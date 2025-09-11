Объем воды в Северном Арале вырос до 24 млрд кубометров

Рассказать друзьям

Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот между Россией и Казахстаном составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд. Об этом было заявлено в ходе - За январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот между Россией и Казахстаном составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд. Об этом было заявлено в ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.





В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования.





Участники подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контактам глав двух государств выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества.





В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МБГУ и МГИМО.