23.01.2026, 19:44 38621

Казахстан усиливает партнерство с ведущей компанией Северной Европы

Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с вице-президентом ведущей энергетической компании Северной Европы "Fortum" Анни Яааринен, сообщили в пресс-службе МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили развитие атомной энергетики в Казахстане, а также шаги по расширению сотрудничества в сфере энергетики, включая устойчивое развитие, чистую энергию и внедрение передовых технологий. Особое внимание было уделено возможностям реализации совместных проектов.

Казахский дипломат отметил заинтересованность страны в привлечении передового международного опыта в энергетический сектор, подчеркнув благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Стороны подтвердили готовность продолжить контакты и обмен информацией.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ФинляндияМИДпартнерство

новости по теме

23.01.2026, 20:05 37661

Парламентская ассамблея тюркских государств поддерживает конституционные реформы в Казахстане

Генеральный секретарь парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан посетил посольство Казахстана в Азербайджане. В ходе встречи Посол Казахстана в Баку Алим Байель отметил, что казахстанская сторона придает большое значение деятельности ТюркПА и намерена и дальше оказывать всестороннюю поддержку данной организации, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Алим Байель поздравил Генерального секретаря со вступлением в должность и выразил надежду на то, что с его назначением принципы деятельности ТюркПА будут усовершенствованы. Казахский дипломат также рассказал о готовящейся в Казахстане конституционной реформе.

В свою очередь, Рамиль Гасан выразил поддержку проводимым в Казахстане по инициативе президента РК Касым-Жомарта Токаева конституционным реформам, в частности преобразованию парламентской системы.

Генеральный секретарь поблагодарил Казахстан за активное участие в деятельности организации в качестве одного из основателей ТюркПА и заверил, что общетюркскому межпарламентскому сотрудничеству будет придан новый импульс.

По итогам встречи ТюркПА опубликовала официальное заявление о конституционных преобразованиях в Казахстане. В нем ассамблея высоко оценивает инициативы президента Казахстана, направленные на укрепление институциональных основ государства, повышение эффективности управления и развитие представительных институтов.

ТюркПА подчеркнула поддержку проводимых реформ, сбалансированный подход к внешней и внутренней политике, а также стратегическую роль Казахстана в тюркском мире. Ассамблея выразила готовность продолжать обмен опытом и координацию усилий в интересах устойчивого развития и благополучия народов тюркских государств.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТюркПАРеформы
23.01.2026, 18:23 43491

Казахстанские продовольственные товары вызвали высокий интерес у жителей Сианя

На базе компании "Айцзю" в третий раз состоялся фестиваль "Новогодние товары". В преддверии китайского Нового года в город Сиань были доставлены 10 сорокафутовых контейнеров с отечественной продовольственной продукцией из Северо-Казахстанской области.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие представители Правительства провинции Шэньси и администрации города Сиань, а также представители таможенных и эпидемиологических органов, органов сертификации и стандартизации, крупных универсальных ритейл-компаний, общественных объединений, иностранных дипломатических миссий, студенческих объединений Казахстана и стран Центральной Азии. Для широкого освещения мероприятия были приглашены местные блогеры и представители средств массовой информации.

В ходе мероприятия Генеральный консул Казахстана в городе Сиань Жошыхан Кыраубаев проинформировал участников о ключевых направлениях торгово-экономического, сельскохозяйственного, транспортного и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Он также подробно рассказал о законодательных гарантиях и мерах поддержки, предоставляемых Правительством Казахстана иностранным инвесторам и отечественным производителям, а также о содействии, оказываемом Министерством иностранных дел РК инвесторам.

Генеральный консул подчеркнул, что ежегодно проводимый фестиваль стал важной платформой для дальнейшего укрепления торгово-экономических и культурных связей между двумя странами. С учётом растущего мирового спроса на экологически чистые продукты питания, он призвал предприятия провинции Шэньси, занятые в производстве, переработке и реализации продуктов питания, изучить инвестиционные возможности Казахстана и рассмотреть перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Кроме того, была высказана инициатива по организации оптового торгового центра казахстанской продукции в городе Сиань с использованием потенциала казахстанско-китайского международного логистического сухого порта, реализованного по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что логистический центр полностью оснащён и готов оказывать комплексные услуги отечественным производителям.

