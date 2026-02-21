20.02.2026, 16:35 46966
Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
До конца месяца действует программа добровольного выезда граждан Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, работавшие в Республике Корея нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года", - рассказали в Минтруда.
Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.
Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года", - пояснили в ведомстве.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
новости по теме
20.02.2026, 15:59 52381
На Temu подали в суд в Ирландии
Фото: Sourcing Journal · Jaque Silva/NurPhoto
Рассказать друзьям
Дублин. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ирландская логистическая компания UPS утверждает, что крупный маркетплейс Temu задолжал ей 37 млн евро. Перевозчик обратился в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, передает irishtimes.com.
Шеймус Смит, старший менеджер по сбору платежей в ирландском филиале UPS рассказал о том, что значительная часть долга сформировалась еще в 2024 году. Тогда между компаниями UPS и Whaleco - представителем Temu в Ирландии, было заключено временное соглашение. Согласно ему, UPS отправляла товары с Temu по всей Европе по существенно сниженной цене.
Однако, как заявил Смит, Whaleco вскоре перестала оплачивать услуги перевозчика. К августу 2025 года долг достиг почти 13 млн евро. Тогда UPS расторгла временную договоренность и отменила льготный тариф. Несмотря на это, Whaleco продолжила пользоваться услугами перевозчика, однако оплачивать их по-прежнему не спешила.
В январе 2025 года сумма долга составляла уже 37 млн евро. Счета Whaleco были заблокированы по требованию UPS. Представители Whaleco оспаривают законность расторжения временного соглашения и утверждают, что UPS исполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Представители компании-перевозчика с таким не согласны. Дело принято к рассмотрению в суде.
Ранее СМИ писали об обысках, которые прошли в дублинском офисе Temu. Причиной для этого стали подозрения в получении незаконных субсидий из Китая. Офисы компании также обыскали в Турции.
Отметим, что в Казахстане тоже нередко жалуются на Temu. В том числе казахстанские дизайнеры заявляли, что китайские маркетплейсы копируют их работы.
Мою работу украли. После того, как я увидела копии своей работы, земля ушла из-под ног. Было больно, как же так несправедливо. Я являюсь автором именно этой интерпретации орнамента. В свободном доступе его нет", - писала казахстанский дизайнер украшений.
20.02.2026, 15:00 56871
В Алматы снесли очередное незаконное здание
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли очередное незаконное здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос произведен собственником самостоятельно, без применения принудительных мер", - информирует акимат со ссылкой на городское управление градостроительного контроля.
Уточняется, что объект был выявлен инспекторами управления в рамках мониторинга за соблюдением градостроительного законодательства.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.02.2026, 19:46 143851
В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не планируют вводить ограничения на въезд частных автомобилей по принципу четных и нечетных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление экологии и окружающей среды города.
На запрос редакции в управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта. Вместо этого акцент сделан на альтернативные меры снижения загрязнения атмосферы, такие как газификация частного сектора, отказ от твердого топлива в общественных местах и расширение зеленых зон", - пишет издание.
Ранее возможность введения ограничений по системе "четный - нечетный день" обсуждалась в рамках разработки региональных правил по охране атмосферного воздуха и при рассмотрении мер по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Вчера стало известно, что в Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.02.2026, 17:32 155116
В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину
Фото: ДП Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе наградили мужчину, предотвратившего похищение 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В департаменте полиции Жамбылской области наградили жителя Тараза Нуркена Умарова, который предотвратил попытку похищения 13-летней девочки.
Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного гражданина злоумышленникам не удалось совершить похищение. Подозреваемые были оперативно установлены и задержаны сотрудниками полиции. Начато досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в областном центре двое неизвестных на автомобиле пытались увезти девочку, стоявшую на остановке общественного транспорта.
19.02.2026, 16:45 156961
Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях жители Алматы и Алматинской области жалуются на состояние дорог, которые покрыты толстым слоем грязи. В грязевой колее часто застревают машины, а дети не могут добраться до школы.
Как сообщает Instagram-паблик krisp_almaty, в их редакцию поступают жалобы на состояние дорог от жителей микрорайона Мадениет. После таяния снега ситуация только ухудшилась.
В опубликованном видео видно, как женщина с детьми стоит посреди улицы и не может сдвинуться с места из-за глубокой вязкой грязи.
Грунт размяк настолько, что ноги уходят по щиколотку и не дают сделать ни шага", - сказано в публикации.
Некоторые дети не смогли пойти в школу из-за состояния улиц.
В пресс-службе акимата Алатауского района сложившуюся ситуацию объяснили работами по строительству инженерных сетей.
В связи с проведением масштабных земляных работ и отсутствием окончательного дорожного покрытия, особенно в периоды осадков, на отдельных участках наблюдается образование грязи и слякоти, что временно снижает уровень комфорта для жителей микрорайона. Дополнительно сообщаем, что восстановление дорожного покрытия не входило в первоначальный объем проекта. Однако в ответ на многочисленные обращения жителей аппарат акима Алатауского района совместно с ТОО "Сапа Кұрылыс 2007" проводит работы по подсыпке и выравниванию завершенных участков улиц с применением инертных материалов", - объяснили в акимате.
Также на состояние дорог жалуются жители села Шалкар Алматинской области. На улице Болашак машины буквально проваливаются в грязь, а прохожим и водителям стало крайне сложно передвигаться. Похожие трудности наблюдаются и на других улицах села, сообщает издание "Казинформ".
В областном акимате прокомментировали, что в настоящее время в селе проводятся работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения села.
На сегодняшний день строительство объекта не завершено. Сдача и окончание работ запланированы на декабрь 2026 года. В связи с проведением работ по прокладке водопроводных сетей на отдельных улицах села было нарушено дорожное покрытие", - сказано в сообщении ведомства.
19.02.2026, 15:47 162086
Информационный вакуум в больницах: сенатор подняла вопрос уведомления родственников
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Республики Казахстан Жанна Асанова в своем запросе подняла тему отсутствия выстроенного механизма информирования родственников пациентов при оказании стационарной помощи, особенно в экстренных ситуациях.
При экстренной госпитализации, переводе пациента в реанимацию, нахождении на операции, а также при поступлении детей родственники зачастую не имеют возможности получить даже минимально необходимую информацию о состоянии пациента, поскольку врачи находятся в отделениях и заняты работой. Сопровождающим туда заходить нельзя, а сотрудники приемного отделения и регистратуры не располагают актуальной клинической информацией. В итоге создается информационный вакуум, возникает эмоциональное напряжение в приемных отделениях и в целом в клинике", - сказала сенатор.
В этой связи Асанова предложила внедрить единый организационно-цифровой механизм информирования родственников пациентов, основанный на подтверждении полномочий заявителя и строгом соблюдении врачебной тайны, а также требований по защите персональных данных. Речь идет о предоставлении ограниченного перечня информации, факта госпитализации, отделения, текущего статуса пациента и режима посещений.
Также предлагается создать контакт-центр по принципу одного окна, обеспечить интеграцию с медицинскими информационными системами, установить единые стандарты коммуникации и определить ответственных лиц за информационное сопровождение в стационарах.
Реализацию инициативы предлагается начать в формате пилотного проекта в нескольких регионах с последующим масштабированием.
19.02.2026, 13:22 170766
В Алматы закрыли частную школу для детей с особенными потребностями Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы закрыли частную школу "Академия педагога" для детей с особенными потребностями, передает корреспондент агентства.
Я одна из родителей, у кого сын учиться в этой же школе. 245 особенные дети остались без занятия, без поддержки, а 50 учителей остались без ЗП и работы среди учебного года", - пишет пользователь gulnazik241985 в Сети.
Директор школы Нурым Нургалиев также заявил, что "из-за бюрократии дети остались без занятий, без поддержки, без среды, которая давала им шанс на будущее".
Для многих из них это была единственная возможность учиться и социализироваться. Мы просим не отнимать у детей надежду. Не оставляйте особенных детей без будущего - поддержите их право учиться! Проблема заключается всего лишь в присвоении школе статуса "ШКОЛА", а не "ИЖС"! Но везде идут отказы и препоны", - сообщил он.
В акимате города Алматы прокомментировали информацию.
Частная школа "Академия педагога" ранее финансировалась в рамках государственного образовательного заказа. Вместе с тем в соответствии с подпунктом 3 пункта 12 "Нового механизма размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования на 2025-2026 учебный год", утвержденного приказом министра просвещения Республики Казахстан от 10 февраля 2026 года № 34-НҚ, одним из обязательных требований для размещения государственного образовательного заказа является соответствие целевого назначения здания, в котором расположена школа", - пояснили в ведомстве.
По данным акимата, установлено, что образовательная деятельность осуществляется в индивидуальном жилом доме, что не соответствует установленному целевому назначению объекта и требованиям действующего законодательства.
Дополнительно сообщаем, что гражданином Нургалиевым Н.У. 14.10.2025 года было подано заявление на изменение целевого назначения земельного участка с "индивидуальное жилищное строительство" на "для размещения и обслуживания здания образования". По результатам рассмотрения заявителю был направлен мотивированный отказ в связи с некорректным заполнением заявления. 17.02.2026 года Нургалиев Н.У. повторно подал заявление, которое в настоящее время рассматривается управлением архитектуры и градостроительства в установленном законодательством порядке. Согласно проекту детальной планировки, утвержденному 29.12.2023 года, земельный участок расположен в функциональной зоне усадебной застройки (Ж-1). В соответствии с градостроительным регламентом территории города Алматы в указанной зоне допускается размещение объектов дошкольного воспитания, а также начальных и средних школ высотой не более трех этажей при соблюдении установленных требований", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что "в связи с несоответствием целевого назначения объекта действующим требованиям размещение государственного образовательного заказа в частной школе "Академия педагога" в текущих условиях противоречит законодательству".
Акимат города не оставляет детей без внимания и обеспечивает реализацию их конституционного права на получение образования. Учащиеся будут распределены в государственные общеобразовательные организации по месту проживания с учетом создания комфортных условий обучения и непрерывности образовательного процесса. Все необходимые организационные меры принимаются для того, чтобы переход был максимально корректным и не отразился на качестве образования", - заверили в ведомстве.
При этом отмечается, что в случае приведения здания и правоустанавливающих документов школы в соответствие установленным требованиям сохраняется возможность повторного участия в конкурсе на размещение государственного образовательного заказа.
Дополнено 19.02.2026, 16.20
Позже в акимате Алматы сообщили, что школа для особенных детей продолжит с завтрашнего дня свой учебный процесс.
Напомним, в 2024 году почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии.
19.02.2026, 11:57 140326
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
Рассказать друзьям
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В марте в Казахстане отмечают два государственных праздника: Международный женский день - 8 Марта и Наурыз мейрамы, передает корреспондент агентства.
8 Марта в этом году выпадает на воскресенье, в связи с этим казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть три дня подряд: 7, 8 и 9 марта (суббота, воскресенье, понедельник). При шестидневной рабочей неделе - два дня подряд: 8 и 9 марта (воскресенье, понедельник).
На Наурыз мейрамы казахстанцы при пятидневной рабочей неделе отдохнут пять дней подряд: 21, 22, 23, 24 и 25 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда). При шестидневной рабочей неделе - четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 марта (суббота, воскресенье, понедельник, вторник).
Всего при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ждет: 13 выходных и 18 рабочих дней, при шестидневной рабочей неделе: 9 выходных и 22 рабочих дня.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
20.02.2026, 10:49В Казахстане мясо дороже, чем в ряде стран Европы и Ближнего Востока - аналитики 20.02.2026, 11:2578996В Казахстане услуги такси подорожали на 17% 20.02.2026, 09:1771511Президент Казахстана провел ряд встреч с руководителями американских компаний 20.02.2026, 15:0055631В Алматы снесли очередное незаконное здание 20.02.2026, 15:5951171На Temu подали в суд в Ирландии 16.02.2026, 16:45513386Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 16.02.2026, 18:48372176Международный аэропорт Алматы оштрафовали на 2,1 млн тенге за нарушение противопожарных норм 16.02.2026, 18:27370686В ВКО этнокультурные объединения и молодежь поддержали проект новой Конституции 16.02.2026, 18:00363781В Алматы по решению суда снесли летнюю террасу ресторана 14.02.2026, 14:10319031В международном аэропорту Алматы отметили наступление китайского Нового года 02.02.2026, 17:391336096В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:541296981В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561296561Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581296131В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001295711Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?