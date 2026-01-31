Казахстан и Эфиопия развивают аграрное и торгово-экономическое сотрудничество

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Эфиопии Жалгас Адилбаев провел встречу с вице-президентом и генеральным менеджером агрокластера MIDROC Нетсанетом Гашайе, сообщает пресс-служба МИД.





Основной целью встречи стало обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, обмена агротехнологиями и укрепления торговых связей между казахстанским бизнесом и крупнейшим инвестиционным холдингом Эфиопии.





Посол Ж.Адильбаев проинформировал собеседника о проводимых конституционных реформах, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Было отмечено, что текущие политические и экономические преобразования в Казахстане направлены на повышение благосостояния народа и в целом, усиление экономического потенциала страны на международном уровне.





В ходе дальнейшего обсуждения перспектив торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, собеседники обменялись мнением о возможности поставок высококачественной казахстанской пшеницы и удобрений, а также импорта эфиопского кофе, чая и продукции на рынок Центральной Азии и СНГ.





Вице-президент Н.Гашайе ознакомил казахского дипломата с деятельностью агрокластера MIDROC, который является ключевым игроком в экономике Эфиопии, управляющая обширными плантациями и производственными мощностями в сфере агропромышленного комплекса.





В ходе беседы посол Казахстана подчеркнул, что аграрный сектор является приоритетным направлением в отношениях двух стран, отметив стратегическую важность Эфиопии для казахстанских экспортеров, как ворот на рынок Восточной Африки. Кроме того, казахский дипломат предложил рассмотреть возможность визита в Казахстан руководства компании MIDROC в составе эфиопской бизнес-делегации для ознакомления с потенциалом МФЦА, как платформы для инвестиционной деятельности в Казахстане и в Центральной Азии в целом.





Н.Гашайе выразил высокую заинтересованность в изучении казахстанского опыта развития агропромышленного комплекса, в том числе масштабного зернового производства и внедрения цифровых решений в сельском хозяйстве.





В завершение беседы стороны договорились продолжить рабочие встречи для практической реализации обсужденных перспектив сотрудничества.