Со своей стороны руководство китайской инвестиционной компании "AiJu" заявило о готовности расширять ассортимент казахстанских товаров и оказывать всестороннюю поддержку казахстанским производителям.

Также было с удовлетворением отмечено, что Генеральное консульство Казахстана в рамках своих полномочий оказывает всестороннюю административную поддержку в оформлении экспортных разрешительных документов для продукции малого и среднего бизнеса в процессе налаживания партнёрских связей между казахстанскими производителями и компанией "AiJu".

По итогам форума, по предложению Генерального консульства, была достигнута договорённость с компанией "AiJu" о проведении еженедельных выставок казахстанских товаров в крупных торговых центрах города Сиань.

Город Сиань, являясь отправной точкой древнего Шёлкового пути и ключевым узлом современного железнодорожного сообщения Китай-Европа, открывает дополнительные возможности для более глубокого выхода казахстанской продовольственной продукции, минеральных ресурсов и других высококачественных товаров на рынок Китая.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 18:11 44216

В Пхукете открылось консульство Казахстана

На острове Пхукет состоялась торжественная церемония открытия Консульства Казахстана, ставшая знаковым событием в развитии казахско-тайских отношений и важным шагом по укреплению дипломатического, экономического, культурного и туристического сотрудничества между двумя странами.

Открытие Консульства имеет особое значение, поскольку оно стало третьим по счёту официальным дипломатическим представительством на острове, что подчёркивает высокий уровень доверия и интенсивность двусторонних связей. Казахстан последовательно расширяет своё официальное дипломатическое присутствие, ориентированное на практическую помощь гражданам Казахстана.

Консульский округ нового учреждения охватывает 14 южных провинций Таиланда, что делает его важным центром взаимодействия на юге страны. Такое территориальное покрытие позволит обеспечить системную защиту прав и законных интересов граждан Казахстана, оперативное реагирование в экстренных ситуациях, а также будет способствовать развитию туристических, деловых и культурных контактов в регионе.

В торжественной церемонии приняли участие Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди, Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн, руководство южных провинций Таиланда, представители органов власти Пхукета, дипломатического корпуса, казахской диаспоры, бизнес-кругов, туристических ассоциаций и СМИ.

Выступая на церемонии, Посол Казахстана Маргулан Баймухан отметил, что открытие Консульства в Пхукете является практическим подтверждением доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет давно стал важным центром притяжения для граждан Казахстана. Открытие консульства позволит быть ближе к нашим соотечественникам, защищать их права и интересы, оперативно оказывать им поддержку и одновременно расширять всестороннее сотрудничество с южными регионами Таиланда" - отметил казахский дипломат.


Вице-министр иностранных дел Таиланда Виджават Исарабхакди в своём выступлении подчеркнул поступательный характер тайско-казахских отношений и отметил значимость открытия Консульства как практического шага, отражающего динамику двустороннего сотрудничества.

Казахстан является важным партнёром Таиланда в Центральной Азии. Открытие Консульства в Пхукете будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия в сфере туризма, торговли, инвестиций и гуманитарных обменов" - отметил таиский дипломат.


Губернатор провинции Пхукет Нират Понгситтаворн в своём выступлении подчеркнул значение Казахстана как надёжного партнёра Таиланда и выразил уверенность, что открытие консульства придаст новый импульс развитию туризма, торговли и культурных обменов.

Мы рады приветствовать открытие Консульства Республики Казахстан в Пхукете. Это событие укрепит связи между нашими народами и открывает новые возможности для сотрудничества" - сказал губернатор.


Торжественная программа мероприятия сопровождалась исполнением музыкальных произведений на домбре, звуки которой привлекли внимание гостей и создавали атмосферу культурного диалога и общения. Гостям были представлены национальные блюда казахской кухни, позволившие ближе познакомиться с богатым историческим и кулинарным наследием Казахстана.

Открытие Консульства Казахстана в Пхукете стало ещё одним подтверждением стремления двух стран к углублению партнёрства и развитию многопланового сотрудничества, отвечающего интересам граждан и способствующего укреплению дружбы между Казахстаном и Таиландом.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.

В консульский округ Консульства входят 14 южных провинций Королевства Таиланд: Чумпхон, Краби, Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пхангнга, Патхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун, Сонгкхла, Сураттхани, Транг и Яла.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Таиландостровконсульства
23.01.2026, 18:07 44691

В Белграде обсуждены перспективы казахско-сербского сотрудничества

Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с Министром по развитию международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем.

