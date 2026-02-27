26.02.2026, 09:38 65831
КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков
Фото: скриншот из видео КНБ
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе текущего года Комитетом национальной безопасности совместно с компетентными органами иностранного государства реализована международная антинаркотическая операция, сообщили в пресс-службе комитета.
В результате совместных действий в Алматы при получении 8 кг синтетического вещества "метамфетамин" задержан гражданин Казахстана. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. С санкции суда в отношении задержанного избрана мера пресечения "содержание под стражей", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
26.02.2026, 13:17 23556
В Караганде подростки толпой жестоко избили девочку
Фото: Depositphotos
Караганда. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Мать пострадавшей девочки в соцсетях рассказала, что ее совершеннолетнюю дочь 16 февраля в 12-м микрорайоне Караганды жестоко избила группа подростков. Происходящее снимали на камеру.
В настоящее время моя дочь проходит лечение в детской больнице. Ей причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи", - рассказала женщина.
По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел шестеро несовершеннолетних. Предварительно установлено, что подозреваемые умышленно нанесли потерпевшей телесные повреждения из хулиганских побуждений. По результатам первичных следственных действий, несовершеннолетние инициаторы конфликта - юноша и девушка - водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
Отмечается, что действиям остальных участников произошедшего будет дана правовая оценка в рамках расследования.
Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних приняты меры административного воздействия за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Инцидент также рассмотрен на совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Принято решение о направлении виновных в специальную образовательную организацию после завершения расследования.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В январе подростки избили девочку в торговом центре в Актау. В конце сентября прошлого года в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Костанайской области разыскивают двоих подростков по подозрению в убийстве.
26.02.2026, 12:25 27331
Ущерб в 8,2 млрд и более 420 пострадавших семей: в Астане завершено расследование по делу дольщиков
Фото: Depositphotos
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела по долевому строительству ЖК "Оазис", МЖК "R-Club" и ЖК "R-ClubDeluxe" направлены в суд, сообщили в прокуратуре Астаны.
В Астане завершено расследование уголовных дел по факту незаконного привлечения денежных средств граждан в долевое строительство. В суд направлены материалы в отношении группы лиц, действия которых причинили особо крупный ущерб на сумму 8,2 млрд тенге и затронули интересы более 426 семей.
Как установило следствие, организаторы схемы привлекали средства граждан для строительства жилых комплексов "Оазис", R-Club и R-Club Deluxe без получения соответствующих разрешений в нарушение требований законодательства Республики Казахстан.
По данным правоохранительных органов, полученные от дольщиков средства использовались не по целевому назначению, а строительство объектов велось с нарушениями и не в полном объеме.
В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых. В частности, под арест попали 10 квартир, 36 земельных участков, 16 нежилых помещений и 49 автомашин.
В отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Астане глава строительной компании осужден за хищение 2,1 млрд тенге. Деньги были выделены государством на завершение строительства проблемного ЖК.
26.02.2026, 10:28 38271
Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних
Фото: Depositphotos
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала, какие меры принимаются по ряду фактов изнасилования детей в Казахстане.
Напомним, на днях сообщалось об изнасиловании 13-летней девочки ВИЧ-инфицированным.
По факту в Алматы. В декабре 2025 года следствием дело передано в суд по статье, предусматривающей пожизненное заключение. В рамках рассмотрения дела в суде дело было переквалифицировано, в связи с чем обратились в прокуратуру. Мы на связи с МВД, с мамой и Лязат Ракишевой. Девочка в безопасности, в учреждении. Центр психологической поддержки пригласил маму с девочкой, они на связи", - сообщила Закиева.
Также детский омбудсмен прокомментировала случай в ЗКО.
Региональный уполномоченный на связи с папой, они отказались от психологической помощи. Вместе с тем индивидуальная работа будет проведена региональным уполномоченным. Идет следствие", - пояснила она.
Кроме того, Динара Закиева сообщила о факте преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Костанайской области.
Нами направлено обращение в прокуратуру по возобновлению дела. Адвокат информирован", - отметила она.
25.02.2026, 19:28 87526
В ЗКО похитили 56,5 млн тенге при ремонте дорог
Уголовное дело направлено в суд
Уральск. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
В марте 2023 года по итогам государственных закупок между ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" и ПК "Сапак" заключен договор на ремонт дорог в селе Жымпиты на общую сумму 259 млн тенге. Однако директор ПК "Сапак", вступив в сговор с директором субподрядной организации ТОО "Ак-Би", разработал схему присвоения вверенных денежных средств. Подозреваемые систематически оформляли акты выполненных работ с заведомо ложными сведениями, включая асфальтирование, земляные, бетонные, водопроводные и другие виды дорожных работ, которые фактически не выполнялись или были выполнены в меньших объемах", - проинформировали в АФМ.
Как уточнили в ведомстве, на основании фиктивных актов заказчиком осуществлялось перечисление бюджетных средств на расчетный счет ПК "Сапак". В дальнейшем полученные денежные средства распределялись между участниками схемы. В результате государству причинен материальный ущерб в сумме 56,5 млн тенге.
С санкции суда на квартиру одного из подозреваемых наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд", - дополнили в агентстве.
Кроме того, ранее приговором суда руководитель ГУ "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
25.02.2026, 18:46 89426
Осужденный за изнасилование экс-глава полиции Талдыкоргана выиграл суд по приватизации служебного жилья
Фото: Pexels
Талдыкорган. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-начальник департамента полиции Талдыкоргана, отбывающий срок за изнасилование, выиграл суд по делу о приватизации служебной квартиры, сообщает МИА "Казинформ".
