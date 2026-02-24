23.02.2026, 19:41 27696
Пассажиров предупредили о возможных изменениях авиарейсов в Астане и Шымкенте из-за ремонта ВПП
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Шымкенте в апреле и мае запланирован ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе авиакомпании SCAT Airlines.
В аэропорту Астаны с 15 апреля по 31 мая пройдет ремонт ВПП. Ежедневно с 10.00 до 18.00 возможны изменения в расписании дневных рейсов. В Шымкенте ремонт взлетно-посадочной полосы запланирован с 28 по 30 апреля - ограничения будут действовать с 12.00 до 18.30", - проинформировали в авиакомпании.
В пресс-службе также порекомендовали проверять статус рейса заранее и планировать поездку с учетом возможных изменений.
новости по теме
24.02.2026, 12:00 1331
Сирены включат в Алматы в среду
Фото: акимат
Рассказать друзьям
Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в рамках республиканских учений по подготовке к паводковому периоду "Көктем-2026" ("Весна-2026"), сообщили в пресс-службе акимата.
В ходе проверки будет подан сигнал "Внимание всем!" - в городе кратковременно включат сирены. Также будет задействована система перехвата теле- и радиоканалов для передачи проверочного сообщения. Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Звуковой сигнал "Внимание всем!" является предупредительным и подается для привлечения внимания населения перед передачей экстренных сообщений при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации", - пояснили в акимате.
Республиканские командно-штабные учения "Көктем-2026" пройдут в Алматы 25-26 февраля. В рамках учений в различных районах города будут проводиться профилактические мероприятия по очистке русел рек и арычной сети.
На сегодняшний день ситуация с возможными паводковыми проявлениями находится под контролем. Городские оперативные службы заблаговременно реализуют необходимые профилактические меры. Сезонные изменения в основном связаны с обильными осадками и весенним таянием снега - естественными природными процессами для Алматы. В ходе подготовки к паводковому периоду с территории города уже вывезено около 150 тысяч кубометров снега", - сообщили в акимате.
23.02.2026, 18:30 28936
В Астане почтили память генерала Панфилова и 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: Посольство России в РК
Рассказать друзьям
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В День защитника Отечества РФ в Астане состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику генералу Ивану Панфилову и мемориалу 28 гвардейцам-панфиловцам, сообщили в пресс-службе посольства Российской Федерации в Республике Казахстан.
В мероприятии приняли участие посол РФ в РК Алексей Бородавкин, посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексей Богданов, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Казахстане полковник Геннадий Сулимук, атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси в Казахстане полковник Дмитрий Кураш, атташе по вопросам обороны при посольстве Китайской Народной Республики в РК, старший полковник Ван Липэн, представители Министерства обороны РК, сотрудники российских загранучреждений в Астане и члены их семей, соотечественники, журналисты.
В церемонии участвовал почетный караул Вооруженных сил Казахстана и военный оркестр.
20.02.2026, 16:35 295986
Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
До конца месяца действует программа добровольного выезда граждан Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы, работавшие в Республике Корея нелегально, могут добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года", - рассказали в Минтруда.
Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.
Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года", - пояснили в ведомстве.
Для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
20.02.2026, 15:59 301401
На Temu подали в суд в Ирландии
Фото: Sourcing Journal · Jaque Silva/NurPhoto
Рассказать друзьям
Дублин. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ирландская логистическая компания UPS утверждает, что крупный маркетплейс Temu задолжал ей 37 млн евро. Перевозчик обратился в суд. Сейчас дело находится на рассмотрении, передает irishtimes.com.
Шеймус Смит, старший менеджер по сбору платежей в ирландском филиале UPS рассказал о том, что значительная часть долга сформировалась еще в 2024 году. Тогда между компаниями UPS и Whaleco - представителем Temu в Ирландии, было заключено временное соглашение. Согласно ему, UPS отправляла товары с Temu по всей Европе по существенно сниженной цене.
Однако, как заявил Смит, Whaleco вскоре перестала оплачивать услуги перевозчика. К августу 2025 года долг достиг почти 13 млн евро. Тогда UPS расторгла временную договоренность и отменила льготный тариф. Несмотря на это, Whaleco продолжила пользоваться услугами перевозчика, однако оплачивать их по-прежнему не спешила.
В январе 2025 года сумма долга составляла уже 37 млн евро. Счета Whaleco были заблокированы по требованию UPS. Представители Whaleco оспаривают законность расторжения временного соглашения и утверждают, что UPS исполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Представители компании-перевозчика с таким не согласны. Дело принято к рассмотрению в суде.
Ранее СМИ писали об обысках, которые прошли в дублинском офисе Temu. Причиной для этого стали подозрения в получении незаконных субсидий из Китая. Офисы компании также обыскали в Турции.
Отметим, что в Казахстане тоже нередко жалуются на Temu. В том числе казахстанские дизайнеры заявляли, что китайские маркетплейсы копируют их работы.
Мою работу украли. После того, как я увидела копии своей работы, земля ушла из-под ног. Было больно, как же так несправедливо. Я являюсь автором именно этой интерпретации орнамента. В свободном доступе его нет", - писала казахстанский дизайнер украшений.
20.02.2026, 15:00 305861
В Алматы снесли очередное незаконное здание
Фото: акимат Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы снесли очередное незаконное здание, расположенное на проспекте Сейфуллина, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос произведен собственником самостоятельно, без применения принудительных мер", - информирует акимат со ссылкой на городское управление градостроительного контроля.
