торговли с Ираном вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с совместным заявлением с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Иран является одним из важных партнеров Казахстана в торгово-экономической сфере. За последние десять месяцев объем торговли вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Мы нацелены на дальнейшее наращивание этого показателя, для этого имеются все необходимые возможности. Инвестиции являются залогом долгосрочного сотрудничества. Сегодня в Казахстане успешно действуют около 700 иранских компаний, преимущественно в таких отраслях, как промышленность, инфраструктура и сельское хозяйство. В свою очередь деловое сообщество Казахстана также активно инвестирует в экономику Ирана, реализуя проекты в горнодобывающей промышленности, транспортно-логистической сфере и производстве продуктов питания", - рассказал Токаев и пригласил иранские компании к участию в крупных долгосрочных проектах.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного коридора Север - Юг и железнодорожного маршрута Казахстан - Туркменистан - Иран.
Мы рассматриваем Иран как "ворота" для выхода в страны Юго-Восточной Азии и на Африканский континент. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность руководству Ирана за выделение Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. Этот шаг, несомненно, еще больше укрепит наше взаимодействие", - подчеркнул президент Казахстана.
Глава государства полагает, что межрегиональные связи должны придать новый импульс сотрудничеству двух стран.
В настоящее время установлены партнерские отношения между рядом областей Казахстана и провинций Ирана. Мы приветствуем предложение иранских предпринимателей о создании совместной свободной экономической зоны на территории Мангистауской области. Уверен, что этот шаг позволит наладить производство готовой продукции из иранского сырья в Казахстане и обеспечить ее последующие поставки в страны региона", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем он обозначил сельское хозяйство как одну из важных сфер взаимодействия.
Казахстан является поставщиком зерна и других злаковых культур на иранский рынок. В частности, в прошлом году было поставлено более 500 тысяч тонн ячменя. У нас есть возможности увеличить этот объем в несколько раз", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев также проинформировал представителей СМИ об итогах обсуждения с Масудом Пезешкианом международной повестки.
Стороны выразили обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженных конфликтов, санкционного давления и торговых войн. Мы обсудили ситуацию, связанную со снижением уровня доверия к международным организациям. Наши страны пришли к общему мнению о необходимости укрепления роли Организации Объединенных Наций, строгого соблюдения ее Устава и резолюций, обеспечения верховенства международного права и приверженности принципам справедливости. Подчеркнута необходимость мирного разрешения всех конфликтов и споров путем дипломатических переговоров. Казахстан и Иран и в дальнейшем продолжат взаимодействовать в рамках международных организаций", - добавил президент Казахстана.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее $200 млн.
11.12.2025, 14:13 210686
Атаки беспилотников на КТК: Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти
Фото: admnvrsk.ru
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил в кулуарах Акорды министр энергетики Ерлан Аккенженов.
На сегодняшний день потери составляют 480 тысяч тонн", - заявил министр.
Также глава Минэнерго заверил, что планы по добыче нефти по итогам года будут выполнены.
Напомним, 25 ноября морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредили беспилотники. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК. Вчера в Минэнерго заявили, что Казахстан после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.12.2025, 10:28Крупный химический комплекс по производству минеральных удобрений построят в Казахстане 13.12.2025, 11:5837336Новую часть "Доспехов Бога" с Джеки Чаном будут снимать в Мангистау 13.12.2025, 10:0520091Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Карагандинской области 13.12.2025, 10:5419346В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений 13.12.2025, 20:2915351Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на два дня 08.12.2025, 19:17530216В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному 07.12.2025, 18:28528841В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа 08.12.2025, 10:10512571Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу" 08.12.2025, 09:06Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости511891Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости 08.12.2025, 16:15504826Алматинцев предупредили о резком похолодании 05.12.2025, 14:50826821В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки823736Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16753556Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19750361Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25746991В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?