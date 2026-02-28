Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры

С 12 марта 2026 года вступают в силу поправки в КоАП, которые предусматривают привлечение к ответственности лиц за правонарушения, которые были установлены с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, сообщает sputnik.kz.





Дроны и камеры смогут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.





Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы начали выявлять правонарушения с помощью дронов.





Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.





Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.





Наша задача - не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", - сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.





По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов. В полиции подчеркивают, что основная цель проекта - формирование уважительного отношения к окружающим и снижение количества правонарушений в общественных местах.



