МИД: Казахстан укрепляет международные связи в сфере культуры, реформ и безопасности

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде зарубежных стран и на международных площадках представители Казахстана провели встречи, брифинги и выступления, посвященные развитию культурно-гуманитарного взаимодействия, продвижению реформ и вопросам защиты прав человека, сообщили в пресс-службе МИД.





Культурно-гуманитарное сотрудничество с Татарстаном





В Казани состоялась встреча генерального консула Казахстана Ерлана Искакова с министром культуры Республики Татарстан Ирадой Аюповой.





Стороны обсудили развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках казахско-российских отношений, а также реализацию совместных проектов в сфере культуры.





В ходе встречи казахстанская сторона передала приглашение на международный симпозиум "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность", который пройдет 19-20 мая 2026 года в Астане. Министр культуры Татарстана подтвердила участие и отметила историческую и культурную близость народов.





Также обсуждалась повестка дней культуры России в Казахстане, участие в международных фестивалях, проведение Сабантуя в Шымкенте и Петропавловске, а также совместные кинопроекты и культурные инициативы.





По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество и продолжить диалог культур.





Реформы Казахстана представлены в Китае





В Пекине состоялся пресс-брифинг посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева для ведущих китайских СМИ.





Посол проинформировал о ходе политических, экономических и социальных реформ в Казахстане, включая принятие новой Конституции по итогам референдума.





Особое внимание было уделено росту торгово-экономического сотрудничества, развитию транспортной и инвестиционной взаимосвязанности, а также расширению промышленной кооперации.





Также были представлены инициативы Казахстана в сфере экологии, включая проведение Регионального экологического саммита под эгидой ООН и предложение о создании Международной водной организации.





Отдельно отмечено развитие культурно-гуманитарных связей, включая перекрестный год культуры Казахстана и Китая, образовательные проекты и работу культурного центра в Пекине.





Казахстан на Конференции ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми





В Вене делегация Казахстана приняла участие в 26-й Конференции Альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.





Представитель МИД Казахстана Станислав Василенко подчеркнул важность международного сотрудничества в противодействии торговле людьми, отметив комплексный характер этой проблемы.





Было отмечено, что Казахстан является участником более 60 международных договоров в сфере прав человека и продолжает реализацию плана ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также разрабатывает новый национальный план на 2027-2029 годы.





В рамках конференции казахстанский эксперт также поделился личным опытом и дал рекомендации по предотвращению рисков попадания в ситуацию торговли людьми.





Казахстан расширяет сотрудничество в сфере АПК с Саудовской Аравией





Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с председателем Tal Holding Company Мухаммедом Аль-Талебом. Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли, включая реализацию совместных инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено вопросам продвижения казахстанского экспорта, а также установлению прямых контактов между профильными компаниями двух стран.





Алжирским библиотекам подарены казахские произведения в преддверии празднования Национального дня книги в Казахстане





В преддверии празднования в Казахстане Национального дня книги алжирским библиотекам впервые были переданы казахские книги. Мероприятие было нацелено на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Алжиром, популяризацию чтения, поддержку литературы, издательского и библиотечного дела.





Посол Казахстана Ануарбек Ахметов передал в дар Национальной библиотеке Алжира и библиотеке Культурного центра главной мечети ("Джамаа Эль-Джазаир") при администрации президента Алжира произведения великого казахского философа, поэта и гуманиста Абая Кунанбаева и книги о Казахстане, переведенные на арабский и английский языки.





Кроме того, для экспозиции в главном читальном зале библиотеки Культурного центра, специализирующегося на исследованиях ислама, было передано фотоизображение мавзолея выдающегося казахского философа древности и основателя тюркского суфизма Ходжи Ахмета Яссауи как символ глубокой духовной связи между народами Казахстана и Алжира.





Расширение взаимодействия с Африканским континентом





Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с послами африканских государств, аккредитованными в Российской Федерации. Бакаев проинформировал участников встречи о проводимых в стране масштабных экономических и политических реформах. Было отмечено, что принятая по итогам общенационального референдума новая Конституция направлена на укрепление принципов справедливости, верховенства закона и построение инклюзивного общества.





