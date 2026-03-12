Власти Казахстана готовят ряд изменений в Налоговый кодекс: порог по НДС и вычеты для бизнеса не пересматривают
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проектный офис внедрения Налогового кодекса рассмотрел 60 вопросов , связанных с имплементацией норм кодекса, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, в перечень вопросов, требующих внесения изменений в Налоговый кодекс, вошли:
- применение вычета по ИПН при изменении группы инвалидности. Размер налогового вычета зависит от группы инвалидности . При изменении группы в течение года возникает вопрос о размере применяемого вычета. Предлагается закрепить норму, согласно которой при изменении группы инвалидности в течение года применяется максимальный вычет - 5000 МРП, по принципу "поглощения", и внести уточнение в редакцию нормы;
- отмена требования по выписке ЭСФ по вознаграждениям по займам. Обороты по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС. Однако из-за редакционных неточностей формулировки они не включены в перечень операций, по которым не требуется ЭСФ. Предлагается исключить требование по выписке ЭСФ по таким операциям и применить норму ретроспективно с 1 января 2026 года;
- расширение перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне. Предлагается исключить из налоговой тайны сведения: о суммах социальных платежей; о задолженности по социальным платежам; отдельные регистрационные данные налогоплательщика;
- подтверждение ввоза ГСМ для авиации при освобождении от НДС. НК освобождает от НДС импорт ГСМ для воздушных перевозок. Однако действующая формулировка может требовать подтверждение ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другому подпункту статьи. Предлагается внести уточнение в норму, чтобы исключить возможные разночтения;
- освобождение от акциза экспорта энергетических напитков. В настоящее время экспорт подакцизных товаров освобождается от акциза. Однако при давальческой переработке акциз возникает у переработчика при передаче готовой продукции владельцу сырья, даже если товар затем экспортируется. Предлагается освободить от акциза такую передачу продукции, если она предназначена для последующего экспорта. Аналогичный механизм уже действует для нефтепродуктов;
- зачисление НДПИ по ОПИ по месту добычи. Бюджетный кодекс предусматривает зачисление НДПИ за общераспространенные полезные ископаемые в бюджеты по месту расположения объекта добычи. В то же время НК предусматривает уплату налога по месту регистрации недропользователя. Предлагается внести изменения в НК и формы отчетности для приведения норм в соответствие.
Также, по данным правительства, в сфере здравоохранения уже завершается работа по внесению в подзаконные акты изменений, касающиеся применения НДС при импорте лекарств и медицинских изделий и освобождения от НДС орфанных и социально значимых лекарств. 13 февраля этого года принят приказ Министерства здравоохранения об установлении предельных цен на лекарства и медизделия без учета НДС.
Напомним, депутаты и эксперты считают, что в новый Налоговый кодекс могут быть внесены поправки. Рассматриваются точечные корректировки - от повышения порога по НДС до пересмотра налоговых вычетов и условий для бизнеса.
По мнению экономиста, финансового аналитика Айбара Олжая, кардинального пересмотра Налогового кодекса не планируется, однако возможна корректировка отдельных количественных параметров.
Эксперт отметил проблемы с налоговыми вычетами для предпринимателей, работающих в специальном режиме, и не исключил возможных изменений. По его словам, корректировки могут начаться уже с марта - после приведения в порядок Конституции внимание будет уделено Налоговому кодексу.
Депутат мажилиса Азат Перуашев сообщил, что партия "Ак жол" направила в правительство предложения по изменению Налогового кодекса. В числе приоритетных инициатив - повышение порога по НДС с 40 млн до 78 млн тенге, что, по мнению партии, поддержит развитие малого и среднего бизнеса.
