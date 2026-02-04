03.02.2026, 12:58 86466
Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК
Фото: ortcom.kz
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК - координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
Данное решение принято в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакции закона "О физической культуре и спорте", вступившей в силу в прошлом году", - пояснили в Минспорта.
Серик Сапиев - олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом мажилиса парламента РК, председателем Комитета по делам спорта и физической культуры и спорта МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК.
Также в состав штаба вошли представители Министерства туризма и спорта, руководители национальных спортивных федераций и ветераны спортивной отрасли. Они будут прорабатывать каждый этап подготовки и обеспечивать своевременное и качественное выполнение поставленных задач.
Летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Айти и Нагоя (Япония). В программу Азиады-2026 включен 41 вид спорта. Всего будет разыграно 460 комплектов медалей по 68 дисциплинам: 217 - среди мужчин, 204 - среди женщин и 39 - в смешанных категориях. Программа включает олимпийские, неолимпийские и традиционные азиатские виды спорта.
Ранее Сапиев был освобожден от должности руководителя управления физической культуры и спорта Карагандинской области.
04.02.2026, 12:48 1161
В Исламабаде проходит Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум
Фото: Минторговли РК
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Исламабаде начал работу Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум. Мероприятие проходит в рамках государственнего визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Исламскую Республику Пакистан, сообщили в пресс-службе Минторговли.
Форум направлен на углубление торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Программа форума включает пленарную сессию с участием руководителей профильных ведомств, национальных компаний, финансовых институтов и крупных частных компаний, проведение встреч в форматах B2B и B2C, а также церемонию обмена папками с подписанными коммерческими документами.
Всего в бизнес-форуме участвуют 143 представителя с казахстанской стороны, из которых 24 относятся к квазигосударственному сектору и 119 представляют бизнес-сообщество. С пакистанской стороны в мероприятии задействованы 180 компаний.
В рамках форума планируется подписание соглашений, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества, включая создание совместных инвестиционных платформ, развитие транспортно-логистических маршрутов с использованием портовой инфраструктуры Пакистана, электронную коммерцию и почтовую логистику, банковское и исламское финансирование, промышленную кооперацию, производство электрических автобусов, сахара, строительных материалов и лакокрасочной продукции, а также взаимодействие в сферах IT, GovTech, стартап-экосистемы, текстильной промышленности, медицины и оборонно-промышленного комплекса.
По данным Минторговли, по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Пакистаном увеличился почти в два раза и достиг $105,6 млн. В среднесрочной перспективе стороны намерены довести объем двустороннего товарооборота до $1 млрд. Данный вопрос был обсужден в ходе двусторонней встречи министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром коммерции Исламской Республики Пакистан Джамом Камал Ханом, состоявшейся в Исламабаде.
Арман Шаккалиев предложил определить конкретные секторы экономики по увеличению товарооборота, а также мероприятия и практические действия для ее достижения. Реализация данного механизма предполагает фокус на приоритетных отраслях с наибольшим торгово-экономическим потенциалом, включая агропромышленный комплекс и пищевую продукцию, химическую и нефтехимическую промышленность, металлургию, машиностроение и фармацевтику.
Для достижения цели по увеличению товарооборота до 1 млрд долларов США QazTrade и TDAP определяются а качестве ключевых операторов по реализации инициатив. Это позволит обеспечить системную работу по сопровождению бизнеса, организации прямых B2B-контактов и реализации совместных проектов", - отметил Арман Шаккалиев.
В свою очередь министр коммерции Исламской Республики Пакистан поддержал инициативу казахстанской стороны.
Пакистан придает особое значение развитию торговых отношений с Казахстаном. Казахстан является не только крупнейшей экономикой Центральной Азии, но и крупнейшим экспортным рынком Пакистана в регионе", - отметил Джам Камал Хан.
По итогам встречи был подписан протокол, которым QazTrade и TDAP даны задачи по реализации достигнутых договоренностей.
