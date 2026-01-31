В Мехико отметили Всемирный день тюркских языков

Рассказать друзьям

В столице Мексики состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню тюркских языков, организованное Институтом имени Юнуса Эмре в Мексике при участии дипломатических представительств тюркских государств - Казахстана, Турции и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.





В мероприятии приняли участие посол Казахстана в Мексике Алмурат Турганбеков, а также послы Турецкой Республики и Азербайджанской Республики Мурат Салим Есенли и Сеймур Фаталиев.





В своем выступлении посол Казахстана А.Турганбеков подчеркнул, что тюркские языки являются неотъемлемой частью общего историко-культурного наследия тюркских народов и важным фактором сохранения их самобытности и духовной идентичности.





Особое внимание А.Турганбеков уделил возрастающей роли гуманитарного и культурного сотрудничества между тюркскими государствами, а также деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) как ключевой платформы для сохранения и популяризации тюркских языков и культуры. Посол отметил активный вклад Казахстана в реализацию инициатив ОТГ, направленных на укрепление культурных связей и расширение международного диалога тюркского мира со странами Латинской Америки.





В рамках мероприятия состоялась лекция профессора, доктора наук Мехмета Неджати Кутлу на тему развития и взаимосвязи тюркских языков. В ходе своего выступления профессор подробно рассказал об истории происхождения тюркских языков, их прото-тюркских корнях, уходящих к орхоно-енисейским письменным памятникам, ставшим одними из первых зафиксированных источников тюркской письменной традиции.





Кроме того, М.Неджати Кутлу отметил значимость Всемирного дня тюркских языков, который отмечается 15 декабря и был учрежден решением генеральной конференции ЮНЕСКО, принятом в ноябре 2025 года в Самарканде. Профессор подчеркнул, что данная инициатива способствует укреплению языкового и духовного единства тюркского мира, а также созданию условий для расширения взаимного общения народов тюркских стран и их культурной интеграции.