Особое внимание было уделено развитию казахско-африканского сотрудничества. Казахский дипломат подчеркнул, что Африка рассматривается как одно из приоритетных направлений сбалансированной внешней политики Казахстана, а взаимодействие с государствами континента выстраивается на основе концепции сотрудничества с государствами Африки и Африканским союзом на 2025-2030 годы.





Награждение орденом "Достык" инициатора диалога "Центральная Азия + Япония"





Посол РК в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев вручил орден "Достык" II степени бывшему министру иностранных дел Японии Ёрико Кавагучи.





Высокая государственная награда была присуждена в соответствии с указом президента РК К.Токаева в знак признания ее выдающихся заслуг и значительного вклада в развитие дружественных отношений между Казахстаном и Японией.





Кавагучи выразила искреннюю благодарность за высокую оценку ее деятельности, подчеркнув, что реализация идеи Диалога "Центральная Азия + Япония" была бы затруднительна без поддержки казахстанской стороны в лице занимавшего на тот момент пост министра иностранных дел К. Токаева. По ее словам, Япония и Казахстан - это страны, которые могут дополнять и поддерживать друг друга, что внесет весомый вклад не только в укрепление двусторонних отношений, но и в развитие всего региона и международного сообщества.





Казахстан и Россия углубляют сотрудничество





Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Андреем Руденко. В ходе встречи проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру вопросов сотрудничества в Азии, в том числе в рамках таких региональных организаций, как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.





Особое внимание уделено дальнейшему развитию СВМДА, в том числе его поэтапной трансформации в полноценную международную организацию.





В Москве обсудили вопросы деятельности ШОС в условиях текущей международной обстановки





Состоялись консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов ШОС, посвященные вопросам международной деятельности организации и региональной безопасности. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев.





Участники обсудили укрепление региональной безопасности, расширение многопрофильного сотрудничества и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание уделено подготовке предстоящих встреч в 2026 году, включая саммит глав государств в Бишкеке, а также роли ШОС в обеспечении мира и устойчивого развития в Евразии.





Казахстан вошел в состав Управляющего совета Азиатско-Тихоокеанского Центра по трансферту технологий ЭСКАТО ООН





Решение принято по итогам выборов среди 52 государств-членов комиссии. Как отметил постпред Казахстана при ЭСКАТО ООН Маргулан Баймухан, участие в совете укрепляет позиции страны в региональной научно-технологической повестке и открывает доступ к формированию механизмов трансферта технологий и сокращению технологического разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе.





МИД РК и ЮНИСЕФ обсудили защиту прав детей и экологические инициативы





В МИД Казахстана прошла встреча с участием первого заместителя министра иностранных дел Ержан Ашикбаев и представителя ЮНИСЕФ Октавиана Бивола, на которой обсуждались вопросы защиты прав детей и сотрудничество в сфере устойчивого развития. Особое внимание уделили влиянию экологических вызовов на благополучие детей и итогам Регионального экологического саммита.





Стороны отметили запуск проекта "зеленые школы" и обсудили новую программу сотрудничества на 2026-2030 годы, направленную на поддержку детей и защиту их прав. Также достигнута договорённость о дальнейшем развитии партнерства и расширении присутствия ЮНИСЕФ в регионе.





В МГУ обсудили перспективы сотрудничества с Казахстаном





Посол Казахстана в России Даурен Абаев посетил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где встретился с ректором Виктором Садовничим. Стороны обсудили развитие научно-образовательного сотрудничества, отметив значимую роль МГУ в подготовке казахстанских специалистов: в вузе обучаются более 130 студентов из Казахстана, а в филиале МГУ в Астане - около 720 студентов.





Также посол выступил перед студентами с лекцией о социально-экономическом развитии Казахстана и институциональных реформах, включая перспективы новой Конституции 2026 года. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних академических и научных связей.