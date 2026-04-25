24.04.2026, 12:24
Нацбанк вновь сохранил базовую ставку на уровне 18%
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Базовая ставка сохранена на уровне 18% годовых. Такое решение принял комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Нацбанка, годовая инфляция в марте 2026 года замедлилась до 11%, при этом продовольственная инфляция составила 11,7%, непродовольственная - 11,3%, сервисная - 10,0%.
Замедлению инфляции способствовали умеренно жесткие денежно-кредитные условия, положительная курсовая динамика, стабилизация потребительского спроса, в том числе на фоне снижения темпов потребительского кредитования, а также действие моратория на рост цен ЖКУ, ГСМ и иные антиинфляционные меры правительства", - рассказали в Нацбанке.
Сообщается, что месячная инфляция в марте снизилась до 0,6% после 1,1% в феврале. Базовая и сезонно очищенная инфляция также демонстрируют замедление. Вместе с тем их текущие уровни по-прежнему складываются выше значений, необходимых для достижения цели 5%, что указывает на сохранение инфляционного давления в экономике.
Эксперты пояснили, что обострение ситуации на Ближнем Востоке сопровождается повышением мировых цен на энергоносители, продовольствие и удобрения. Это увеличивает инфляционное давление в ряде стран и повышает риски удорожания импорта для Казахстана.
Рост экономики по оперативным данным в январе-марте 2026 года составил 3,0% в годовом выражении. Несмотря на более слабую динамику нефтяного сектора, рост экономики в целом остается устойчивым благодаря высокой активности в ряде отраслей. Наиболее высокие темпы роста сохраняются в строительстве, транспорте, обрабатывающей промышленности и торговле.
Что касается проинфляционных рисков, они связаны прежде всего с усилением внешнего инфляционного давления на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные риски формируются в связи с возобновлением роста тарифов на ЖКУ и ГСМ выше инфляции после завершения моратория, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, в том числе через рост издержек для бизнеса. Требует мониторинга дальнейшая адаптация бизнеса к налоговым изменениям и сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания.
При сохранении текущих тенденций и отсутствии новых шоков Национальный банк будет готов рассматривать возможность снижения базовой ставки в рамках последующих решений", - добавили в пресс-службе.
Напомним, до 18% повысил Нацбанк базовую ставку в октябре прошлого года. Тогда глава ведомства Тимур Сулейменов не исключил возможности дальнейшего повышения ставки в случае, если инфляция не начнет замедляться.
новости по теме
20.04.2026, 10:49 27716
Tencent инвестирует в Kaspi.kz вместе с сооснователем и главой Михаилом Ломтадзе и долгосрочными институциональными инвесторами из США
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz сегодня объявляет о том, что Tencent, сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, ключевые члены руководящей команды и долгосрочные институциональные инвесторы завершили приобретение около 6 миллионов американских депозитарных акций Kaspi.kz у Baring Fintech Venture Funds.
Михаил Ломтадзе прокомментировал:
Tencent - крупнейшая технологическая компания Китая, пионер бизнес-модели суперприложения и создатель WeChat, одного из самых популярных мобильных приложений в мире, которым пользуются более 1,3 миллиарда людей. Мы рады приветствовать Tencent в числе крупнейших акционеров Kaspi.kz! Моя инвестиция, наряду с инвестициями ключевых членов нашей руководящей команды, отражает твердую уверенность в бизнес-модели и долгосрочной стратегии нашей компании. Мы также рады приветствовать Spice Expeditions, международную инвестиционную компанию в сфере финтех, и университетские инвестиционные фонды из США - Washington University и WISIMCO / University of Wisconsin Foundation - в числе долгосрочных акционеров".
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.
Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане наше суперприложение объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, государственные и другие сервисы. В Турции Kaspi.kz владеет владеет 86%-ной долей в Hepsiburada - одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.
Kaspi.kz торгуется на Nasdaq с января 2024 года.