Уточняется, что объект был выявлен инспекторами управления в рамках мониторинга за соблюдением градостроительного законодательства.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
19.02.2026, 19:46 392841
В Алматы не будут ограничивать въезд автомобилей по четным и нечетным дням
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы не планируют вводить ограничения на въезд частных автомобилей по принципу четных и нечетных дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление экологии и окружающей среды города.
На запрос редакции в управлении экологии и окружающей среды города ответили, что для города Правила охраны атмосферного воздуха приняли 30 декабря 2025 года. В них не предполагается ограничений движения транспорта. Вместо этого акцент сделан на альтернативные меры снижения загрязнения атмосферы, такие как газификация частного сектора, отказ от твердого топлива в общественных местах и расширение зеленых зон", - пишет издание.
Ранее возможность введения ограничений по системе "четный - нечетный день" обсуждалась в рамках разработки региональных правил по охране атмосферного воздуха и при рассмотрении мер по снижению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий.
Вчера стало известно, что в Алматы с 2027 года в экозоне запретят угольное отопление, пиротехнику и ограничат въезд авто.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.02.2026, 17:32 404106
В Таразе наградили спасшего 13-летнюю девочку от похищения мужчину
Фото: ДП Жамбылской области
Рассказать друзьям
Тараз. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе наградили мужчину, предотвратившего похищение 13-летней девочки, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В департаменте полиции Жамбылской области наградили жителя Тараза Нуркена Умарова, который предотвратил попытку похищения 13-летней девочки.
Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного гражданина злоумышленникам не удалось совершить похищение. Подозреваемые были оперативно установлены и задержаны сотрудниками полиции. Начато досудебное расследование", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в областном центре двое неизвестных на автомобиле пытались увезти девочку, стоявшую на остановке общественного транспорта.
19.02.2026, 16:45 405131
Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях жители Алматы и Алматинской области жалуются на состояние дорог, которые покрыты толстым слоем грязи. В грязевой колее часто застревают машины, а дети не могут добраться до школы.
Как сообщает Instagram-паблик krisp_almaty, в их редакцию поступают жалобы на состояние дорог от жителей микрорайона Мадениет. После таяния снега ситуация только ухудшилась.
В опубликованном видео видно, как женщина с детьми стоит посреди улицы и не может сдвинуться с места из-за глубокой вязкой грязи.
Грунт размяк настолько, что ноги уходят по щиколотку и не дают сделать ни шага", - сказано в публикации.
Некоторые дети не смогли пойти в школу из-за состояния улиц.
В пресс-службе акимата Алатауского района сложившуюся ситуацию объяснили работами по строительству инженерных сетей.
В связи с проведением масштабных земляных работ и отсутствием окончательного дорожного покрытия, особенно в периоды осадков, на отдельных участках наблюдается образование грязи и слякоти, что временно снижает уровень комфорта для жителей микрорайона. Дополнительно сообщаем, что восстановление дорожного покрытия не входило в первоначальный объем проекта. Однако в ответ на многочисленные обращения жителей аппарат акима Алатауского района совместно с ТОО "Сапа Кұрылыс 2007" проводит работы по подсыпке и выравниванию завершенных участков улиц с применением инертных материалов", - объяснили в акимате.
Также на состояние дорог жалуются жители села Шалкар Алматинской области. На улице Болашак машины буквально проваливаются в грязь, а прохожим и водителям стало крайне сложно передвигаться. Похожие трудности наблюдаются и на других улицах села, сообщает издание "Казинформ".
В областном акимате прокомментировали, что в настоящее время в селе проводятся работы по реконструкции и строительству системы водоснабжения села.
На сегодняшний день строительство объекта не завершено. Сдача и окончание работ запланированы на декабрь 2026 года. В связи с проведением работ по прокладке водопроводных сетей на отдельных улицах села было нарушено дорожное покрытие", - сказано в сообщении ведомства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.02.2026, 09:29Более миллиарда тенге выделило правительство Казахстана на изучение и сохранение Каспия 24.02.2026, 10:382756В Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных 24.02.2026, 09:191571Бывшего посла Великобритании в США задержали по делу Эпштейна 24.02.2026, 09:371301Сбор НДС в первый месяц 2026 года оказался почти на 20% ниже плана 24.02.2026, 11:42396В Атырау полицейские задержали подозреваемых в умышленном заражении ВИЧ-инфекцией 18.02.2026, 21:41439091В Казахстане определены приоритетные направления инвестиций на 2026–2030 годы 19.02.2026, 12:25406281В 2025 году потребление электроэнергии в Казахстане выросло на 4% 19.02.2026, 16:45404386Населенные пункты Алматы и области утопают в грязи: в акиматах ситуацию объясняют благоустройством 19.02.2026, 14:07403471Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом 19.02.2026, 15:31403026Товарооборот Казахстана и Индии достиг $923,3 млн 03.02.2026, 11:541633911В Ереване сверили часы по дальнейшему развитию казахско-армянских отношений 03.02.2026, 11:561633491Казахстан и Кения намерены укреплять двустороннее сотрудничество 03.02.2026, 11:581633061В Гонконге обсуждены перспективы сотрудничества с Казахстаном 03.02.2026, 12:001632641Реформы в Казахстане обсуждены с руководством провинции Цзянсу 03.02.2026, 12:021632221Страны Центральной Азии и Республика Корея расширяют таможенное сотрудничество
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?