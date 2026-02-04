Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК

Мероприятие обеспечит прямой диалог между представителями государственных органов, квазигосударственного сектора и бизнеса Казахстана и Пакистана

Фото: Минторговли РК

Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Исламабаде начал работу Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум. Мероприятие проходит в рамках государственнего визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, - В Исламабаде начал работу Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум. Мероприятие проходит в рамках государственнего визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, сообщили в пресс-службе Минторговли.





Форум направлен на углубление торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.





Программа форума включает пленарную сессию с участием руководителей профильных ведомств, национальных компаний, финансовых институтов и крупных частных компаний, проведение встреч в форматах B2B и B2C, а также церемонию обмена папками с подписанными коммерческими документами.





Всего в бизнес-форуме участвуют 143 представителя с казахстанской стороны, из которых 24 относятся к квазигосударственному сектору и 119 представляют бизнес-сообщество. С пакистанской стороны в мероприятии задействованы 180 компаний.





В рамках форума планируется подписание соглашений, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества, включая создание совместных инвестиционных платформ, развитие транспортно-логистических маршрутов с использованием портовой инфраструктуры Пакистана, электронную коммерцию и почтовую логистику, банковское и исламское финансирование, промышленную кооперацию, производство электрических автобусов, сахара, строительных материалов и лакокрасочной продукции, а также взаимодействие в сферах IT, GovTech, стартап-экосистемы, текстильной промышленности, медицины и оборонно-промышленного комплекса.





По данным Минторговли, по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Пакистаном увеличился почти в два раза и достиг $105,6 млн. В среднесрочной перспективе стороны намерены довести объем двустороннего товарооборота до $1 млрд. Данный вопрос был обсужден в ходе двусторонней встречи министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром коммерции Исламской Республики Пакистан Джамом Камал Ханом, состоявшейся в Исламабаде.





Арман Шаккалиев предложил определить конкретные секторы экономики по увеличению товарооборота, а также мероприятия и практические действия для ее достижения. Реализация данного механизма предполагает фокус на приоритетных отраслях с наибольшим торгово-экономическим потенциалом, включая агропромышленный комплекс и пищевую продукцию, химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию, машиностроение и фармацевтику.





Для достижения цели по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США QazTrade и TDAP определяются а качестве ключевых операторов по реализации инициатив. Это позволит обеспечить системную работу по сопровождению бизнеса, организации прямых B2B-контактов и реализации совместных проектов", - отметил Арман Шаккалиев.





В свою очередь министр коммерции Исламской Республики Пакистан поддержал инициативу казахстанской стороны.





Пакистан придает особое значение развитию торговых отношений с Казахстаном. Казахстан является не только крупнейшей экономикой Центральной Азии, но и крупнейшим экспортным рынком Пакистана в регионе", - отметил Джам Камал Хан.





По итогам встречи был подписан протокол, которым QazTrade и TDAP даны задачи по реализации достигнутых договоренностей.





Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан.