18.04.2026, 11:37 40916
В ЗКО выявили нарушения бюджетного планирования на 300 млн тенге
Уральск. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Казталовского района Западно-Казахстанской области анализом бюджетного законодательства выявлены нарушения на сумму свыше 300 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
При планировании трехлетнего бюджета в проект включались расходы, не подтвержденные расчетами и документами. Нарушения могли привести к искусственному увеличению расходов бюджета и создавали риски неэффективного использования госсредств. В результате вмешательства прокуратуры предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге.
16.04.2026, 19:33 51821
Прокуратура Шымкента предотвратила неэффективные расходы на 1,7 млрд тенге
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Шымкента по результатам анализа выявлены нарушения при планировании и использовании государственных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что при реализации проекта строительства инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов бюджетные средства предусмотрены без надлежащего обоснования - на территории отсутствовали жилые дома, жители и необходимая застройка, что исключало фактическую потребность в подведении инженерных сетей", - говорится в сообщении.
Кроме того, часть земельных участков не распределена, проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, а реализация проекта в текущих условиях являлась преждевременной и экономически нецелесообразной.
По акту прокурорского надзора пересмотрены параметры финансирования и заключено дополнительное соглашение, что позволило сократить расходы на сумму 1,7 млрд тенге. В результате предотвращено неэффективное использование бюджетных средств", - проинформировали в прокуратуре.
Ранее в Костанае вынесен приговор по делу о хищении 2,5 млрд тенге субсидий.
14.04.2026, 16:46 63536
Минфин проверяет налоговую отчетность семи блогеров
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказал о проведении налоговой проверки в отношении семи блогеров, передает корреспондент агентства.
За год 1586 уведомлений было отправлено 854 блогерам. Уведомления были отправлены о том, что их доход был уменьшен на 72 млрд тенге, и работа велась в рамках этого. Из них 622 блогера на сегодня представили дополнительные налоговые отчеты", - сообщил вице-министр.
По его словам, авторы блогов увеличили свой доход на 18,3 млрд и заплатили дополнительно до 1 млрд тенге. Им также было предписано заплатить еще 600 млн тенге.
Проводится проверка в отношении семи блогеров. Сумма начисленного им дополнительного налога составляет более 10 млн тенге. Если после проверочных мероприятий сумма не будет уплачена добровольно, если она окажется высокой, мы будем взыскивать ее путем передачи материалов правоохранительным органам, или же придется принять процессуальное решение. Мы не можем назвать их имена. Это налоговая тайна", - рассказал Ержан Биржанов.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме задержан казахстанский блогер, находившийся в международном розыске за организацию незаконного игорного бизнеса. Подозреваемый получил незаконный доход в размере 100 млн тенге.
Также департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск другой известный блогер. Его подозревают в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории Казахстана. Он участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, через них было проведено более 3,6 млрд тенге средств игроков.
10.04.2026, 09:32 83331
Нацбанк установил порог для проверки целей покупки иностранной валюты
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правления Нацбанка Республики Казахстан от 31 марта 2026 года №28 установлены пороговые значения в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки.
Установить пороговое значение в отношении суммы покупки безналичной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан, при достижении которого применяются требования по подтверждению целей покупки безналичной иностранной валюты за национальную валюту на внутреннем валютном рынке Республики Казахстан и порядок ее использования на заявленные цели, в размере, превышающем пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте", - говорится в документе.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Еще одним постановлением от 31 марта 2026 года №29 Нацбанк внес изменения в ряд нормативных постановлений, регулирующих валютные операции и контроль на внутреннем валютном рынке. Поправки направлены на совершенствование системы валютного регулирования и повышение прозрачности операций на внутреннем валютном рынке.
В частности, обновлены правила мониторинга источников спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Сбор информации будет осуществляться на основе данных об операциях банков второго уровня, акционерного общества Банк Развития Казахстана, национального оператора почтовой связи, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на обменные операции с иностранной валютой.
