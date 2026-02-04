Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан

Фото: ortcom.kz

Рассказать друзьям

Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК - координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, - Серик Сапиев назначен внештатным советником министра туризма и спорта РК - координатором спортивного блока штаба по подготовке к летним XX Азиатским играм, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.





Данное решение принято в рамках системы ротации, предусмотренной новой редакции закона "О физической культуре и спорте", вступившей в силу в прошлом году", - пояснили в Минспорта.





Серик Сапиев - олимпийский чемпион Лондонских игр по боксу, победитель летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу, ранее был депутатом мажилиса парламента РК, председателем Комитета по делам спорта и физической культуры и спорта МТС РК, руководителем регионального управления, на сегодняшний день является также президентом Национального сурдлимпийского комитета РК.





Также в состав штаба вошли представители Министерства туризма и спорта, руководители национальных спортивных федераций и ветераны спортивной отрасли. Они будут прорабатывать каждый этап подготовки и обеспечивать своевременное и качественное выполнение поставленных задач.





Летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября в городах Айти и Нагоя (Япония). В программу Азиады-2026 включен 41 вид спорта. Всего будет разыграно 460 комплектов медалей по 68 дисциплинам: 217 - среди мужчин, 204 - среди женщин и 39 - в смешанных категориях. Программа включает олимпийские, неолимпийские и традиционные азиатские виды спорта.