В ходе встречи М.Атамкулов ознакомил собеседника с актуальными вопросами повестки казахско-сербского сотрудничества, обратив внимание на перспективные направления для взаимодействия между двумя странами в различных сферах.

В частности, казахский дипломат поднял вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, обмена опытом в сфере цифровизации, возможного участия сербской стороны в транспортно-логистическом секторе Казахстана, а также активизации контактов между деловыми кругами двух стран, направленных на диверсификацию взаимного товарооборота.

В свою очередь Н.Попович дал положительную оценку устойчивому развитию сотрудничества между Казахстаном и Сербией. По его словам, руководство страны уделяет пристальное внимание развитию отношений с дружественным Казахстаном. В данном контексте Министр заверил в готовности оказывать необходимую поддержку дальнейшему расширению двустороннего экономического сотрудничества, в т.ч. в реализации договоренностей, уже достигнутых между двумя странами.

По итогам встречи собеседники обменялись конкретными планами на предстоящий период, направленными на придание дополнительного импульса динамике развития казахско-сербских двусторонних отношений.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 13:35 51451

Казахстанские реформы в центре внимания узбекских парламентариев

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов провел встречу со спикером законодательной палаты олий мажлиса Республики Узбекистан Нуриддином Исмоиловым, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества, а также календарь предстоящих международных мероприятий, включая очередное заседание совета межпарламентского сотрудничества между мажилисом марламента Республики Казахстан и законодательной палатой олий мажлиса Республики Узбекистан.

Кроме того, посол ознакомил узбекскую сторону с ключевыми итогами пятого заседания Национального курултая, в ходе которого президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев представил новые инициативы, направленные на дальнейшее общественно-политическое развитие страны. Также сообщил основные тезисы недавнего интервью президента РК Токаева газете Turkistan.

Б.Атамкулов акцентировал внимание на конституционной реформе, в том числе на создании однопалатного парламента, внедрении института "Халық кеңесі" и поста вице-президента Республики Казахстан.

Учитывая относительно недавние преобразования в олий мажлисе Республики Узбекистан, глава дипмиссии пригласил узбекских парламентариев принять участие в предстоящем круглом столе в посольстве Казахстана, который будет посвящен обсуждению итогов заседания Национального курултая.

Н.Исмоилов высоко оценил выступление президента Казахстана К.К.Токаева на заседании Национального курултая, отметил актуальность предложенных инициатив. Спикер законодательной палаты подчеркнул, что в Узбекистане с большим вниманием следят за проводимыми в Казахстане реформами и выразил готовность депутатов принять участие в круглом столе.

В завершение встречи, стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству для укрепления казахско-узбекских межпарламентских отношений.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

23.01.2026, 13:30 52006

В Мехико открылось почетное консульство Казахстана

В посольстве Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана в городе Мехико, сообщает пресс-служба МИД

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Республики Казахстан, почетный консул Казахстана в Мехико Карлос Баррера, генеральный директор по Африке, Центральной Азии и Ближнему Востоку Министерства иностранных дел Мексики Анибал Гомес Толедо, депутат палаты депутатов генерального конгресса Мексики и председатель парламентской группы дружбы "Казахстан-Мексика" Марибель Мартинес Руис, представители Министерства экономики Мексики, районной мэрии города Мехико "Мигель Идальго", деловых кругов, входящих в Национальную палату перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA), а также представители средств массовой информации.

В своем приветственном слове советник посольства РК Ерлан Кубашев рассказал о современном социально-экономическом развитии Казахстана и проводимых в стране системных реформах.

Кроме того, казахский дипломат выразил признательность МИД Мексики за поддержку и утверждение кандидатуры К.Барреры, подчеркнув его значительный вклад в развитие казахско-мексиканских связей и активное взаимодействие с посольством.

Было отмечено, что открытие почетного консульства является важным этапом в развитии казахско-мексиканских отношений. Институт почетных консульств хорошо зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития международных связей, расширения торгово-экономического сотрудничества, а также защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Генеральный директор МИД Мексики А.Гомес Толедо отметил поступательное развитие двусторонних отношений, поздравил стороны с 34-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Мексикой, а также подчеркнул, что Казахстан является важным и надежным партнером Мексики в Центральной Азии. Он также обратил внимание на рост числа казахстанских туристов, посещающих Мексику, что, по его словам, отражает укрепление взаимного доверия и расширение межчеловеческих контактов.

