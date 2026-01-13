Запущено ежедневное авиасообщение между Астаной и Петропавловском

Рассказать друзьям

Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на ближайшие три дня, передает корреспондент агентства.



В Астане 12 января прогнозируются облачная погода, снег, метель и гололед. Западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -3-5 °С с дальнейшим понижением в дневные часы.





13 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель и гололед. Северо-западный ветер сохранится в пределах 9-14 метров в секунду. Температура ночью опустится до -13-15 °С, днем - до -11-13 °С.





14 января осадков не прогнозируется, однако морозы усилятся: ночью -25-27 °С, днем -20-22 °С. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.





В Алматы 12 января ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью 0-2 °С, днем +7+9 °С.





13 января ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, также сохранится туман. Днем столбики термометров поднимутся до +5+7 °С.





14 января осадков не ожидается, ночью -1-3 °С, днем +3+5 °С.





В Шымкенте 12 января ночью и в первой половине дня пройдет дождь. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +3+5 °С ночью и +7+9 °С днем.





13 и 14 января осадков не прогнозируется. Температура постепенно повысится: днем до +10+12 °С и +11+13 °С соответственно.