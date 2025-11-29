28.11.2025, 18:09 46231

ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года

Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщило о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта, передает корреспондент агентства.

Этот шаг вызван экономической нецелесообразностью развития, сопровождения и поддержки проекта ArtSport. Просим вас сохранить все необходимые данные на своих устройствах", - говорится в сообщении.


В конце прошлого года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, и путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.

Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
 
28.11.2025, 12:16

Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы

Фото: скриншот из видео
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Есть ли среди погибших или пострадавших в результате пожара в Гонконге граждане Казахстана, рассказал председатель Комитета международной информации - официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.

По предварительным данным, наших граждан нет. Мы на связи с местными властями", - заявил он журналисту Kazakhstan Today.


Напомним, пожар в жилом комплексе Wang Fuk Court начался в среду днем по местному времени. Там загорелись бамбуковые строительные леса, которые возвели вокруг домов по плану реновации. Огонь быстро распространился и охватил все восемь зданий ЖК. Это самый мощный пожар в Гонконге за 17 лет.

Местные власти сочли стремительное распространение огня необычным, в связи с чем проведут уголовное расследование для выяснения причин. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали трех человек.

По последним данным, число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94.
 
27.11.2025, 09:54

В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков

В 2026 году завершат разработку проектно-сметной документации
Алматы. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка. Об этом на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов.

Он отметил, что зоопарк является уникальным объектом и его посещаемость ежегодно растет. При этом нынешнее состояние вольеров, прилегающей территории и инженерной инфраструктуры существенно устарело и не позволяет обеспечивать качественный сервис посетителям и высокие стандарты содержания животных.

Во всем мире зоопарки переходят к более комфортным и приближенным к природным условиям содержания животных, и мы также движемся в этом направлении", - подчеркнул Бейбут Шаханов.


Одним из ключевых этапов подготовки к реконструкции является выкуп прилегающих земельных участков. Это необходимо для создания современных естественных зон содержания животных и расширения парковочной территории.

При разработке ПСД учитывается опыт модернизации зоопарков стран с аналогичными климатическими условиями. Требования к вольерам соответствуют стандартам содержания животных, определенным в мастер-плане модернизации, разработанном при участии ведущих мировых экспертов. В проектировании участвуют зооархитекторы из Европы и России", - отметил спикер.


Работы по проекту уже ведутся. В следующем году планируется завершить разработку проектно-сметной документации. После выкупа 10 земельных участков приступят к масштабной реконструкции зоопарка.

Как сообщалось ранее, реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года.
 
26.11.2025, 14:47

Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду   

Фото: Kaspi.kz
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на то, что само словосочетание "финансовая пирамида" мы воспринимаем как что-то плохое, до сих пор есть те, кто их продвигает и те, кто с энтузиазмом в них участвует. В этом тексте мы рассказываем о том, чем мошенники прикрывают современные пирамиды и почему участие в них никогда не бывает выгодным.

Что такое финансовая пирамида?

 Это такая мошенническая схема. Организаторы предлагают участникам внести определенную сумму и привести друзей, родных и знакомых, которые сделают такой же взнос. Через время, благодаря притоку новых участников, "старички" могут вернуть свой взнос и приумножить его, за счёт тех денег, которые принесли новенькие.

А в чем подвох?

Проблема кроется в том, что рано или поздно приток новых участников прекращается. Это значит, что в пирамиду перестают поступать деньги, и те, кто пришел раньше уже не получат назад свои денег, не говоря уже о процентах.

Но ведь взносы чаще всего небольшие. Не логичнее ли рискнуть этой суммой ради возможности получить больше?

Создатели финансовых пирамид делают ставку именно на такую логику. Рискнувшие и получившие прибыль участники, с наибольшей долей вероятности вернутся в пирамиду по второму и третьему кругу, принося все большие и большие суммы. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирамида не "лопнет", а создатели не пропадут со всеми деньгами "вкладчиков".

А это вообще легально?

Нет. Создание и руководство финансовой или инвестиционной пирамидой в Казахстане запрещено статьей 217 Уголовного Кодекса. Создателям пирамид в Казахстане грозит лишение свободы сроком до семи лет.

А как тогда появляются все новые и новые пирамиды?

Мошенники часто прикрывают пирамиды маской легального бизнеса. Например, говорят, что инвестируют деньги клиентов в предприятия в сфере туризма или шоу-бизнеса, продают косметику, украшения или что-то ещё. По факту же никаких инвестиций или торговли нет, и вся прибыль формируется исключительно за счет взносов прибывающих участников

Ещё одно прикрытие - это "народные" игры, типа "Общего котла". Якобы, в нее играют честные люди, которые хотят заработать денег для себя и своих семей, и обманывать других игроков в этом случае бессмысленно.

Важно понимать, что суть финансовой пирамиды от этого не меняется - поток "новичков" заканчивается, пирамида *лопается", а ее организаторы пропадают со всеми деньгами.

А как отличить такую пирамиду от реального бизнеса?

Есть несколько "красных флагов":

  • Обещания быстрого и большого дохода без риска.
  • Активные призывы или даже требования приводить в "бизнес" друзей и знакомых. Иногда от количества людей, которых вы привели, зависит ваш доход.
  • Нет прозрачной схемы заработка. Вам не объясняют, откуда берется баснословная прибыль. Вместо этого есть размытые формулировки вроде "инвестиции в криптовалюту" или "игры на биржах" без каких-либо подробностей.

