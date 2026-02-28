27.02.2026, 10:54 58251
Цифровой контроль на улицах: с 12 марта нарушения будут выявлять камеры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 12 марта в Казахстане "умные" камеры начнут автоматически фиксировать нарушения, сообщает sputnik.kz.
Дроны и камеры смогут фиксировать выброс мусора, курение в запрещенных местах, переход дороги в неположенном месте и незаконную торговлю. Штраф за выброс мусора или окурка составляет 43 250 тенге ($87), другие нарушения также подпадают под автоматическое взыскание.
Ранее портал Polisia.kz сообщал о том, что в Алматы начали выявлять правонарушения с помощью дронов.
Теперь дроны не только фиксируют факты правонарушений, но и в режиме реального времени предупреждают граждан о необходимости соблюдения законодательства. Аппараты оснащены светосигнальными элементами и громкоговорителями, через которые транслируются профилактические сообщения.
Беспилотники патрулируют общественные пространства, пешеходные зоны, дворы и участки с повышенной концентрацией людей. В случае выявления нарушений - выброс мусора, плевки в общественных местах, мелкое хулиганство, переход проезжей части в неустановленном месте - гражданам адресно озвучивается предупреждение о недопустимости противоправных действий.
Наша задача - не только фиксировать правонарушения, но прежде всего предупреждать их. Дроны с громкоговорителями позволяют оперативно реагировать на нарушения и сразу напоминать гражданам о правилах поведения. Это современный инструмент профилактики, который повышает дисциплину и формирует культуру общественного порядка", - сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.
По его словам, использование беспилотников позволяет охватить труднодоступные участки и обеспечить дополнительный контроль без увеличения численности нарядов. В полиции подчеркивают, что основная цель проекта - формирование уважительного отношения к окружающим и снижение количества правонарушений в общественных местах.
Как сообщалось ранее, в Алматы запустят пилотный проект доставки товаров с помощью дронов.
новости по теме
26.02.2026, 18:27 83281
Казахстанка пропала в Польше, дело передано в розыск
Фото: Из объявления на Фейсбук
Рассказать друзьям
Варшава. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Варшаве перед отправлением в Астану пропала гражданка Казахстана Екатерина Шилова. Дело передано в департамент розыска, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
О пропаже Екатерины рассказала ее сестра, разместив в Facebook объявление о розыске.
Пропала моя сестра. Шилова Екатерина Анатольевна, 1982 года рождения. Летела из Варшавы в Астану 18.02.26 в 23.00. Но на самолет так и не села. Была на заработках, при себе имела деньги", – говорится в объявлении.
При этом родные Екатерины получили от нее сообщение о том, что женщину пригласили на работу в Германию. Однако родственники уверены, что писала не Екатерина.
МИД проинформирован касательно ситуации с гражданкой РК Екатериной Шиловой. Консульским отделом в Варшаве в уполномоченные органы страны пребывания была направлена официальная нота. Главное управление полиции Варшавы подтвердило получение информации, дело передано в департамент розыска", - прокомментировали в МИД Казахстана.
Отмечается, что семье Екатерины оказывается вся необходимая консульская помощь. Вопрос находится на контроле министерства.
25.02.2026, 20:55 121201
В Алматы не планируют строительство многоуровневых парковок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Будут ли в Алматы строить многоуровневые паркинги и увеличат ли количество парковочных мест, выяснили корреспонденты МИА "Казинформ".
Как пишет издание, в прошлом году предприятие "Алматы паркинг" управления городской мобильности Алматы сообщило о планах возведения многоуровневой парковки в микрорайоне Коктем-3. Также стало известно о намерении организовать механизированную парковку в микрорайоне Самал-1 Медеуского района.
В "Алматы паркинг" изданию ответили, что вопрос строительства платной парковки в микрорайоне Самал-1 был снят с повестки после общественных обсуждений.
