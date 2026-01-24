В Пхукете открылось консульство Казахстана

Рассказать друзьям

На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия Консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами.





Открытие Консульства имеет особое значение, поскольку оно стало третьим по счёту официальным дипломатическим представительством на острове, что подчёркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет своё официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана.





Консульский округ нового учреждения охватывает 14 южных провинций Таиланда, что делает его важным центром взаимодействия на юге страны. Такое территориальное покрытие позволит обеспечить системную защиту прав и законных интересов граждан Казахстана, оперативное реагирование в экстренных ситуациях, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных контактов в регионе.





В торжественной церемонии приняли участие Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн, руководство южных провинций Таиланда, представители органов власти Пхукета, дипломатического корпуса, казахской диаспоры, бизнес-кругов, туристических ассоциаций и СМИ.





Выступая на церемонии, Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что открытие Консульства в Пхукете является практическим подтверждением доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Таиландом.





Пхукет давно стал важным центром притяжения для граждан Казахстана. Открытие консульства позволит быть ближе к нашим соотечественникам, защищать их права и интересы, оперативно оказывать им поддержку и одновременно расширять всестороннее сотрудничество с южными регионами Таиланда" - отметил казахский дипломат.





Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди в своём выступлении подчеркнул поступательный характер тайско-казахских отношений и отметил значимость открытия Консульства как практического шага, отражающего динамику двустороннего сотрудничества.





Казахстан является важным партнёром Таиланда в Центральной Азии. Открытие Консульства в Пхукете будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия в сфере туризма, торговли, инвестиций и гуманитарных обменов" - отметил таиский дипломат.





Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн в своём выступлении подчеркнул значение Казахстана как надёжного партнёра Таиланда и выразил уверенность, что открытие консульства придаст новый импульс развитию туризма, торговли и культурных обменов.





Мы рады приветствовать открытие Консульства Республики Казахстан в Пхукете. Это событие укрепит связи между нашими народами и открывает новые возможности для сотрудничества" - сказал губернатор.





Торжественная программа мероприятия сопровождалась исполнением музыкальных произведений на домбре, звуки которой привлекли внимание гостей и создавали атмосферу культурного диалога и общения. Гостям были представлены национальные блюда казахской кухни, позволившие ближе познакомиться с богатым историческим и кулинарным наследием Казахстана.





Открытие Консульства Казахстана в Пхукете стало ещё одним подтверждением стремления двух стран к углублению партнёрства и развитию многопланового сотрудничества, отвечающего интересам граждан и способствующего укреплению дружбы между Казахстаном и Таиландом.





Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.





Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.





В консульский округ Консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.