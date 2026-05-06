Прогноз по дефициту электроэнергии озвучили в Минэнерго
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В 2026 году дефицит электроэнергии в Казахстане будет меньше 1 млрд кВт·ч, сообщил на пресс-конференции в правительстве вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов.
Мы прогнозируем где-то 1-1,2 млрд в этом году будет разница между производством и потреблением электроэнергии. А в 2027 году мы планируем разницу обнулить", - приводит слова Есимханова издание "Sputnik Казахстан".
Он также отметил, что в 2024 году дефицит был 2,1 млрд кВт·ч, а в 2025 году - 1,5 млрд.
Ранее сообщалось, что в Казахстане потребление электроэнергии в 2025 году увеличилось на 4,6 млрд кВт·ч и составило 124,6 млрд кВт·ч.
Ранее премьер-министр РК Бектенов отметил, что в стране сохраняется значительный энергодефицит, несмотря на снижение на 29% в 2025 году. Он уточнил, что дефицит сохраняется в пиковые часы и покрывается за счет импорта.
05.05.2026, 16:10
Xinjiang Lihua инвестирует $360 млн в хлопково-текстильный кластер в Казахстане
В рамках проекта планируется расширение посевов хлопка до 52 тыс. гектаров
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта по созданию вертикально интегрированного хлопково-текстильного кластера с полным производственным циклом обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета директоров компании Xinjiang Lihua Чжан Цихай, сообщили в Акорде.
Руководитель Xinjiang Lihua рассказал Токаеву о том, что уже введен в строй ряд объектов, в том числе два хлопкоперерабатывающих завода. В ближайшие годы планируется запустить объекты по производству нетканых материалов, домашнего текстиля и одежды.
Было отмечено, что реализация проекта позволит расширить посевные площади хлопка до 52 тыс. гектаров с применением инновационных цифровых технологий и капельного орошения.
На первом этапе проекта объем прямых иностранных инвестиций в хлопковый кластер составит порядка 360 млн долларов, планируется создание свыше 4 тыс. рабочих мест.
Президент акцентировал внимание на необходимости широкого использования водосберегающих технологий, а также поддержал внедрение умных цифровых решений и искусственного интеллекта, учитывая высокую ресурсоемкость хлопководства.
Напомним, китайская компания Shenzhen Energy Environment Co намерена реализовать вторую очередь проекта по утилизации ТБО в Астане.
05.05.2026, 15:21
Более 14 млн га неиспользуемых земель вернули в госсобственность в Казахстане
Почти 11 млн гектаров перераспределены, свыше 5 млн га вовлечены в хозяйственный оборот
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние четыре года в Казахстане в государственную собственность возвращено 14,8 млн га земель, ранее неиспользуемых либо выданных с нарушениями, сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - главный государственный инспектор по использованию и охране земель, первый заместитель партийной комиссии "Жер Аманаты" Мурат Темиржанов.
Из 14,8 млн га земель перераспределено почти 10,8 млн га, в том числе 6,7 млн га предоставлено на конкурсной основе и 4,1 млн га закреплено как земли общего пользования. Дополнительно 5,2 млн га ранее неиспользуемых земель вовлечены в хозяйственный оборот после принятия соответствующих мер", - подчеркнул Мурат Темиржанов.
В целом в рамках контроля за рациональным использованием земель проведено более 7100 проверок, по итогам которых выдано свыше 5300 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Стоит отметить, что значительные площади сельхозугодий на протяжении многих лет либо не использовались по назначению, либо предоставлялись с нарушениями законодательства, что снижало их экономическую отдачу и ограничивало доступ добросовестных землепользователей.
Ситуация начала системно меняться после поручений президента Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал необходимость возврата неиспользуемых земель в государственную собственность и их последующего справедливого распределения. Эти меры стали частью более широкой политики по повышению прозрачности в сфере земельных отношений и развитию аграрного сектора.
Одним из ключевых инструментов стал усиленный государственный контроль: были ужесточены требования к землепользователям, активизированы проверки, а также расширены полномочия уполномоченных органов по изъятию участков при выявлении нарушений или нецелевого использования.
05.05.2026, 12:30
В Казахстане потребление электроэнергии выросло почти до 125 млрд кВт·ч
Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане потребление электроэнергии в 2025 году увеличилось на 4,6 млрд кВт·ч и составило 124,6 млрд кВт·ч. Об этом заявил в ходе заседания правительства председатель правления АО "KEGOC" Наби Айтжанов, сообщает пресс-служба премьер-министра.
По его словам, максимальное потребление единой энергетической системы Казахстана в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) зафиксировано 18 декабря 2025 года - 17 724 МВт. Увеличение максимума нагрузки относительно ОЗП 2024-2025 годов составило 521 МВт - рост на 3%.
При этом производство электроэнергии в 2025 году увеличилось на 5,2 млрд кВт·ч, или 4,4%, и составило 123,1 млрд кВт·ч.
