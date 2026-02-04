Проекты АБР в Казахстане оказывают ощутимое и позитивное влияние, вносят значимый вклад в устойчивое экономическое развитие страны, модернизацию инфраструктуры и проведение институциональных реформ. Мы ценим поддержку АБР в таких приоритетных областях, как транспортное сообщение и региональная интеграция, энергетика и возобновляемые источники энергии, модернизация энергетической инфраструктуры, поддержка малых и средних предприятий и расширение доступа к финансовым услугам", - сообщил в ходе встречи Ержан Ашикбаев.
Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
новости по теме
В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана
Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
В Сеуле состоялось мероприятие на тему "Содействие торговле между Центральной Азией и Республикой Корея", организованное Таможенной службой Республики Корея.
В ходе мероприятия обсуждены ключевые направления таможенного взаимодействия, а также практические меры по содействию торговле и упрощению таможенных процедур.
Выступая на мероприятии, Посол Казахстана в Республике Корея Нургали Арыстанов акцентировал важность дальнейшего развития таможенного сотрудничества и формирования благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что будет способствовать росту взаимной торговли и деловой активности между странами. В этом контексте он также отметил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев придаёт особое значение развитию транспортно-транзитного потенциала страны как ключевого элемента укрепления торгово-экономических связей между Азией и Европой.
Стороны также подчеркнули значимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере цифровизации таможенных процедур, включая применение технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также выразили готовность к обмену опытом и лучшими практиками.
Глава Таможенной службы Республики Корея Мён Гу Ли, в свою очередь, указал на высокий транспортно-логистический потенциал стран Центральной Азии, обозначив их роль как важного моста между Азией и Европой, а также на важность продвижения концепции Digital Silk Road в целях развития безбумажной торговли.
В целом мероприятие подтвердило позитивную динамику взаимодействия между Казахстаном и Республикой Корея и нацеленность сторон на дальнейшее углубление сотрудничества, ориентированного на упрощение процедур и развитие взаимной торговли.
Следует отметить, что между Казахстаном и Республикой Корея действует Совместный комитет по таможенному сотрудничеству, в рамках которого рассматриваются актуальные практические вопросы таможенного администрирования. По итогам 2025 года объём товарооборота между двумя странами составил 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 1,4 %.
Источник: МИД РК
Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
В целях дальнейшего расширения межрегионального торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия между Казахстаном и Китаем, Генереальный консул Казахстана в городе Шанхай Нурлан Аккошкаров посетил с рабочим визитом город Нанкин (провинция Цзянсу).
В рамках поездки Н.Аккошкаров провёл встречи с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем и Заместителем руководителя Канцелярией иностранных дел пров. Цзянсу Цзинь Шанцзюнем. В ходе встреч стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей между регионами Казахстана и пров. Цзянсу.
Кроме того, казахский дипломат ознакомил китайскую сторону о реформах, предложенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая 20 января 2026 г. в г.Кызылорде. Доведена основная цель поправок в Конституцию страны, касающихся реорганизации Парламента, создания новой платформы общенационального диалога "Қазақстанның Халық Кеңесі", а также учреждения института Вице-Президента Республики Казахстан.
Н.Аккошкаров проинформировал, что окончательное решение о принятии новой Конституции будет принято по итогам предстоящего общенационального референдума.
Китайская сторона выразила понимание важности проведения политических преобразований в Казахстане во благо стабильного регионального развития в условиях геополитической турбулентности.
Во время рабочего визита в Нанкин также проведены ряд встреч с руководителями Департамента коммерции, Департамента общественной безопасности и Департамента образования Народного правительства провинции Цзянсу.
Цзянсу является одной из самых динамично развитых провинций. По объемам ВРП она занимает 2-ое место среди регионов Китая (2,03 трлн. долл. США в 2025 году). Взаимный товарооборот между Казахстаном и Цзянсу составил 2,94 млрд. долл. США (рост 1,7%).
Источник: МИД РК
В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном
Генконсул Казахстана в САР Гонконг Бауыржан Досманбетов провёл ряд встреч с представителями деловых кругов и институтами развития Гонконга для активизации делового сотрудничества в инвестиционных проектах Казахстана.
В частности, состоялись переговоры с представителями компании "China Kingstone Mining Holdings Limited", в ходе которых гонконгской компании были представлены проекты в горнодобывающей сфере. Учитывая опыт компании в управлении проектами от стадии разработки до производства и продаж, достигнута предварительная договоренность о дальнейшем сотрудничестве.
На встрече с региональным директором по Центральной Азии и Европе Гонконгского совета по развитию торговли (HKTDC) Крисом Ло и заместителем главы по международному рынку, консульств и торговых палат Агентства по привлечению инвестиций при Правительстве САР Гонконг (InvestHK) Кейси Ламом, ключевой темой переговоров стали практические шаги по активизации двустороннего делового сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам увеличения товарооборота между Казахстаном и Гонконгом, путем повышения экспорта из Казахстана. Генконсул представил более 200 экспортных позиций АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", в свою очередь, гонконгская сторона предложила казахстанским производителям принять активное участие на выставке "Hong Kong Food Expo" организованными HKTDC в 2026 года.
Также стороны подчеркнули растущую важность таких секторов, как искусственный интеллект (ИИ), информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а также развитие современной торговой инфраструктуры и логистики. В связи с этим, представители HKTDC пригласили ряд казахстанских компаний к участию в форуме "InnoEX", который будет проходить в апреле 2026 года.