При этом проект строительства многоуровневого паркинга на 207 мест в микрорайоне Коктем-3 Бостандыкского района все еще находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, строительство многоуровневых парковок в городе не планируется. В случае появления новых проектов информация будет опубликована дополнительно", - говорится в ответе.
Также изданию рассказали, что в городе насчитывается около 17,8 тысячи коммунальных платных парковочных мест.
Предприятие не ставит целью сделать все парковки в городе платными. Платные зоны организуются с учетом транспортного потока и ситуации на улично-дорожной сети", - пояснили в компании.
"Алматы паркинг" не ведет учет бесплатных парковок. Согласно правилам дорожного движения, если отсутствует запрещающий знак, автомобиль можно парковать у правого края проезжей части, отметили в компании.
Стоит отметить, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
25.02.2026, 13:25 134631
Депутат потребовал проверить связи казахстанских чиновников с Джеффри Эпштейном
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "Старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Граждане Казахстана имеют право знать правду о том, в чьих руках находилась судьба страны и не становилась ли она предметом кулуарных договоренностей в закрытых клубах сомнительной репутации. В обнародованных документах фигурируют представители политической верхушки "Старого Казахстана", занимавшие ключевые государственные посты. Моральный облик и личные связи чиновников такого ранга - это не вопрос частной жизни, а вопрос государственной безопасности и репутации страны. Например, бывший премьер-министр и председатель КНБ Карим Масимов, ныне отбывающий наказание за государственную измену и попытку захвата власти, упоминается в записях не менее 8 раз. Из записей прямо следует, что Эпштейн и Масимов были лично знакомы", - заявил Рахимжанов.
По его словам, внимание зарубежных СМИ также привлек факт совместного отдыха Эпштейна и Кайрата Келимбетова в Нью-Йорке. Мажилисмен напомнил, что Келимбетов был заместителем премьер-министра и руководил Национальным банком.
В переписке обсуждаются контакты и встречи Масимова и Келимбетова с Джеффри Эпштейном, передаются личные приветствия, затрагиваются различные совместные мероприятия. Упоминаются и другие не названные лица, например некий высокопоставленный генерал, отвечавший за государственную безопасность. Кто этот человек? Вполне возможно, что это опять тот же Масимов? Кроме того, из раскрытых документов следует, что Эпштейн неоднократно бывал в Казахстане. При этом имеется вероятность, что в файлах не полностью отражены все его контакты в нашей стране", - предположил депутат.
Также в контексте расследований скандала в международных публикациях упоминается казахстанская модель Руслана Коршунова, трагически погибшая в США при до конца не выясненных обстоятельствах.
Напомню, речь идет не просто о частном лице, а о человеке, признанном организатором международной сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, имевшем устойчивые связи с политическими, финансовыми и разведывательными кругами", - подчеркнул Асхат Рахимжанов.
В связи с вышеизложенным мажилисмен потребовал проверить информацию об упомянутых казахстанских должностных лицах и аффилированных с ними людей, упоминаемых в файлах Эпштейна. Выяснить, имели ли место контакты других казахстанских политиков, предпринимателей и шоу-бизнеса (неформальные встречи, закрытые переговоры, обмен информацией, любые иные формы взаимодействия) с Джеффри Эпштейном. Дать правовую оценку возможным угрозам национальной безопасности, в том числе рисков компрометации должностных лиц и утечки конфиденциальной информации, включая разглашение государственных секретов.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
24.02.2026, 12:00 188131
Сирены включат в Алматы в среду
Фото: акимат
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду "Көктем-2026" ("Весна-2026"), сообщили в пресс-службе акимата.
В ходе проверки будет подан сигнал "Внимание всем!" - в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Звуковой сигнал "Внимание всем!" является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации", - пояснили в акимате.
Республиканские командно-штабные учения "Көктем-2026" пройдут в Алматы 25-26 февраля. В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети.
На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега - естественными природными процессами для Алматы. В ходе подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега", - сообщили в акимате.