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан.
В рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
04.02.2026, 09:35 11621
В Казахстане свыше 850 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году
Фото: МО РК
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане свыше 850 офицеров запаса планируется призвать на воинскую службу в 2026 году, сообщает Министерство обороны Республики Казахстан.
Согласно постановлению правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 - в Пограничную службу, 64 - в Национальную гвардию и 15 - в Министерство по чрезвычайным ситуациям", - уточнили в пресс-службе.
Как пояснили в министерстве, призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.
При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет. Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья. Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства", - добавили в МО.
Напомним, в 2025 году на воинскую службу в Казахстане планировалось призвать 915 офицеров запаса.
03.02.2026, 17:57 61846
Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан Дополнено
Фото: Акорда
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан, сообщает пресс-служба Акорды.
В воздушном пространстве Пакистана борт президента Казахстана сопровождали истребители Военно-воздушных сил", - говорится в сообщении.
Дополнено 03.02.2026, 18.45
В аэропорту Исламабада главу государства встретили президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф.
В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий. Касым-Жомарта Токаева также приветствовала группа детей с флагами Казахстана и Пакистана", - проинформировали в Акорде.
Напомним, в рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом и президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
03.02.2026, 17:10 63656
В Конституции намерены закрепить запрет на пропаганду вооруженных конфликтов
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев на заседании комиссии по конституционной реформе предложил закрепить запрет на пропаганду вооруженных конфликтов в новой Конституции страны, передает корреспондент агентства.
В современном мире термин "вооруженный конфликт" практически вытеснил понятие классической войны. То же самое касается формулировки "государственная безопасность", которая по тексту Основного закона заменяется на "национальную", - заявил он.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции.
Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики.
03.02.2026, 12:14 90841
Образован Комитет по контролю за охранной деятельностью МВД РК
Управление специализированной службы охраны МВД ликвидировано
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК от 29 января 2026 года № 48 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан" образован Комитет по контролю за охранной деятельностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Кроме того, документом ликвидировано государственное учреждение "Управление специализированной службы охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан (город Астана)".
Определить Комитет уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении государственных учреждений, указанных в приложении к настоящему постановлению", - говорится в постановлении.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
03.02.2026, 12:10 90841
Раимбек Баталов назначен внештатным советником Токаева
Фото: НПП Атамекен
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Раимбек Баталов стал внештатным советником президента Республики Казахстан по вопросам развития предпринимательства.
В пресс-службе Акорды подтвердили информацию о назначении бывшего председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбека Баталова внештатным советником президента РК.
Раимбек Баталов возглавлял нацпалату "Атамекен" с февраля 2022 года.
Баталов родился в 1970 году, окончил Казахскую архитектурно-строительной академию по специальности инженер-строитель. В разные годы занимал руководящие должности на металлургическом комплексе "Риддер Инвест", Новоджамбулском фосфорном заводе, Тобольском элеваторе, сахарном заводе в Мерке и Шымкентском ТЭЦ-3. С 1992 года - председатель совета директоров холдинга Raimbek.
03.02.2026, 11:12 94376
Серик Сапиев и его заместитель освобождены от должностей в управлении спорта Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Освобождены от занимаемых должностей руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов.
В управлении физической культуры и спорта Карагандинской области по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов", - сообщили в акимате региона.
Ранее в Сети распространилась информация о конфликте между олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым и чемпионом мира по джиу-джитсу Дауреном Есимхановым. На брифинге в правительстве министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов прокомментировал ситуацию.
02.02.2026, 20:39 142686
Бахтияр Мухаметкалиев назначен вице-министром ИИ и цифрового развития РК
Фото: gov.kz
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
В разные годы Бахтияр Мухаметкалиев занимал должности управляющего директора НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьер-министра и правительства РК.
С мая 2025 года по настоящее время являлся генеральным директором РГП на ПХВ "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