По данным правительства, в предстоящий ОЗП 2026-2027 годов максимум потребления ожидается на уровне 18,2 ГВт. Для успешного прохождения предстоящего ОЗП необходима работа блочных станций в режиме:
- Экибастузская ГРЭС-1 - 8 блоков;
- Экибастузская ГРЭС-2 - 2 блока;
- АО "ЕЭК" - 7 блоков;
- Жамбылская ГРЭС - 4 блока.
Кроме того, отметил глава АО "KEGOC", необходимо:
- обеспечить ввод запланированных мощностей;
- выполнить в согласованные системным оператором сроки все запланированные ремонты основного генерирующего и электросетевого оборудования;
- обеспечить нормативные запасы угля на тепловых электростанциях, бесперебойные поставки газа для газовых электростанций;
- заблаговременно решить вопрос по обеспечению Жамбылской ГРЭС достаточным количеством топлива и охлаждающей воды.
Также в ходе заседания председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов рассказал о планах на предстоящий отопительный сезон. По его словам, ремонтная кампания 2026 года включает 111 единиц основного оборудования, в том числе 19 капитальных, 5 расширенных и 87 текущих ремонтов энергоблоков, котлов и турбин. На данный момент 26% работ завершено, 14% находятся в процессе, остальные 60% планируется выполнить согласно графику.
Ранее сообщалось, что в критической "красной" зоне остаются пять теплоэлектроцентралей в Казахстане.
Напомним, 1 марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today, свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.
В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три для.
Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена".
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.
04.05.2026, 18:16
Казахстан и иранская Golrang Industrial Group договорились о двух агропроектах на $120 млн
Планируется строительство маслоэкстракционного завода и птицефабрики
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана и иранская Golrang Industrial Group договорились о реализации двух инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму около 120 млн долларов США, сообщили в МСХ РК.
Первый проект предусматривает строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки до 3 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Объем прямых инвестиций оценивается примерно в 70 млн долларов. Реализация проекта позволит значительно увеличить глубину переработки сельскохозяйственного сырья и повысить добавленную стоимость продукции.
Вторым направлением сотрудничества станет строительство птицефабрики мясного направления стоимостью около 50 млн долларов. Проект ориентирован на увеличение объемов производства и повышение качества продукции.
В настоящее время инвестор рассматривает регионы Казахстана для размещения производств.
По итогам 2025 года товарооборот агропромышленной продукции между Казахстаном и Ираном вырос на 55,8% и превысил 341 млн долларов. Экспорт казахстанской продукции, в основном зерновых, увеличился почти в два раза.
Ранее в МИД РК рассказали, что ряд совместных проектов между Казахстаном и Ираном временно заморожены на фоне сложной военно-политической ситуации в стране.
04.05.2026, 17:09
До 10,6% замедлилась годовая инфляция в Казахстане
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В годовом исчислении инфляция в апреле 2026 года составила 10,6% и замедлилась по сравнению с мартом на 0,4 процентного пункта, сообщили в Бюро национальной статистики Казахстана.
В годовом выражении цены на непродовольственные товары повысились на 11,7%, продовольственные товары - на 11,3%, платные услуги - на 8,9%.
Среди продуктов питания заметнее всего подорожали груши (на 10,8%), мед (9,1%), мармелад (7,6%), дрожжи (7%) и сахар-песок (4,2%). Также выросли цены на утюги (20,7%), зубную пасту (14,6%) и зарядные устройства (6,8%).
В сфере услуг увеличилась стоимость юридических услуг - на 10%, а также услуг связи - на 3,2%.
В месячном выражении инфляция в апреле составила 0,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,7%, на непродовольственные товары и платные услуги - по 0,9%.
Среди продуктов питания в апреле подешевели бананы и апельсины (по 3%), зелень и фасоль (по 0,6%), зефир (0,5%) и курага (0,4%). В то же время подорожали виноград (на 5,6%), сливочное масло и карамель (по 1,2%), картофель (0,8%), творог (0,6%), а также рулеты и кексы (0,4%), лимон и чечевица (по 0,3%).
Из непродовольственных товаров снизились цены на стиральные машины (1,2%), парацетамол (0,8%), растворы для контактных линз (0,7%), блендеры (0,6%) и телевизоры (0,4%). Рост цен зафиксирован на наручные часы (4%), цемент (2,4%), товары личной гигиены (1,5%), а также моющие и чистящие средства (0,7%).
В сфере услуг подешевело медицинское страхование туристов (1,9%). При этом выросли цены на клининговые услуги (0,8%), услуги косметологов (0,7%) и ремонт компьютеров и ноутбуков (0,3%).
Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых.
04.05.2026, 15:55
Форум GITEX AI Kazakhstan 2026 начал работу в Алматы
Алматы. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на площадке выставочного центра "Атакент" начал работу форум GITEX AI Kazakhstan 2026 - крупнейшее событие в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Центральной Азии, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.