23.02.2026, 19:41 214561
Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Шымкенте в апреле и мае запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT Airlines.
В аэропорту Астаны с 15 апреля по 31 мая пройдет ремонт ВПП. Ежедневно с 10.00 до 18.00 возможны изменения в расписании дневных рейсов. В Шымкенте ремонт взлетно-посадочной полосы запланирован с 28 по 30 апреля - ограничения будут действовать с 12.00 до 18.30", - проинформировали в авиакомпании.
В пресс-службе также порекомендовали проверять статус рейса заранее и планировать поездку с учетом возможных изменений.
23.02.2026, 18:30 215801
В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: Посольство России в РК
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества РФ в Астане состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и мемориалу 28 гвардейцам-панфиловцам, сообщили в пресс-службе посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
В мероприятии приняли участие посол РФ в РК Алексей Бородавкин, посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане полковник Геннадий Сулимук, атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Казахстане полковник Дмитрий Кураш, атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в РК, старший полковник Ван Липэн, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники, журналисты.
В церемонии участвовал почетный караул Вооруженных сил Казахстана и военный оркестр.
20.02.2026, 16:35 482851
Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
До конца месяца действует программа добровольного выезда граждан Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, работавшие в Республике Корея нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года", - рассказали в Минтруда.
Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.
Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года", - пояснили в ведомстве.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
20.02.2026, 15:59 435331
На Temu подали в суд в Ирландии
Фото: Sourcing Journal · Jaque Silva/NurPhoto
Рассказать друзьям
Дублин. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ирландская логистическая компания UPS утверждает, что крупный маркетплейс Temu задолжал ей 37 млн евро. Перевозчик обратился в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, передает irishtimes.com.
Шеймус Смит, старший менеджер по сбору платежей в ирландском филиале UPS рассказал о том, что значительная часть долга сформировалась еще в 2024 году. Тогда между компаниями UPS и Whaleco - представителем Temu в Ирландии, было заключено временное соглашение. Согласно ему, UPS отправляла товары с Temu по всей Европе по существенно сниженной цене.
Однако, как заявил Смит, Whaleco вскоре перестала оплачивать услуги перевозчика. К августу 2025 года долг достиг почти 13 млн евро. Тогда UPS расторгла временную договоренность и отменила льготный тариф. Несмотря на это, Whaleco продолжила пользоваться услугами перевозчика, однако оплачивать их по-прежнему не спешила.
В январе 2025 года сумма долга составляла уже 37 млн евро. Счета Whaleco были заблокированы по требованию UPS. Представители Whaleco оспаривают законность расторжения временного соглашения и утверждают, что UPS исполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Представители компании-перевозчика с таким не согласны. Дело принято к рассмотрению в суде.
Ранее СМИ писали об обысках, которые прошли в дублинском офисе Temu. Причиной для этого стали подозрения в получении незаконных субсидий из Китая. Офисы компании также обыскали в Турции.
Отметим, что в Казахстане тоже нередко жалуются на Temu.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.02.2026, 09:17Невестка зарезала прикованную к постели свекровь в Атырауской области 28.02.2026, 10:30Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности926Аким ВКО: Проект новой Конституции усиливает гарантии свободы предпринимательской деятельности и защиты частной собственности 28.02.2026, 11:32646Израиль нанес удар по Ирану 28.02.2026, 11:11621Массовая гибель рыбы обернулась многомиллионным штрафом для спиртзавода в Акмолинской области 24.02.2026, 18:56302046ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 21.02.2026, 10:22261826S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 25.02.2026, 16:30217346Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 23.02.2026, 18:30215336В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев 21.02.2026, 19:08215016Назначен председатель нового комитета МВД 03.02.2026, 11:581943501В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001943081Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021942661Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество 03.02.2026, 12:351941101В Эр-Рияде обсуждены конституционные реформы Казахстана 03.02.2026, 19:261927156Обсуждены приоритеты дальнейшего сотрудничества Казахстана и Азиатского Банка Развития
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?