Иран перекрыл Ормузский пролив - СМИ

Тегеран. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Иранское агентство "Тасним" сообщило о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами, - Иранское агентство "Тасним" сообщило о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами, сообщает Интерфакс.





Тасним" ссылается на источники, которые утверждают, что коммерческие суда получают сообщения от Корпуса стражей исламской революции о запрете прохода через пролив.





В министерстве транспорта США призвали транспортные суда не приближаться к Персидскому заливу, сообщают западные СМИ. Согласно рекомендации, все коммерческие суда, работающие в США, должны соблюдать дистанцию в 30 морских миль от американских военных кораблей, чтобы снизить риск того, чтобы их приняли за угрозу".





Эмиратское издание The National в свою очередь сообщает, что ряд судов получил предупреждение от ВМС Ирана не следовать курсом через Ормузский пролив.





Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него.





Аналитики ожидают резкого роста цены на нефть на торгах в понедельник. Цена на нефть марки Brent пока держится на уровне порядка семидесяти долларов за баррель.