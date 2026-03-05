Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, когда внесут изменения в Налоговый кодекс Казахстана, - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, когда внесут изменения в Налоговый кодекс Казахстана, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





Да, мы рассматриваем. Есть так называемый метод принятия решений, то есть по определенным вопросам обозначили сроки рассмотрения ответа - три, пять, десять дней. Если в течение этого времени мы не можем ответить, значит вопрос системный. И он уходит в так называемую корзину вопросов, которые будут на обсуждении рабочей группы по внесению изменений в Налоговый кодекс. Это стандартная рабочая группа, она заседает каждый год. Скорее всего, мы увидим эти изменения в конце этого года. Может, в следующем году вступят в действие", - заявил он.





По словам вице-премьера, часть проблем уже квалифицирована как структурные, и именно они станут предметом детальной проработки, пишет kapital.kz.





Напомним, в июле 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Масштабная налоговая реформа реформа затронет ИП, ТОО, а также наемных работников.





Новый кодекс предусматривает изменения по ключевым налогам. В частности, установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость - 16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС - 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).





При этом корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% - для банков и игорного бизнеса, 5% - для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной - 3%. Также от ИПН освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью - с 882 до 5000 МРП.





Стоит отметить, что, бизнес-сообщество Казахстане не раз высказывалось против отдельных положений кодекса.