Генконсул отметил большой приток иностранных туристов в Казахстан в последующие годы, в связи с этим, представители InvestHK выразили заинтересованность в строительстве гостиничных комплексов в Казахстане, подчеркнув потенциал этого направления для развития туристической инфраструктуры.
По итогам встреч достигнута договорённость об организации визита предпринимателей Гонконга в Казахстан в первой половине 2026 года и дальнейшем продвижении совместных инициатив.
China Kingstone Mining Holdings Limited является инвестиционной холдинговой компанией, занимающаяся добычей полезных ископаемых, а также переработкой и торговлей мрамором. Компания владеет крупнейшим в Китае рудником по добыче мрамора, месторождениями в Чили и Монголии.
Hong Kong Food Expo - крупнейшая ежегодная выставка продуктов питания и напитков в Азии, ориентированная на продвижение новых продуктов, установление деловых контактов между участниками отрасли и обмен знаний о последних тенденциях на рынке пищевой продукции.
InnoEX - крупный гонконгский выставочный форум, посвященный инновациям, передовым технологиям (AI, умные города, цифровая инфраструктура), которые объединяют экспертов, предпринимателей и инвесторов для сотрудничества и обсуждения будущих трендов.
Источник: МИД РК
Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество
Состоялись встречи Посла Казахстана в Кении Барлыбая Садыкова с Директором Департамента Европы и Содружества Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Джуди Нжау, Шефом протокола Министерства иностранных и диаспоральных дел Кении Северин Люяли и Президентом Национальной торгово-промышленной палаты Кении (KNCCI) Эриком Рутто.
В ходе встречи казахский дипломат информировал собеседников об объявленных масштабных конституционных изменениях в Казахстане, направленные на дальнейшее повышение эффективности государственного управления и строительство "Справедливого Казахстана", которые будут вынесены на всенародный референдум.
Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, подтвердив приверженность тесному взаимодействию в рамках многосторонних структур.
По итогам встречи достигнута договорённость укреплять сотрудничество по всему спектру двустороннего взаимодействия, в том числе в сфере развития информационных и финансовых технологии, космоса, транзитно-транспортных маршрутов, включая использования портов Кении, сельского хозяйства, туризма, научно-культурных обменов.
Достигнута договорённость продолжить взаимодействие по вопросам, представляющим взаимный интерес, согласованы дальнейшие совместные меры по расширению сотрудничества, в том числе в рамках, созданных четырех экспертных групп Казахстана и Кении в сфере торговли и инвестиции, транспорта, информационных технологий и туризма.
Источник: МИД РК
В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений
Cостоялась встреча Посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева с Заместителем министра иностранных дел Армении Мнацаканом Сафаряном.
В ходе переговоров стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества за прошедший год, отметив устойчивую положительную динамику и практическую ориентированность казахско-армянских отношений. Подчёркнуто, что регулярный политический диалог и последовательная реализация достигнутых договорённостей способствовали расширению взаимодействия по широкому кругу направлений и выводу отношений на уровень стратегического партнёрства.
Посол Казахстана представил ключевые направления конституционной реформы, отметив их ориентированность на модернизацию системы государственного управления и укрепление устойчивости государственных институтов.
Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам двустороннего сотрудничества, включая наращивание взаимного товарооборота, стимулирование инвестиционной активности, расширение промышленной и технологической кооперации, а также реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере. Сторонами был рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам официального визита Премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Казахстан. В данном контексте подтверждена актуальность возобновления прямых авиарейсов между странами, как важного элемента активизации деловых, гуманитарных и туристических контактов.
Стороны обсудили план совместных мероприятий в текущем году и подтвердили готовность продолжить регулярные контакты и практическую работу, направленную на дальнейшее укрепление и поступательное развитие казахско-армянских отношений.
Источник: МИД РК
В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества
Казахстан проинформировал страны СНГ о ключевых инициативах конституционных реформ
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.02.2026, 09:10В Казахстане намерены увеличить поголовье КРС до 12 млн 04.02.2026, 09:4010446Экспорт казахстанских товаров в Монголию: мажилис ратифицировал соглашение 04.02.2026, 09:3510426В Казахстане свыше 850 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2026 году 04.02.2026, 10:355081Декрет для неработающих отцов зачислят в трудовой стаж при назначении пенсии 04.02.2026, 10:183776Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом 28.01.2026, 17:02472696В Атырауской области уволили акима из-за попытки вырубки деревьев в парковой зоне 28.01.2026, 16:17Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев462616Жители Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа: в QazaqGaz Aimaq ответили на жалобы алматинцев 30.01.2026, 13:30418921В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков 30.01.2026, 19:49406386Испанским парламентариям представлен курс конституционных реформ Казахстана 30.01.2026, 19:44406216Кувейт заинтересован в поставках мясной продукции из Казахстана 06.01.2026, 12:47639016Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 06.01.2026, 12:45587501В Маскате обсуждены итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 06.01.2026, 12:42574861Казахстан провел ежегодную церемонию установки флагов новых стран - членов Совета Безопасности ООН 06.01.2026, 12:41572496Новые возможности сотрудничества в сфере промышленности обсудили в Эр-Рияде 12.01.2026, 18:45548001Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?