GITEX AI Kazakhstan 2026 усиливает и инвестиционное измерение. Более 100 инвесторов из 28 стран с совокупными активами свыше $200 млрд рассматривают регион как новую точку роста. Среди них - международные фонды из США, Европы, Ближнего Востока и Азии, включая Sturgeon Capital. В фокусе - более 100 стартапов региона, в том числе проекты экосистемы Astana Hub и IT Park Uzbekistan", - рассказали в министерстве.
Деловая программа охватывает ключевые направления технологического развития - от AI и финтеха до кибербезопасности, индустрии 4.0 и умной энергетики. В течение двух дней более 150 спикеров из более 60 стран обсудят будущее цифровой экономики, инвестиции и развитие человеческого капитала.
В рамках форума запланирован ряд ключевых панельных сессий, отражающих стратегическую повестку развития технологий и инноваций: среди них Trusted Kazakhstan, посвященная вопросам доверенной цифровой среды и суверенных технологий; From Region to Global: The Rise of Startups, где будет дан старт международному акселератору и обсудят механизмы выхода стартапов на глобальные рынки; а также The Digital Reserve: Building Regional AI & Startup Powerhouses, в рамках которой эксперты рассмотрят формирование региональных центров компетенций в области искусственного интеллекта.
Дополнительно предусмотрено подписание ряда меморандумов о сотрудничестве, направленных на развитие партнерств, инвестиционного взаимодействия и технологического обмена.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями международных технологических компаний развитие искусственного интеллекта, цифровой экономики и расширение сотрудничества по ключевым технологическим инициативам в Казахстане.
04.05.2026, 15:15
Кадры и технологии: Токаев обсудил приоритеты сотрудничества в сфере ИИ с главой Sinovation Ventures Дополнено
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы развития искусственного интеллекта и укрепления двустороннего сотрудничества обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором компаний Sinovation Ventures и 01.AI Ли Кай Фу, сообщили в Акорде.
Глава государства подтвердил стратегическую приверженность Казахстана формированию эффективного и ориентированного на практические результаты партнерства в сфере искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия с 01.AI и Sinovation Ventures по ключевым направлениям.
В числе приоритетов обозначены образовательные инициативы, направленные на подготовку специалистов нового поколения, а также проекты по локализации передовых технологий и развитию устойчивой технологической экосистемы в стране.
Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив, подчеркнув важность синергии между государством и международными технологическими лидерами для ускорения цифровой трансформации Казахстана.
Президент подчеркнул значительный вклад Ли Кай Фу в развитие высокотехнологичного сектора Казахстана. В Акорде напомнили, что бизнесмен участвует в работе совета по развитию искусственного интеллекта и является внештатным советником главы государства.
Дополнено 04.05.2026, 15.30
Позже глава государства принял исполнительного вице-президента Dubai World Trade Center Трикси Лохмирманд и председателя правления Presight AI Томаса Прамотедхама.
Основной темой встречи с Трикси Лохмирманд стало развитие цифровой экономики Казахстана и расширение сотрудничества в рамках международных технологических платформ. Токаев подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу - в течение трех лет трансформироваться в полностью цифровое государство. Проведение в Алматы первого в регионе форума GITEX AI Central Asia & Caucasus рассматривается как наглядное подтверждение этой стратегии и готовности страны активно участвовать в формировании глобальной технологической повестки.
Особое внимание было уделено роли Алматы как ключевого технологического хаба, где сосредоточена почти треть всех IT-компаний страны, сформирована развитая экосистема с активным участием стартапов, инвесторов и международных игроков.
Собеседники обсудили перспективы превращения GITEX AI Central Asia & Caucasus в устойчивую ежегодную платформу для Центральной Азии, а также рассмотрели возможность проведения в Казахстане других региональных мероприятий.
С главой Presight AI президент обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Томас Прамотедхам сообщил о заинтересованности компании в участии в проекте "Долина ЦОДов", направленном на создание специализированной экосистемы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, вычислительных мощностей и цифровых сервисов.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инициативе Smart City. Президент отметил, что ранее представленный компанией проект, уже реализуемый в Астане, способствует повышению уровня безопасности и качества жизни граждан. В этой связи также обозначен интерес к внедрению аналогичных решений в Алматы.
В знак признания личного вклада Томаса Прамотедхама в реализацию проекта Smart City и развитие двустороннего сотрудничества президент вручил ему орден "Достық" II степени.
Напомним, что Казахстан привлек $95 млн для инвестирования ИИ-проектов.
04.05.2026, 13:25
Нацбанк Казахстана продаст до $500 млн из Нацфонда в мае
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана продаст от $400 до $500 млн из Национального фонда в мае 2026 года, сообщает пресс-служба банка.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в мае Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от $400 до $500 млн", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в банке, по итогам апреля курс тенге укрепился на 3,1%, до 463,09 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с $372 млн до $394 млн. Общий объем торгов составил $8,7 млрд.
Продажи валюты из Нацфонда за апрель составили $300 млн, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 3,5% от общего объема торгов, или около $13,6 млн в день", - добавили в Нацбанке.
Напомним, курс тенге с начала года укрепился на 5,5%.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?