Суд признал незаконным бездействие департамента полиции региона, который не рассмотрел поданный рапорт о приватизации жилья", - проинформировали в специализированном межрайонном административном суде области Жетысу.
Как пишет издание, Марат Куштыбаев прослужил в правоохранительных органах более 35 лет. Еще в 2016 году ему и его семье предоставили служебное жилье в Талдыкоргане. В августе 2023 года, после передачи квартиры на баланс департамента полиции, с ним заключили договор найма служебного жилья. Уже 25 числа этого месяца Марат Куштыбаев подал рапорт с просьбой разрешить приватизацию квартиры.
Суд установил, что рапорт истца о приватизации жилья был подан и зарегистрирован в установленном порядке, однако жилищной комиссией государственного учреждения "Департамент полиции области Жетысу Министерства внутренних дел Республики Казахстан" он не рассмотрен и решение по нему не принято", - сообщили в суде.
Как пояснили в суде, по закону комиссия обязана либо принять решение о приватизации, либо дать мотивированный отказ. Однако игнорировать обращение она не вправе.
Сообщается, что на ответчика была возложена обязанность рассмотреть указанный рапорт на заседании жилищной комиссии и принять по нему решение в установленном законом порядке.
Таким образом, областной суд удовлетворил иск Марата Куштыбаева, признав бездействие департамента полиции незаконным. В связи с этим ведомству предписано вынести вопрос на заседание жилищной комиссии и официально принять решение - о разрешении приватизации либо об отказе в ней.
Напомним, в ноябре 2023 года начальник управления полиции города Талдыкоргана был задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.
25.02.2026, 16:50 94191
В Атырау арестовали подозреваемого по делу об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией
Фото: Polisia.kz
Атырау. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау арестовали на два месяца подозреваемого по громкому делу об умышленном заражении вирусом иммунодефицита человека, сообщил в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
Он признан подозреваемым и с санкции суда взят под стражу. Расследование продолжается. В обязательном порядке будет донесено представление об устранении причин и обстоятельств, способствующих совершению данного уголовного правонарушения (...) Мы проводим следственно-оперативные мероприятия и устанавливаем причастность других лиц", - сообщил Санжар Адилов.
Ранее сообщалось, что в Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, заведомо знавшим о наличии у него данного заболевания.
25.02.2026, 15:45 95326
Оборот краденого имущества выявили во время рейдов на Зеленом базаре и в ГУМе Алматы
Задержан житель города
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Оборот краденого имущества выявила во время рейдов на территории рынка "Зеленый базар" и торгового дома "ГУМ" в городе Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Выявлено более пяти административных правонарушений (...) По каждому факту составлены административные протоколы, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности. Кроме того, при координации прокуратуры района в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города Алматы установлен и задержан житель города, причастный к незаконному обороту похищенного имущества. В ходе обыска по месту его проживания обнаружены и изъяты 30 похищенных сотовых телефонов и 2 планшета", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в настоящее время по шести мобильным телефонам уже установлены законные владельцы.
По остальному изъятому имуществу проводится работа по установлению потерпевших. По данному факту начато досудебное расследование по статье 196 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). По санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается", - добавили в ведомстве.
Напомним, начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана. По его словам, один из наиболее резонансных видов преступности - это уличная преступность.
Понятие "улица" входит в понятие "общественное место", таким образом, уличная преступность отражается как часть тех преступлений, совершаемых в общественных местах. Каждый день на улицах городов Республики Казахстан совершается множество преступлений, начиная от хулиганства, грабежей и заканчивая серьезными преступлениями, такими как разбои, изнасилования и убийства", - заявил эксперт.
25.02.2026, 14:27 87456
Правозащитница заявила об изнасиловании несовершеннолетней ВИЧ-инфицированным в Алматы
Дело направлено в суд
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ.
По словам Ракишевой, надругательство над 13-летней девочкой произошло 1 сентября 2025 года в Алматы. Подозреваемый - друг отца. Родители подростка находятся в разводе.
Также сообщается, что о случившемся мать девочки узнала только спустя 6 месяцев.
Преступник ВИЧ-инфицированный", - заявила правозащитница.
В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания. Все необходимые следственные действия проведены объективно, всесторонне и оперативно. В декабре 2025 года следствие по данному факту завершено, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения", - сказано в сообщении.
Ход расследования находился на особом контроле руководства департамента полиции города Алматы.
Ранее сообщалось, что в Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.
Также напомним, что в ЗКО местного чиновника обвинили в изнасиловании несовершеннолетней дочери. В полиции заявили, что факт насильственного действия в отношении несовершеннолетней не установлен и потерпевшая сторона от претензий отказалась. Однако сегодня в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что уголовное дело возобновили.
Мы публикации видели. Мы на связи с прокуратурой области. Процессуальное решение о прекращении отменено", - сказал он.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
26.02.2026, 09:38КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков 26.02.2026, 10:2837906Детский омбудсмен рассказала о ходе расследования дел об изнасиловании несовершеннолетних 26.02.2026, 11:1333171Биометрия и запрет привлечения иностранцев: в Алматы усилят требования к агрегаторам доставки 26.02.2026, 11:4332706Министр иностранных дел Казахстана провел встречу с британским бизнес-сообществом 26.02.2026, 12:2526966Ущерб в 8,2 млрд и более 420 пострадавших семей: в Астане завершено расследование по делу дольщиков