Выступая на церемонии, назначенный почетный консул Республики Казахстан с г.Мехико К.Баррера выразил благодарность казахстанской стороне, а также правительству и Министерству иностранных дел Мексики за оказанное высокое доверие. Он заверил в своей готовности максимально содействовать развитию двусторонних связей в различных областях, включая торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также продвижение деловых контактов между предпринимателями двух стран.

По итогам церемонии К.Баррере было вручено официальное удостоверение почетного консула, выданное Министерством иностранных дел Мексики.

Назначенный почетным консулом Республики Казахстан в городе Мехико К.Баррера является мексиканским предпринимателем и вице-президентом Национальной палаты перерабатывающей промышленности Мексики (CANACINTRA) по промышленному сектору.

Почетное консульство Казахстана в Мехико стало вторым почетным консульским учреждением Казахстана на территории Мексики после почетного консульства в городе Гвадалахара, открытого в 2018 году с консульским округом в штатах Халиско и Наярит.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

22.01.2026, 19:51 126991

В Москве обсудили сотрудничество в аграрной сфере

В московском деловом центре "Крокус-Сити", в рамках крупнейшей международной выставки AGRAVIA, состоялся форум "Потенциал сферы сельского хозяйства в сотрудничестве Казахстана и России", организованный посольством Казахстана в России при содействии российской выставочной компании ООО "Агрос Экспо Групп", сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе мероприятия были представлены экспортные и инвестиционные возможности агропромышленного комплекса (АПК) Казахстана, обсуждены перспективы расширения сотрудничества и реализации совместных проектов в аграрной сфере.

Открывая встречу, ее модератор, академик РАН, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты РФ Петр Чекмарев отметил, что на сегодня Казахстан и Россия обладают значительным потенциалом в развитии сельского хозяйства и производстве продовольствия. По его оценке, обе страны располагают большими площадями для расширения посевов, имеют возможности по увеличению объемов продукции растениеводства и животноводства.

Со своей стороны, посол Казахстана в России Даурен Абаев напомнил, что Казахстан обладает уникальным ресурсным потенциалом - 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место по площади посевных угодий.

За последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане вырос более чем в 2,5 раза - с 7 млрд долларов до 18 млрд долларов. Казахстан ставит перед собой амбициозную, но реалистичную цель - к 2030 году удвоить этот показатель", - подчеркнул посол.


Он отметил, что аграрное сотрудничество с Россией занимает особое место, и призвал наращивать взаимодействие.

В сотрудничестве АПК двух стран большую роль играет кадровая составляющая, обратил внимание член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов.

Современное сельское хозяйство требует специалистов, владеющих не только агрономическими и зоотехническими знаниями, но цифровыми технологиями, системами автоматизации, GPS-навигации и инновационными биотехнологиями. Сотрудничество в сфере аграрного образования - это не просто обмен знаниями, это инвестиции в будущее. Двусторонняя кооперация в этом направлении последовательно развивается и углубляется. В настоящее время Казахстан занимает второе место по числу студентов в аграрных вузах России", - рассказал сенатор.


Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова напомнила, что Казахстан ведет серьезную работу по развитию АПК, и Россия может здесь оказать существенное содействие. В частности, она привела пример казахской белоголовой породы коров.

Часть этой породы сосредоточена на территории РФ. С точки зрения совместного развития наших животноводческих отраслей нам неплохо бы сформировать стратегию развития этой породы, так как Казахстану необходимо комплектовать свои стада качественным поголовьем для обеспечения воспроизводства", - предложила она.


Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Айбол Аргынгазинов в своем выступлении рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана и потенциале агропромышленного комплекса в контексте развития кооперации со странами ЕАЭС.

Для инвесторов принципиальное значение имеют предсказуемые условия, стабильная регуляторная среда и долгосрочные правила работы. Сегодня в Казахстане такие параметры уже сформированы. В сочетании с возможностями единого рынка ЕАЭС это позволяет рассматривать страну как удобную платформу для расширения производственной кооперации, в том числе с российскими компаниями", - отметил Айбол Аргынгазинов.