Мониторинг будет включать сведения об операциях клиентов на внутреннем валютном рынке, движении средств по банковским счетам, а также переводах денег в иностранной валюте без открытия банковского счета.
Физические лица смогут осуществлять переводы денег по валютным операциям без открытия банковского счета на сумму не более 10 тыс. долларов США в эквиваленте.
Согласно документу, переводы без открытия и использования счета в уполномоченном банке могут осуществляться на территории Казахстана, а также из страны и в страну, если сумма операции не превышает установленный лимит.
Одновременно усиливается контроль за валютными операциями. Уполномоченные банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся агентами валютного контроля, обязаны сообщать в Нацбанк о выявленных нарушениях валютного законодательства со стороны клиентов. Такая информация должна направляться ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.
Кроме того, банки обязаны ежемесячно до 10 числа представлять в центральный аппарат Нацбанка отчет о проведенных валютных операциях. В отчет включаются операции юридических лиц на сумму от 50 тыс. долларов в эквиваленте, а также операции физических лиц на сумму от 10 тыс. долларов и сделки по покупке или продаже иностранной валюты от 1 тыс. долларов.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
07.04.2026, 10:29 99511
Параметры порога минимальной достаточности пенсионных пересмотрят в Казахстане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минтруда и соцзащиты населения подготовило проект постановления правительства в целях совершенствования механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений и повышения адекватности пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Проект предусматривает пересмотр параметров порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, направленных на обеспечение более устойчивого и сбалансированного формирования пенсионных доходов граждан, на основе стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.
Целью проекта является повышение адекватности пенсионных выплат из накопительной пенсионной системы и совершенствование механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений", - говорится в документе.
Напомним, ранее министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что рассматривается увеличение порога минимальной достаточности для досрочного снятия средств из Единого накопительного пенсионного фонда.
По его словам, за последние пять лет казахстанцы сняли около 5 трлн тенге пенсионных накоплений. Порядка 1 трлн тенге изъято гражданами от 20 до 35 лет. Видя такую тенденцию, министерство считает необходимым поднять пороги минимальной достаточности. Это делается для развития накопительной пенсионной системы. Досрочное снятие средств используется для погашения займов и медицинских расходов.
06.04.2026, 17:44 103331
Решения на основе данных: как Halyk финансирует женщин-предпринимателей
Алматы. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подписали Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Казахстане при участии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Halyk Bank принял на себя обязательства по соблюдению принципов кодекса.
Решения по стимулированию финансирования женщин-предпринимателей будут опираться на обобщенные данные финансовых институтов. Такие дашборды позволят объективно оценивать текущую ситуацию и перенимать лучшие международные практики. Национальным агрегатором таких данных выступит АРРФР, а координацию работы будет осуществлять Ассоциация финансистов Казахстана (АФК).
Мы, как Halyk Bank, уже более 10 лет поддерживаем женское предпринимательство и очень рады, что сегодня эта инициатива выходит на общенациональный уровень. Этот проект обретает новую форму по мере присоединения новых участников и становится масштабной инициативой", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию ЮЛ и ИП Halyk Bank Альфия Жексенбай.
Проект, по словам председателя совета АФК Елены Бахмутовой, позволит на основе данных понять в каких сегментах бизнеса женщины меньше всего представлены, и какие изменения необходимы.
Потенциал инициативы подробнее банки-партнеры обсудили на панельной дискуссии "От приверженности к результату". Участники затронули ключевые барьеры для женщин в предпринимательстве, роль онлайн-кредитования в расширении доступа к финансированию и инструменты полной региональной равной доступности к финансированию. Также подчеркнули, что важным фактором успеха проекта является системный сбор и анализ данных, а также отслеживание динамики.
Боязнь долгов и вопрос масштабирования: что мешает доступу к финансированию
Среди основных барьеров для предпринимательниц при доступе к финансированию в Казахстане Альфия Жексенбай назвала страх перед долгами и вопросы масштабирования бизнеса.
