28.02.2026, 13:11 18816
Трамп заявил о масштабной военной операции против Ирана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Вашингтон. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Американский президент Дональд Трамп объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана.
Трамп обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, сообщает РБК.
Наша цель - защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, порочной группы очень жестких, ужасных людей. Его угрожающая деятельность непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - заявил он.
Президент США добавил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия. Он объяснил начало операции тем, что у Вашингтона "иссякло терпение" в переговорах по ядерной сделке. 26 февраля прошел новый раунд переговоров, как писала The Wall Street Journal, Тегеран отверг ключевые требования Вашингтона - закрыть три объекта ядерной программы и передать США обогащенный уран.
Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена", - пообещал глава Белого дома.
Он также признал, что рассчитывает на смену власти в Иране после ударов по республике, пишет РИА Новости.
Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженным силам и всей полиции, я заявляю сегодня вечером, что вы должны сложить оружие и получить полную неприкосновенность, или же, в качестве альтернативы, вас ждет верная смерть. Поэтому сложите оружие", - объявил глава Белого дома в своем обращении.
Обращаясь к гражданам Ирана, президент США призвал их оставаться в укрытиях, поскольку "бомбы будут падать везде".
Между тем, по сообщениям СМИ, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракет со стороны Ирана.
Также сообщается, что в городах Ирана прогремела новая волна взрывов. Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг.
новости по теме
28.02.2026, 16:59 12876
На юге Ирана из-за атаки на школу погибли десятки детей
Сообщается о более чем пятидесяти погибших
Рассказать друзьям
Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших учениц начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки на юге Ирана возросло до 40, еще 48 учениц пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr.
Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о гибели 24 детей.
Дополнено 28.02.2026, 17.20
Позже стало известно, что число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек в результате атаки Израиля возросло до 51, еще 60 человек получили ранения.
Напомним, сегодня Иран подвергся ракетным атакам со стороны Израиля. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и базам США в ряде стран Ближнего Востока. Сообщается об одном погибшем в Абу-Даби в результате падения обломков сбитой ракеты.
28.02.2026, 14:36 16431
Удары Израиля и США по Ирану: Тегеран ответил ракетными атаками
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Рассказать друзьям
Тегеран. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Иерусалиме прозвучали взрывы на фоне ответной атаки Ирана на американо-израильские удары, об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times и Al Jazeera.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля сообщила о двух волнах ракетных запусков со стороны Ирана. По всей стране звучат сирены, граждан призвали не покидать укрытия.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) подтвердил проведение первой волны ракетных атак по Израилю, Тегеран запустил ракеты и БПЛА в сторону Израиля в ответ на агрессию против Ирана, пишет РИА Новости.
Иранские СМИ сообщают о "десятках баллистических ракет", выпущенных по Израилю.
Также сообщается, что ракетному обстрелу подвергся центр обслуживания пятого флота США в Бахрейне. В Министерстве обороны Катара заявили об отражении нескольких атак на территорию страны из Ирана. По данным РБК, звуки взрывов также слышны в Абу-Даби и Дубае, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Кувейте. В Абу-Даби в результате падения обломков сбитой ракеты погиб человек.
Американские базы в Иордании также стали целями ударов в Иордании, сообщает РИА Новости.
Звуки взрывов прогремели в Кувейте, сработали сигналы воздушной тревоги, сообщил телеканал Al Jazeera.
Между тем звуки взрывов не прекращают звучать в центральной части Тегерана, где активированы системы ПВО.
Дополнено 28.02.2026, 16.40
Все военные базы США в Ближневосточном регионе являются законными целями для ВС Ирана, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, информирует РИА Новости.
Все военные базы США в Ближневосточном регионе являются законными целями для ВС Ирана, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи, информирует РИА Новости.
Как сообщалось ранее, сегодня Израиль нанес удары по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана. Глава Белого дома обвинил Иран в "бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств", направленной против США и их союзников, а также заявил, что рассчитывает на смену власти в республике.
28.02.2026, 11:32 20611
Израиль нанес удары по Ирану Дополнено
Фото: Кадр из видео из соцсетей
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль", - цитирует главу Минобороны Израиля РБК.
Кац объявил чрезвычайное положение в стране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о сиренах и уведомлениях о том, что израильтянам необходимо находиться поблизости от укрытий. В Израиле запрещены образовательные мероприятия, собрания и работа в офисе, за исключением основных секторов.
В Тегеране прогремели три взрыва. Несколько ракет упали на Университетской улице и в районе Джумхури. Это центральная площадь в Тегеране. Рядом находится резиденция лидеров Ирана - дворец Саадабад.
Сообщается о новых взрывах в иранской столице.
Дополнено 28.02.2026, 12.35
В результате атак пострадали гражданские лица, сообщают СМИ.
Дополнено 28.02.2026, 16.40
В результате атаки на округ Минаб в провинции Хормозган на юге Ирана погибли 24 ученика начальной школы для девочек, сообщает РИА Новости.
27.02.2026, 17:40 28256
Глава Всемирного экономического форума в Давосе покинул пост из-за связей с Эпштейном
Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке
Рассказать друзьям
Вашингтон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде уходит в отставку на фоне обнародования информации о его связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает корреспондент агентства.
Бренде покинул пост главы ВЭФ в Давосе через несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном. Бренде на фоне упоминаний его имени в файлах по делу Эпштейна признал, что встречался с финансистом в формальной обстановке", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
27.02.2026, 15:42 30981
Впервые в истории первая леди США возглавит заседание Совета Безопасности ООН
Председательство в Совбезе ООН перейдет к США 2 марта
Рассказать друзьям
Вашингтон. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Супруга президента США Меланья Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН, впервые первая леди или вообще супруга какого бы то ни было лидера в мире будет председательствовать, заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Это будет первый случай, когда первая леди... будет председательствовать на заседании Совета Безопасности", - цитирует Дюжаррика РИА Новости.
