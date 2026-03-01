28.02.2026, 09:17 31846
Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области
Фото: Polisia.kz
Атырау. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области невестку, убившую прикованную к постели свекровь, направили на принудительное лечение, сообщили в пресс-службе областного суда.
Как установило следствие, в мае прошлого года мужчина перевез свою прикованную к постели мать 1942 года рождения в село Жасқайрат для ухода. Его супруга выступила против этого, что и привело к конфликту.
27 мая 2025 года, воспользовавшись отсутствием мужа, подсудимая нанесла беспомощной свекрови 4-5 ударов кухонным ножом в область головы. Потерпевшая скончалась в районной больнице.
Экспертиза установила, что обвиняемая 1986 года рождения страдает хроническим психическим расстройством - параноидной шизофренией. По состоянию здоровья подсудимая не может участвовать в судебных заседаниях.
В итоге суд признал невестку виновной в убийстве беспомощного человека, но в связи с тем, что она находилась в невменяемом состоянии, от уголовной ответственности ее освободили. Ей назначено принудительное лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
28.02.2026, 18:43 17046
Уголовное дело завели из-за беременности школьницы в Актюбинской области
Проводится расследование
Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после случая беременности ученицы одной из школ Темирского района.
В управлении образования изданию "Диапазон" рассказали, что школьницы сейчас на занятиях нет. Она из благополучной семьи, училась хорошо.
В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что по факту совершения полового акта с несовершеннолетней жительницей области возбуждено уголовное дело, проводятся все предусмотренные законом следственные действия, обеспечена защита прав и законных интересов потерпевшей. Ход расследования находится на особом контроле областного департамента полиции.
Ранее сообщалось, что в ЗКО арестован бывший сотрудник районного акимата по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.
28.02.2026, 18:15 19291
Экс-чиновника и депутатов подозревают в афере с жильем для малоимущих в Актобе
Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки
Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе бывшие депутаты и экс-чиновник проходят фигурантами в деле о многомиллионной афере с жильем для малоимущих, сообщает телеканал КТК.
Вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки. На скамье подсудимых - бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.
Как установило следствие, подсудимые заранее разработала схему и провернули продажу здания, которое фактически непригодно для жилья. Общежитие когда-то приобрели всего за 8 миллионов, причем покупателем была супруга экс-главы маслихата. А затем этот же объект реализовали государству уже как "дом для социально уязвимых слоев населения".
Сумма сделки составила 672 миллиона тенге.
Всем троим вменяют мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов, подлог документов и соучастие.
Использование счета третьего лица, близкого родственника, являлось способом сокрытия преступного происхождения денег. После получения и обналичивания денежных средств в 2023-24 годах на одного из подсудимых были оформлены следующие имущества: недвижимое имущество, автомобиль марки Cadillac Escalade, денежные средства", - рассказал старший прокурор прокуратуры Актюбинской области Темирлан Ибрагимов.
28.02.2026, 17:06 21876
Обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней экс-чиновника в ЗКО арестовали
Фото: Polisia.kz
Уральск. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили о задержании бывшего чиновника, которого ранее в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери обвинил житель города Аксая.
Специализированным следственным судом Уральска в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, сообщили в прокуратуре ЗКО изданию "Мой город".
Ранее сотрудника отдела районного акимата города Аксая местный житель обвинил в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Позже в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Детский омбудсмен прокомментировала, что потерпевшая сторона отказалась от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным.
28.02.2026, 12:10 29211
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
Караганда. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 февраля сотрудники управления по противодействию наркопреступности Карагандинской области пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в регионе, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий задержан подозреваемый. По месту его жительства изъяты канистры с готовым наркотическим средством "скорость" и прекурсорами, реактор, оборудование для фильтрации и сушки, пресс, ацетон и другие химические реагенты, электронные весы, вакууматоры и средства индивидуальной защиты.
В целом в незаконный оборот не допущено 40 кг готовых наркотиков и около 5 тонн прекурсоров, которые оцениваются более чем в два миллиона долларов США", - подчеркнули в полиции.
По предварительным данным, подозреваемый поддерживал связь с куратором одного из Telegram-каналов, а изготовленная продукция предназначалась для распространения на территории Карагандинской области.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются каналы поставки прекурсоров и возможные соучастники. Работа в данном направлении продолжается.
Напомним, что КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
27.02.2026, 20:51 44691
Опубликовано видео задержания подозреваемого в двойном убийстве в Атырауской области
Фото: Кадр из видео
Джакарта. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На острове Ломбок в Индонезии задержан подозреваемый в двойном убийстве в Атырауской области. Министерств внутренних дел РК опубликовало видео задержания.
Сотрудниками МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Индонезии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с ним была установлена и его бывшая супруга", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области. Подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи был объявлен в розыск.
27.02.2026, 10:40 66546
В СКО завершено расследование дела о незаконном кредитовании с доходом 1,8 млрд тенге
Фото: скриншот из видео АФМ
Петропавловск. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщили в пресс-службе АФМ.
В период с 2013 года по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии. Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60-120% годовых. Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", - отметили в АФМ.
Кроме того, по данным ведомства, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в АФМ.
26.02.2026, 13:17 97316
В Караганде подростки толпой жестоко избили девочку
Фото: Depositphotos
Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Мать пострадавшей девочки в соцсетях рассказала, что ее совершеннолетнюю дочь 16 февраля в 12-м микрорайоне Караганды жестоко избила группа подростков. Происходящее снимали на камеру.
В настоящее время моя дочь проходит лечение в детской больнице. Ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи", - рассказала женщина.
По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел шестеро несовершеннолетних. Предварительно установлено, что подозреваемые умышленно нанесли потерпевшей телесные повреждения из хулиганских побуждений. По результатам первичных следственных действий, несовершеннолетние инициаторы конфликта - юноша и девушка - водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Отмечается, что действиям остальных участников произошедшего будет дана правовая оценка в рамках расследования.
Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Инцидент также рассмотрен на совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Принято решение о направлении виновных в специальную образовательную организацию после завершения расследования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В январе подростки избили девочку в торговом центре в Актау. В конце сентября прошлого года в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
26.02.2026, 12:25 91236
Ущерб в 8,2 млрд и более 420 пострадавших семей: в Астане завершено расследование по делу дольщиков
Фото: Depositphotos
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела по долевому строительству ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" направлены в суд, сообщили в прокуратуре Астаны.
В Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
Как установило следствие, организаторы схемы привлекали средства граждан для строительства жилых комплексов "Оазис", R-Club и R-Club Deluxe без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства Республики Казахстан.
По данным правоохранительных органов, полученные от дольщиков средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов велось с нарушениями и не в полном объеме.
В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых. В частности, под арест попали 10 квартир, 36 земельных участков, 16 нежилых помещений и 49 автомашин.
В отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