Женщины очень аккуратны: тщательно рассчитывают и планируют свою жизнь, поэтому боязнь долгов определенно присутствует. Кроме того, важным барьером остается вопрос масштабирования бизнеса - из-за высокой ответственности за семью и детей многие ограничивают себя, считая достигнутый уровень достаточным", - уточнила управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.
Женщин в бизнесе, как уточняет спикер, интересует не только кредитование, но и получение новых знаний, опыта, вдохновения, а также возможность познакомиться с другими предпринимательницами. Представители других казахстанских банков также согласились, что, важно создавать не только финансовые продукты, но и обогащать их сервисами, которые обучают, объясняют механизмы, показывают, что все доступно и несложно, а также совершенствовать клиентский путь.
Что побудило Halyk Bank присоединиться к этой инициативе
Как отмечает Альфия Жексенбай, банк присоединился к кодексу финансирования предпринимательниц по нескольким причинам: во-первых, это инициатива Председателя правления Умут Шаяхметовой, которая сама является ролевой моделью и вдохновением для женщин.
Во-вторых, банк хочет развивать женский бизнес, превращая женщин в создателей устойчивых, практичных и понятных бизнес-партнеров, расширяя паритет в предпринимательстве во всем мире.
Мы изучали международный опыт: среди топ-50 крупнейших мировых компаний, управляемых и принадлежащих женщинам, две трети - это бизнесы, не созданные женщинами, а унаследованные или перешедшие от мужей. Лишь около 30% компаний основаны непосредственно женщинами. В этом плане важно стремиться к паритету и к тому, чтобы в мировом масштабе появлялось больше устойчивых и понятных бизнесов у истоков которых стоят женщины", - сказала управляющий директор по цифровому кредитованию юрлиц в Halyk.
И наконец, учитывая аккуратность, скрупулезность и умеренный риск, характерные для многих женщин, такие бизнесы имеют высокий потенциал устойчивого роста и долгосрочной пользы, подытожила она.
Портрет заемщицы Halyk Bank
В сегменте микро-, малого и среднего бизнеса около 48-49% портфеля Halyk Bank приходится на женщин-предпринимателей. Что касается портрета участниц программ поддержки, это в основном женщины в возрасте 30-45 лет, уже имеющие опыт работы по найму или небольшой семейный бизнес. Чаще всего предпринимательницы обращаются за финансированием для покупки оборудования, расширения торговой точки, запуска швейного цеха, кондитерского производства либо для пополнения оборотных средств.
Справка
Банк активно развивает финансирование предпринимательниц. В рамках программы Halyk "Женщины в бизнесе" с 2018 года более 600 женщин из разных регионов Казахстана получили кредиты на сумму более 7 млрд тенге под 5-8% годовых.
01.04.2026, 19:58 118471
Нацфонд - детям: средства выбывших участников распределяются на остальных
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о выходе почти 12 тысяч детей из программы "Нацфонд - детям" из-за смены гражданства, передает корреспондент агентства.
По словам главы Нацбанка, накопления выбывших из программы участников распределились между всеми детьми.
Как вы знаете, начисления на индивидуальных счетах детей могут быть аннулированы в случае, если ребенок переезжает в другую страну, выходит из гражданства и так далее. Вероятно, это и произошло. Сколько конкретно перераспределилось - очень трудно сказать, потому что непонятно, когда эти дети зашли в систему и когда вышли. Базово, если мы говорим, что сейчас около 300 долларов на счету каждого ребенка, наверное, правильно умножать на 12 тысяч. Но эту информацию нужно будет перепроверить. То есть, если ребенок выходит из казахстанского гражданства, эти деньги остаются в нашей системе и распределяются на остальных детей", - сообщил Тимур Сулейменов.
Ранее в ЕНПФ сообщили, что с 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 февраля 2026 года исполнено 223 785 заявлений на использование своих накоплений на общую сумму $35,20 млн.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?