А разве пирамида не может существовать долго, и тогда финансовые риски будут минимальны?

 Чем дольше существует пирамида - тем больше в ней участников и крупнее суммы их вкладов. Соответственно, выплачивать им "дивиденды" тоже должны в большем объеме. Это требует огромного количества новых участников, набрать которое быстро становится невозможным. Значит, пирамида все равно "лопнет" - это лишь вопрос времени. Наверняка можно сказать одно: чем "старше" пирамида, тем больше пострадавших и выше сумма ущерба.

Помните, что каким бы ни был соблазн получить лёгкие деньги, и как бы убедительны ни были те, кто зазывает вас в пирамиду, итог у всего этого один - потерянные накопления и долги, вместо обещанного богатства.

Кстати, в рамках кампании "Kaspi.kz против мошенников" вышел новый ролик. Он как раз показывает работу финансовых пирамид.


Напомним, что Kaspi.kz при поддержке Агентства по развитию и регулированию финансового рынка снял целую серию видеороликов о самых распространенных схемах мошенничества, чтобы люди знали, как не стать жертвой обмана. Новые видео выходят каждые две недели на официальном YouТube-канале Kaspi.kz.
 
26.11.2025, 12:11

Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области

Нелегалы пытались пересечь границу в грузовике со стройматериалами
Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области
Фото: КНБ
Актобе. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября 2025 года Пограничной службой КНБ пресечена попытка нелегальной миграции в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Актюбинской области, сообщили в пресс-службе КНБ.

В ходе осмотра грузового автотранспорта пограничным нарядом среди строительных материалов обнаружены 10 иностранных граждан. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 394 Уголовного кодекса", - проинформировали в пресс-службе.


Иная информация разглашению не подлежит.
 
25.11.2025, 16:40

В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах

Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа
В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах
Фото: pixabay.com
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приказом министра экологии и природных ресурсов внесены изменения в типовые правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов, передает корреспондент агентства.

Вырубка деревьев производится по разрешению уполномоченного органа в соответствии с разрешительными процедурами", - сообщается в тексте приказа.


При этом отмечается, что в случае незаконной вырубки зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, предусматривается компенсация в стократном размере.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в центре Алматы забетонировали деревья.

К сожалению, что это не единичный случай варварского отношения к зеленым насаждениям в городе. В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или обрезке деревьев.

В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.

Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".

Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.

Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.

Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.

По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.

Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.

Также решить проблемы экологии поручил новому акиму города президент.
 
24.11.2025, 17:29

Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у всех казахстанцев будет дополнительный выходной - 16 декабря, в День Независимости, передает корреспондент агентства.

В этом году День Независимости выпадает на вторник, и для всех работников 16 декабря будет официальным выходным. Дополнительные переносы выходных к этой дате не предусмотрены.

31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Новогодние выходные приходятся на первые числа января.

Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января: первые два дня праздничные, следующие два - суббота и воскресенье.

Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
 
24.11.2025, 15:50

Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина

Наибольшую популярность ей принесла роль пани Зоси в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев"
Москва. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 86-м году жизнь скончалась российская актриса Валентина Шарыкина, сообщает Telegram-канал Театра сатиры.

Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина", - сказано в сообщении.


Актриса родилась 25 февраля 1940 года. Окончила ВТУ имени Б. В. Щукина. В 1962 году ее приняли в труппу Театра сатиры, пишет РИА Новости.

На счету Шарыкиной более 70 ролей в театре и кино. Наибольшую популярность ей принесла пани Зося в телевизионном проекте "Кабачок "13 стульев" (1966-1980). Артистка также известна по картинам "Судьба играет человеком" (1968), "Алло, Варшава" (1971), "Женский монастырь" (1972), "Даун Хаус" (2001), "Долгое прощание" (2004), "Истребители" (2013).
 
24.11.2025, 15:28

На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети

Новый способ подразумевает использование ИИН и пароля
Фото: НИТ
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале электронного правительства eGov.kz, а также на его компонентах (сервис eOtinish, платформа Smart Bridge, портал "Открытое правительство") появился новый способ авторизации пользователей, сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

По информации АО "НИТ", теперь пользователям доступны несколько вариантов аутентификации:

  • eGov QR - вход через сканирование QR-кода в мобильном приложении eGov Mobile;
  • авторизация с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) - подтверждение выполняется через SMS-код;
  • вход по логину и паролю - пользователь вводит ИИН и пароль, а подтверждение личности выполняется с помощью ЭЦП.

Если пользователь активно использует мобильное приложение eGov Mobile для авторизации, ему рекомендуется функция сканирования QR-кода - eGov QR.

Новый механизм авторизации с использованием логина (ИИН) и пароля удобен в случаях, когда пользователь находится вне зоны действия сети мобильных операторов. В этом варианте подтверждение личности через SMS-код не требуется. Пользователю также предоставлена возможность восстановления пароля в случае его утраты. Система автоматически определяет доступные пользователю данные и предлагает соответствующие поля для ввода. После успешной проверки информация подтверждается с помощью ЭЦП, что завершает процесс авторизации и обеспечивает безопасный вход в личный кабинет", - пояснили в пресс-службе компании.


Новый механизм дополняет существующие методы, расширяя перечень доступных способов аутентификации на портале. Обновление направлено на повышение безопасности, удобства использования и предоставление альтернативного способа идентификации для доступа к цифровым государственным услугам портала eGov.kz и его компонентов.
 
