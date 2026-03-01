Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области

Фото: Polisia.kz

Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области невестку, убившую прикованную к постели свекровь, направили на принудительное лечение, - В Атырауской области невестку, убившую прикованную к постели свекровь, направили на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе областного суда.





Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту.





27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице.





Экспертиза установила, что обвиняемая 1986 года рождения страдает хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией. По состоянию здоровья подсудимая не может участвовать в судебных заседаниях.





В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили. Ей назначено принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.



