02.02.2026, 11:35 63361
Назначен аким Турксибского района Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе сессии маслихата города Алматы был рассмотрен кадровый вопрос. На должность акима Турксибского района по согласованию с администрацией президента акимом Алматы была предложена кандидатура Дамира Акежанова, сообщили в акимате.
Представляя кандидата, Дархан Сатыбалды отметил его профессиональный опыт и знание городских проблем.
Дамир Акежанов обладает значительным опытом работы в системе государственного управления, хорошо знаком с проблемами города и имеет необходимую профессиональную подготовку для выполнения поставленных мною задач", - сказал глава города.
По итогам обсуждения депутаты маслихата поддержали предложенную кандидатуру.
До назначения на новую должность занимал пост заместителя руководителя аппарата акима города Алматы.
Общий стаж государственной службы составляет более 16 лет.
новости по теме
02.02.2026, 20:39 24641
Бахтияр Мухаметкалиев назначен вице-министром ИИ и цифрового развития РК
Фото: gov.kz
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития РК, сообщили в пресс-службе ведомства.
В разные годы Бахтияр Мухаметкалиев занимал должности управляющего директора НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", заведующего отделом контроля и документационного обеспечения канцелярии премьер-министра и правительства РК.
С мая 2025 года по настоящее время являлся генеральным директором РГП на ПХВ "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
02.02.2026, 18:35 33326
Вторую казахстанскую АЭС построят в Алматинской области
Фото: Depositphotos
Конаев. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан утвердило строительство второй атомной электростанции в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Правительство РК постановляет принять решение о строительстве ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция" и районе строительства ядерной установки - Жамбылский район Алматинской области", - говорится в документе.
Ранее в селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции. Как отметил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов, строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
02.02.2026, 17:13 42446
Асет Иргалиев назначен советником президента
Фото: primeminister.kz
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Асет Иргалиев назначен советником президента - председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен советником президента - председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы правительства, Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае. В 2008 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, международную школу бизнеса в Швеции, в 2009 году - университет Йорка и в 2010 году - университет Ноттингема. Трудовую деятельность начал в сентябре 2010 года региональным аналитиком экономической политики по Восточной Европе и Кавказу в экономическом департаменте Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне. С октября 2011 года по ноябрь 2012 года работал главным региональным аналитиком в этом же департаменте. В ноябре 2011 года стал региональным экономистом банка. С сентября 2018 года по март 2019 года занимал должность вице-министра национальной экономики РК.
Ранее был назначен аким Турксибского района Алматы.
02.02.2026, 11:54 58491
Президент поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати
Он отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа "Закон и порядок"
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.
Глава государства отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа "Закон и порядок". Он призвал представителей печатных медиа к конструктивной работе по освещению хода конституционной реформы, других масштабных преобразований, направленных на глубокую перезагрузку всей государственной системы", - проинформировал Смадияров.
В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех наших соотечественников независимо от их национальной и религиозной принадлежности главная задача - это защита суверенитета и независимости страны в духе ответственного и созидательного патриотизма, уважения к закону.
Президент выразил твердую уверенность в том, что отечественные журналисты примут деятельное участие в этой исключительно важной работе, и пожелал им благополучия и успехов", - говорится в сообщении.
31.01.2026, 18:00 200756
В Алматы выявили незаконную приватизацию части здания университета
Фото: wikipedia.org
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура города Алматы выявила незаконную приватизацию части здания Казахского национального женского педагогического университета площадью 208 квадратных метров, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
По иску прокуратуры суд признал заключенные сделки недействительными. Судебный акт вступил в законную силу. Уполномоченным органом в сфере государственного имущества и приватизации проводится оценка возвращенного актива", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в 2022 году департамент комитета по управлению земельными ресурсами по Алматы провел проверку законности отчуждения части территории Казахского национального университета имени аль-Фараби. Тогда выяснилось, что акимат города Алматы в нарушение требований действующего законодательства незаконно принял постановления с нарушениями по отчуждению части земельного участка университета.
31.01.2026, 11:05 228781
Токаеву доложили о результатах работы конституционной комиссии
Фото: akorda.kz
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель конституционной комиссии - председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, заместитель председателя конституционной комиссии - госсоветник Ерлан Карин и член конституционной комиссии - помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев доложили лидеру РК Касым-Жомарту Токаеву о результатах работы комиссии, сообщает Акорда.
В частности, Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.
Члены комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан. В связи c этим члены комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения. В свою очередь конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева, конституционной комиссией проделана масштабная работа.
Глава государства отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.
В заключение президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.
Ранее в Казахстане был опубликован проект новой Конституции.
31.01.2026, 10:00 230811
В Казахстане опубликован проект новой Конституции
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, сообщает Конституционный суд РК.
Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства.
Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей. Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции", - подчеркнули в суде.
Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.
В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан. Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. В частности, права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.
Также закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.
Помимо этого, вводится положение о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.
В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:
- образование нового однопалатного парламента - курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.
Кроме того, пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.
- Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.
- Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.
- Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.
- Закрепление "правила Миранды".
Также в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.
Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей. Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. Работа Конституционной комиссии продолжается", - добавили в пресс-службе.
С текстом новой Конституции Республики Казахстан можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что конституционная комиссия подготовила первый проект новой Конституции Казахстана.
30.01.2026, 20:30 244106
В Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о демонтаже многоквартирного жилого комплекса "Достар Делюкс", расположенного в микрорайоне Мадениет, 185/8, передает корреспондент агентства.
В ходе внеплановой проверки было выявлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение", - говорится в сообщении.
Как отметили в акимате, демонтаж и обратная засыпка объекта проводится собственником самостоятельно.
Ранее сообщалось о сносе незаконного четырехэтажного здания в Алматы.