Председательство в Совбезе ООН перейдет к США 2 марта.
26.02.2026, 19:45 39126
Страны Ближнего Востока усиливают международное культурное присутствие в 2026 году
Рассказать друзьям
Дубай. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году страны Ближнего Востока усиливают свое присутствие на международной культурной арене. Регион, который традиционно ассоциируется с энергетикой и финансами, все активнее инвестирует в искусство, литературу и межкультурные проекты, делая их частью долгосрочных государственных стратегий.
Одним из ключевых культурных центров региона остаются Объединенные Арабские Эмираты. Весной в Дубае вновь проходит Art Dubai - одна из крупнейших художественных ярмарок Ближнего Востока, объединяющая галереи и художников из Европы, Азии и Африки. В начале года здесь же состоялся литературный фестиваль Emirates Airline Festival of Literature.
Дополняет культурную повестку Dubai Design Week - крупнейший фестиваль дизайна на Ближнем Востоке. В 2026 году он вновь объединяет архитекторов, дизайнеров и креативные студии со всего мира, включая выставки, инсталляции и профессиональные дискуссии, подчеркивая роль Дубая как центра креативных индустрий.
Саудовская Аравия в 2026 году укрепляет позиции на международной арт-сцене благодаря Diriyah Contemporary Art Biennale, проходящей в историческом районе Дирия. Биеннале объединяет художников из разных стран и охватывает широкий спектр форм современного искусства - от живописи до медиаинсталляций.
Значимым событием для региона стало проведение Art Basel Qatar в Дохе - первого проекта Art Basel в странах Персидского залива. Ярмарка объединила 84 художника из 31 страны и 87 галерей, привлекая внимание международных коллекционеров и профессионального сообщества.
Кувейт также демонстрирует культурную активность: с конца января по начало февраля 2026 года здесь прошел Al-Qurain Cultural Festival, один из крупнейших культурных форумов страны, включающий литературные события, выставки и дискуссии.
Международные фестивали и арт-инициативы стали инструментом формирования культурного имиджа стран Ближнего Востока.
26.02.2026, 09:23 43731
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
По данным МВД Кубы, когда береговая охрана приблизилась к судну, с катера начались выстрелы. Кубинское судно открыло ответный огонь, были убиты четверо человек на катере, ранено еще шесть. С кубинской стороны пострадал капитан
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. Как сообщили в МВД латиноамериканской страны, кубинские пограничники ответным огнем ликвидировали четырех человек на судне, передает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства Кубы в США на странице в X.
Сотрудники береговой охраны Кубы также ранили еще шестерых. На борту судна охраны находились пять сотрудников. Министерство сообщило, что, когда их судно приблизилось к зарегистрированному во Флориде судну, чтобы опознать пассажиров, "с лодки были произведены выстрелы", в результате чего капитан кубинского судна был ранен.
В результате столкновения (...) четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения", - сообщили в министерстве, добавив, что пострадавшие были эвакуированы и получили медицинскую помощь.
По данным ведомства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени в территориальных водах Кубы. Американское судно с регистрационным номером FL7726SH зарегистрировано во Флориде. Катер приблизился на расстояние до 1 морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.
Расследования компетентных органов продолжаются с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего", - уточнило министерство.
По данным РБК, в последнее время происходит ужесточение политики США в отношении Кубы. В конце января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. После этого Вашингтон получил возможность вводить дополнительные пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на Кубу.
Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что США фактически объявили "энергетическую блокаду Кубы под абсолютно бредовым предлогом".
25.02.2026, 09:30 47661
Посол Украины сообщила о демарше от США после атак ВСУ в Черном море
В конце прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума
Рассказать друзьям
Киев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что получила демарш от Госдепартамента после атак ВСУ на нефтяной объект в Черном море в конце прошлого года. Об этом глава дипмиссии рассказала на брифинге, передает РБК со ссылкой на CNN.
Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Государственного департамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от нападок на американские интересы", - сказала она.
Стефанишина добавила, что Киев "принял это к сведению". По ее словам, в ноте Госдепа отмечалось, что у США в настоящее время нет таких экономических интересов на Украине, как в Казахстане.
Напомним, в конце ноября прошлого года под атаку беспилотников попал морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Его дальнейшая эксплуатация невозможна, погрузка приостановлена, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших не было. В консорциуме отметили, что предварительно утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.
Каспийский трубопроводный консорциум - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Трубопровод протяженностью более 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.
Консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы. В частности, в него входит американская Chevron.
После атаки экспорт нефти был экстренно перенаправлен на альтернативные маршруты. К концу января КТК ввел в эксплуатацию отремонтированное ВПУ-3 на замену ВПУ-2. Сроки и объемы ремонтных работ из-за повреждения последнего пришлось изменить.
Казахстан тогда недополучил около 480 тыс. тонн нефти. В Минэнерго республики заявили, что произошедшее является недопустимым инцидентом и представляет угрозу глобальной энергетической безопасности.
МИД Казахстана выразил протест после атаки на КТК.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 13:45Казахстан отменил ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке 28.02.2026, 15:2153996В МИД Казахстана сообщили о нахождении 96 казахстанцев в Иране 28.02.2026, 16:3541821Казахстан ввел полный запрет полетов над Ближним Востоком 28.02.2026, 09:1731626Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 12:1028991Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области 24.02.2026, 18:56362386ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30277686Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 24.02.2026, 12:00248416Сирены включат в Алматы в среду 23.02.2026, 19:41243926Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП 23.02.2026, 18:30224656В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 03.02.2026, 11:582003841В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:002003421Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:022003001Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:352001441В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261987496Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?