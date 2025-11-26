Морской терминал КТК под Новороссийском повредили беспилотники

Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международная группа исследователей нашла новые признаки того, что система общения кашалотов гораздо сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Open Mind





До сих пор ученые изучали "коды" кашалотов - серии щелчков в основном по двум параметрам:





сколько щелчков в каждом коде,

как часто они повторяются.





Но новое исследование показало, что важную роль играют и особенности самого звука.





Оказалось, что щелчки кашалотов имеют структуру, похожую на форманты - акустические характеристики, определяющие звучание человеческих гласных, например "а" или "и".





Исследователи нашли:





два четких типа "гласных" кодов - условно a-коды и i-коды;

"дифтонги" - звуки, в которых спектральные характеристики меняются по ходу кода (восходящие, нисходящие и комбинированные траектории).





Эти паттерны повторяются у разных кашалотов и в различных типах кодов. Это значит, что животные осознанно контролируют эти параметры, а не издают такие звуки случайно.





Это открытие показывает, что коммуникация кашалотов не просто "азбука Морзе", как считали раньше, а более сложная система, где звуки различаются по качеству, длине и структуре - почти как элементы человеческой речи.





Ученые предполагают, что такие "гласные" и "дифтонги" могут нести дополнительный смысл, который раньше оставался скрытым. Они планируют изучить, как эти звуковые особенности используются в разных кланах кашалотов и какой смысл они могут передавать.





Новые данные могут полностью изменить представление о том, насколько развито общение у этих животных и насколько сложной может быть их "речь".