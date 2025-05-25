Экологические проблемы и транспортная загруженность: Сатыбалды обозначил приоритеты в работе на посту акима Алматы
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аким Алматы Дархан Сатыбалды, выступая перед депутатами гормаслихата, обозначил основные приоритеты работы на своем посту.
Алматы - это не только крупнейший мегаполис страны, но и культурный, экономический, научный и образовательный центр. Это город с богатой историей, особым духом и большими возможностями. Вместе с тем город сталкивается с рядом вызовов. Это прежде всего экологические проблемы, транспортная загруженность, вопросы качественного и стабильного водоснабжения, износ инженерных сетей, точечная застройка. Перед нами стоят задачи, от которых зависит дальнейшее устойчивое развитие города и качество жизни каждого алматинца", - заявил аким.
Он обозначил следующие ключевые приоритеты:
Развитие транспортной системы и улучшение экологии
Для решения вопросов с ежедневными пробками, перегрузкой дорог, загрязнением атмосферного воздуха будут обеспечены закуп современных и экологичных автобусов, расширение автобусной и троллейбусной сети, оптимизация маршрутов и сокращение интервалов движения. Также будет проводиться активное строительство метрополитена и расширение линий BRT.
Алматы должен стать экологически устойчивым мегаполисом. Для этого будет обеспечено качественное озеленение, развитие общественных пространств, поддержка инициативы по раздельному сбору мусора и утилизации, по энергоэффективности и рациональному использованию природных ресурсов, внедрение стимулов для перехода на электромобили и экологически чистые технологии", - заявил Сатыбалды.
Комфорт и безопасность жителей
Аким пообещал провести системную модернизацию коммунальных сетей: водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, уделить особое внимание сейсмической безопасности жилого фонда и общественных зданий и благоустройству районов.
Устойчивое развитие экономики и поддержка предпринимательства
Мы поддержим малый и средний бизнес через новые финансовые инструменты, упрощенные административные процедуры и развитие индустриальных зон. Город станет площадкой для развития IT-сферы, стартапов, креативных индустрий, туристических и образовательных услуг. Мы создадим эффективную систему диалога бизнеса и местных исполнительных органов для оперативного решения проблем", - заявил Сатыбалды.
Доступное и качественное образование, здравоохранение и социальная защита
Аким пообещал продолжить строительство новых школ и детских садов в активно растущих районах, модернизировать действующие учебные заведения, внедрять цифровые образовательные технологии.
Здравоохранение будет усилено через обновление поликлиник, строительство новых медицинских пунктов в отдаленных микрорайонах, цифровизацию услуг и доступ к узким специалистам. Особое внимание будет уделено социальной поддержке уязвимых слоев населения - многодетным, пожилым, лицам с инвалидностью", - добавил градоначальник.
Открытость, диалог и подотчетность
Одним из моих главных принципов в управлении станет открытость местных исполнительных органов и постоянный диалог с жителями", - сказал аким.
Он пообещал регулярно выходить в районы, не на заранее подготовленные маршруты, а во дворы, школы, на рынки и улицы, туда, где живет настоящий Алматы.
Я обязуюсь обеспечить реализацию концепции "слышащего государства" путем регулярного диалога с жителями и прозрачности принимаемых решений в развитии города. Гарантирую ответственное и профессиональное исполнение своих обязанностей в интересах каждого алматинца. Уверен, только объединив усилия, мы сможем сделать Алматы по-настоящему комфортным, зеленым, современным и безопасным городом", - резюмировал аким.
Напомним, сегодня президент Токаев своим указом назначил Дархана Сатыбалды новым акимом Алматы. Ранее занимавший пост градоначальника Ерболат Досаев освобожден от должности.