В ходе форума также выступили представители бизнес-сообщества и агропромышленных компаний двух стран, в том числе, руководители отраслевых ассоциаций из Казахстана, представляющих молочные, масло-жировые и животноводческие отрасли. Были обсуждены конкретные предложения, проекты и планы по активизации взаимодействия в АПК.

Как отметили участники мероприятия, современные экономические реалии требуют новых подходов к кооперации, внедрения передовых технологий, адаптации к глобальным трендам. По их мнению, деловые круги Казахстана и России должны сделать всё возможное для наращивания потенциала сотрудничества в АПК и, в то же время, проявлять гибкость в реагировании на возникающие проблемы в условиях серьезных глобальных вызовов. По итогам встречи была выражена уверенность, что слаженное взаимодействие, оперативный обмен опытом и успешный поиск взаимоприемлемых решений будут способствовать поднятию экономических отношений на новый качественный уровень.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:аграрииРоссияМИД
22.01.2026, 17:06 103356

Казахстан - Таиланд: новые возможности сотрудничества обсуждены в Пхукете

В рамках рабочей поездки в провинцию Пхукет Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провёл встречу с Губернатором провинции Пхукет Ниратом Понгситтаворном.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень и поступательное развитие казахско-таиландских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Было подчёркнуто, что двустороннее сотрудничество активно развивается в таких сферах, как туризм, торгово-экономические связи, инвестиции и гуманитарные контакты. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия как на национальном, так и на региональном уровнях.

Казахский дипломат отметил особое значение провинции Пхукет для граждан Казахстана как одного из наиболее популярных туристических направлений. По его словам, в 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч туристов из Казахстана, значительная часть которых выбрала Пхукет.

В этой связи было проинформировано об открытии Консульства Казахстана в Пхукете, призванного обеспечить защиту прав и интересов казахстанских граждан и содействовать развитию двусторонней кооперации.

Губернатор провинции был приглашён принять участие в церемонии официального открытия консульского учреждения.

В свою очередь, Н. Понгситтаворн отметил, что открытие консульства Казахстана в провинции Пхукет будет способствовать не только дальнейшему развитию туристического обмена и повышению уровня консульской поддержки граждан, но и созданию благоприятных условий для расширения инвестиционного сотрудничества и деловых контактов.

Стороны обсудили перспективы развития практического сотрудничества между Казахстаном и провинцией Пхукет, включая реализацию совместных проектов в сфере туризма, культурного обмена, бизнеса, инвестиций и цифровизации.

Подчёркнута готовность Посольства и Консульства Казахстана оказывать содействие в установлении прямых контактов и поддержке взаимовыгодных инициатив.

Отдельное внимание было уделено вопросам транспортной связанности. Отмечено, что в настоящее время между Казахстаном и Таиландом осуществляется 34 прямых авиарейса в неделю, включая 21 рейс в Пхукет, что способствует росту туристических потоков, развитию деловых связей и расширению гуманитарных контактов.

Казахстанская сторона выразила признательность властям провинции Пхукет за усилия по обеспечению безопасности и благоприятных условий пребывания иностранных туристов, включая граждан Казахстана.

Подчёркнута важность поддержания тесного взаимодействия и оперативной коммуникации с местными органами власти, в том числе в чрезвычайных ситуациях.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что открытие Консульства Казахстана в Пхукете станет дополнительным импульсом для укрепления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Таиландом, а также расширения связей с провинцией Пхукет.

Пхукет является одним из ключевых туристических центров Юго-Восточной Азии и одним из наиболее популярных направлений международного туризма.

Ежегодно Таиланд посещают порядка 35 млн иностранных туристов, из которых около 12 млн приходится на остров Пхукет. В 2025 году Таиланд посетили около 200 тысяч казахстанцев.

Население провинции составляет около 450 тыс. человек, при этом с учётом временно пребывающих туристов общее количество находящихся на территории региона может достигать до 2 млн человек. Валовой региональный продукт провинции оценивается примерно в 7,5 млрд долларов США. Основу экономики Пхукета формирует туристическая отрасль, обеспечивающая значительную долю доходов региона.

Дополнительными ключевыми секторами экономики являются транспорт и логистика, торговля и сфера услуг, а также недвижимость и строительство.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов