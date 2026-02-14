13.02.2026, 15:13 5896
В Казахстане могут ограничить движение транспорта во время смога
Рассказать друзьям
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии Республики Казахстан намерено внедрить комплекс мер по улучшению качества воздуха в городах страны, опираясь на опыт Пекина, включая газификацию частного сектора, перевод транспорта на экологичные виды топлива и ужесточение требований к источникам выбросов.
По итогам 2025 года, согласно данным РГП "Казгидромет", в 11 городах республики зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения воздуха. Наиболее проблемными остаются Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау, Актобе и другие города. Значительная доля загрязнения приходится на малые источники - автотранспорт, частный сектор и объекты малого бизнеса. В Алматы, например, 60 % выбросов приходится на транспорт, а более 12 % - на частные дома и мелкие котельные. Аналогичная ситуация наблюдается в Усть-Каменогорске и других крупных городах", - рассказали в Минэкологии.
В целях изучения эффективных решений и внедрения лучшего международного опыта представители Министерства посетили Китайскую Народную Республику и ознакомились с практикой города Пекина, где внедрен комплексный подход к управлению качеством воздуха.
С учетом положительного опыта Пекина министерством поручено акиматам разработать на 2026-2028 годы правила по охране атмосферного воздуха, в которых необходимо предусмотреть:
- газификацию частного сектора с мерами субсидирования и стимулирования;
- запрет на использование твердого топлива в заведениях общественного питания и малых котельных;
- стимулирование подключения объектов к централизованному теплоснабжению;
- переход общественного транспорта и такси на электротягу и газ;
- ограничение движения в НМУ по системе "четный-нечетный день" и проведение экологического зонирования;
- создание зеленых поясов вокруг промышленных зон.
Кроме того, акиматам поручено активизировать работу по разработке сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, формированию целевых показателей качества окружающей среды (ЦПКОС) и сводных томов ПДВ. Проведенный министерством анализ показал, что на сегодняшний день указанные стратегические документы разработаны не всеми акиматами, в связи с чем даны конкретные поручения по ускорению их подготовки, согласованию и утверждению.
Напомним, что в некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо. Сообщалось, что растущий автопарк увеличивает риск заболеваний у жителей Алматы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
новости по теме
11.02.2026, 14:24 17551
В некоторых районах Алматы запретят использовать твердое и жидкое топливо
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Алматы. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В газифицированных районах Алматы с 30 декабря 2026 года запретят использовать твердое и жидкое топливо, сообщает акимат города.
Речь идет о пункте 52 правил, который применяется исключительно к газифицированным районам города. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих многоквартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций - при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения.
Требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов подлежат обязательному оснащению установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, под экологические нормы подпадают специальная техника, а также бензиновые и дизельные генераторы. Таким образом, установленные ограничения касаются не только бань, но и индивидуальных жилых домов, расположенных в газифицированных секторах города", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
05.02.2026, 15:22 41591
Вырубка деревьев возле стройплощадки в Алматы: акимат дал разъяснения
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы дали разъяснения после распространившегося в Сети видео, на котором запечатлены вырубленные деревья около строительной площадки на пересечении улиц Зенкова и Гоголя в Медеуском районе, передает корреспондент агентства.
Забор стройки не пощадил дерево. Западная сторона улицы Зенкова, ниже улицы Гоголя в Алматы", - говорится в описании ролика.
В акимате города алматы прокомментировали видео.
Вырубка деревьев осуществлялась в целях благоустройства территории, сноса аварийных и усыхающих деревьев. В рамках гарантийных обязательств, предусмотренных разрешительной документацией, предусмотрена компенсационная посадка деревьев в радиусе до одного километра от места вырубки деревьев в следующем объеме: 90 штук саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метра; 40 штук саженцев хвойных пород высотой не менее 2,0 метра", - сообщили в акимате.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
05.02.2026, 12:21 43591
В Акмолинской области предприятие оштрафовали за загрязнение окружающей среды
Вода в арыках Макинска окрасилась в розово-красный цвет
Рассказать друзьям
Кокшетау. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области Буландынский районный суд оштрафовал товарищество с ограниченной ответственностью "Макинский завод" за загрязнение окружающей среды, сообщает пресс-служба суда.
Постановлением суда ТОО подвергнуто административному взысканию в виде штрафа в размере 150 МРП (648 750 тенге. - Прим. ред.)", - заявили в суде.
Подчеркивается, что судебный акт не вступил в законную силу.
Завод нарушил требования экологического законодательства, допустил загрязнение вредными веществами арыков для сточных вод. Департамент экологии провел проверку по обращению общественной организации и опубликованному в социальной сети видеоматериалу, что вода в арыках города Макинска окрасилась в розово-красный цвет. Арык расположен рядом с ТОО и берет начало с территории предприятия. В ходе проверки отобраны пробы воды, по результатам исследований установлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырауской области компанию оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований.
28.01.2026, 20:50 87491
В Алматы грязный снег с реагентами сбрасывают на газоны и под деревья
Фото: Экологическое Общество Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы заявило, что грязный снег с реагентами с улиц города регулярно сбрасывают на газоны и деревья, нанося экологический ущерб, передает корреспондент агентства.
В Алматы продолжают уничтожение зеленого фонда города, засыпая придорожные зеленые зоны загрязненным снегом. Акимат, руководители городского акимата молча позволяют подрядным организациям перебрасывать грязный снег с проезжей части в зеленую зону, никак не реагируют на экологические нарушения и неоднократные сообщения возмущенных горожан. Уже прошло более 12 дней с момента выпадения снежных осадков, однако грязный снег с дороги вместо сбора и вывоза сразу перебросили в зеленую зону с деревьями и газоном. Это настоящее вредительство", - возмущаются экоактивисты.
При этом у горожан возникает вопрос: "Каким образом в этом случае списываются выделяемые на сбор и вывоз снега бюджетные средства, если работы по зимней уборке не выполняются как положено?"
Почему снег не вывозят в построенный в 2024 году снегоплавильный пункт? Может этот пункт возведен с проектными нарушениями и не функционирует?" - говорится в посте.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
28.01.2026, 09:12 94346
В Атырау выявили загрязнение воздуха, в отношении НПЗ проведут проверку
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департамент экологии по Атырауской области поступили жалобы от жителей населенных пунктов Алгабас и Сая, расположенных рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом, на резкий запах серы в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.
В ответ на обращения жителей специалисты лабораторно-аналитического отдела департамента провели замеры воздуха. Также мониторинг проводился филиалом РГП "Казгидромет". По результатам проведенных исследований в нескольких районах города Атырау были зафиксированы превышения допустимых уровней загрязняющих веществ - сероводорода и угарного газа. Особенно высокие показатели зафиксированы: в селе Таскала - превышение в 17,5 раза; в районе Химпоселка - превышение в 36 раз; на территории, прилегающей к селу Таскала, - в 15 раз", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что эти участки расположены в непосредственной близости от Атырауского НПЗ.
В момент отбора проб наблюдалось северо-восточное направление ветра и высокая влажность, что могло способствовать распространению запаха в жилые зоны. В настоящее время ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод". О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - уточники в ведомстве.
24.01.2026, 12:00 127051
Мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана, в том числе на побережье реки Каратал, сообщает телеканал "Хабар 24".
Я живу здесь и вижу, что мусор выбрасывают вдоль дороги. Все загрязнено, и надо с этим бороться", - заявил жительница города Талдыкоргана Жазира Кожахан.
Отмечается, что сотрудники коммунальных служб сюда приезжают практически ежедневно, однако стихийные свалки продолжают расти.
Согласно Экологическому кодексу, каждый собственник участка обязан приобрести контейнер и заключить договор с ответственной компанией. У нас есть фотоотчеты, и мы обязательно выясним, кто мусорил, и примем соответствующие меры", - сообщил главный специалист отдела энергетики и ЖКХ акимата Талдыкоргана Аманжол Нургазы.
Также сообщается, что местные жители могут самостоятельно фиксировать места массовых загрязнений: фотографировать стихийные свалки, а данные с их геолокациями отправлять в чат TazaQazBot, чтобы мусор вовремя вывозили на полигоны.
С момента появления чат-бота поступило 630 заявок со всей области. Отработали по 529 из них. 101 заявка была отозвана после несоответствия запросов или технических неточностей", - добавил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ области Жетысу Нурлан Жетписбай.
Ранее акимов и глав отделов ЖКХ привлекли к ответственности за множественные незаконные свалки в области Абай.
24.01.2026, 11:20 128076
Жители мест с большим числом деревьев имеют меньший риск проблем с сердцем - исследование
Деревья эффективнее охлаждают городской воздух
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители мест с большим числом деревьев имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает корреспондент агентства.
Исследование охватило почти два десятилетия наблюдений и объединило медицинские данные с анализом городской среды. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые обработали более 350 миллионов изображений улиц, чтобы оценить, сколько деревьев, травы и других зеленых элементов окружает жилье участников. Затем эти показатели сопоставили с данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что более высокая доля деревьев рядом с домом ассоциируется со снижением риска примерно на 4 %, тогда как преобладание газонов - с его увеличением примерно на 6 %", - сообщает lenta.ru со ссылкой на опубликованные результаты масштабного исследования в журнале Environmental Epidemiology.
Авторы отмечают, что разница может быть связана с экологическими функциями разных типов зелени. Деревья эффективнее охлаждают городской воздух, снижают уровень шума и фильтруют загрязнения, включая мелкие частицы и выхлопные газы.
Ранее ученые университета Монаша и университета Саутерн Кросс установили, что деревья очищают воздух не только листьями, но и корой. Как показало исследование, опубликованное в журнале Science, в коре каждого дерева обитают триллионы микроорганизмов, которые поглощают парниковые и токсичные газы.
Напомним, в мае прошлого года информационное агентство Kazakhstan Today подготовило материал о том, что происходит с зелеными насаждениями города Алматы.
Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Во второй половине мая текущего года южная столица Казахстана заняла 42-е место в этом рейтинге. Уровень загрязненности в Алматы - средний, индекс качества воздуха - 61. При анализе данных за прошлый год можно отметить, что май еще не худший по этим показателям месяц. Критичнее всего ситуация в городе обстоит с декабря по март, в самое холодное время. В середине января прошлого года в рамках рейтинга в режиме реального времени Алматы даже возглавил список самых грязных городов мира, тогда индекс превышал 250. И даже после окончания холодов результаты южной столицы далеки хотя бы от неплохих, а ведь зимнее ухудшение этих и без того пессимистичных показателей - ежегодная проблема, отмечает energyprom.kz.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. По данным городского акимата, в Алматы за три года высажено более миллиона деревьев. Также в пресс-службе уверяют, что в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями. В частности, в правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев. В частности, центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы.
Стоит отметить, что экологическая обстановка и сохранение "зеленых легких" города являются одними из самых обсуждаемых тем среди алматинцев. Весной в городе сменился аким. Новым главой стал Дархан Сатыбалды. В числе основных приоритетов работы на своем посту он обозначил ряд проблемных вопросов Алматы, а именно износ инженерных сетей, точечную застройку и экологию.
23.01.2026, 17:21 131501
Незаконный сброс золошлака: Балхашская ТЭЦ оштрафована почти на 21 млн тенге
Проверка выявила факты незаконного сброса золошлаковых сточных вод и отсутствия экологических разрешительных документов
Рассказать друзьям
Балхаш. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внеплановая проверка Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" выявила факты незаконного сброса золошлаковых сточных вод и отсутствия экологических разрешительных документов. По итогам проверки предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на более чем 20,9 млн тенге, сообщили в департаменте экологии Карагандинской области.
Проверка обнаружила, что за территорией шлакоотвала расположен забетонированный аварийный пруд опорожнения для аварийных сбросов Балхашской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", разделенный на две части, который заполнен сточными водами с золошлаком. При этом документы на аварийные пруды опорожнения не предоставлены.
В одной части с западной стороны собирается отстоявшаяся вода, во второй части пруда опорожнения с восточной стороны, более загрязненной золошлаком. Экологические разрешительные документы на сброс сточных вод при аварийных ситуациях в указанный пруд отсутствуют (...) Ремонтные работы и проверки целостности сбросных каналов в озеро Балхаш, пруд опорожнения на предмет герметичности за проверяемый период не производились", - рассказали экологи.
По итогам внеплановой проверки на ТЭЦ наложен административный штраф на сумму 20,9 млн тенге, который был оплачен.
Ранее в Алматинской области предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.02.2026, 11:05Казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026 14.02.2026, 11:21456Олимпиада-2026: казахстанские спортсмены выступят в семи видах спорта 07.02.2026, 15:08343121Объем кредитов населению достиг 24,8 трлн тенге - АРРФР 07.02.2026, 14:21Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе340516Порог НДС, вычеты и пени: эксперты заявили о возможных точечных корректировках в новом Налоговом кодексе 10.02.2026, 17:08280281Казахстан запустит новый рейс из Астаны в Гуанчжоу 10.02.2026, 15:00263151Национальный стратегический крипторезерв появился в Казахстане 10.02.2026, 14:29256751В Казахстане намерены ужесточить подходы к порогам досрочных изъятий из ЕНПФ 02.02.2026, 17:39880216В Ташкенте рассмотрены приоритеты торгово-экономического сотрудничества 03.02.2026, 11:54808161В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:56807741Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:58807311В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:00806891Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?