Общественники убеждены, что измененный генплан Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков

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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению общественников и экспертов, проект "Корректировка генерального плана развития города Алматы" недоработан. Проект поспешили узаконить в большой степени из-за того, что он защищает интересы застройщиков.





Генеральный план развития города Алматы до 2040 года обсуждался с общественниками и экспертами в январе всего три дня. Документ появился в открытых источника спустя две недели после его утверждения правительством, сообщает издание Press.kz . Эксперты до сих пор борются за то, чтобы его доработали.





По мнению участника группы "STOP застройке" Мурата Касенова, генплан создали только для того, чтобы узаконить все проекты детальной планировки (ПДП), которые были выданы под незаконные застройки в городе, "принятые с нарушением установленного законом порядка и изготовленые под точечную застройку без должного учета расчетной плотности населения, обеспеченности социальными объектами, реальных ресурсов и состояния инженерных и транспортных магистральных сетей, исключительно, в интересах строительных компаний".





Именно по этой причине земли и разрешения на строительство выдавались без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Манипуляции акимата и строительных компаний привели к бессистемной застройке, деградации городской среды, зеленых зон, ухудшению качества жизни населения. А заявленное 22 июня текущего года акимом города проведение корректировки ПДП до конца текущего года позволяет избежать применения ограничительных требований при проектировании и отклонении от градостроительных требований (плотность, этажность, озеленение, санитарно-защитные зоны, экологические требования и т.д.), в том числе прохождение комплексной градостроительной экспертизы ПДП в РГП "Госэкспертиза" и проведение стратегической экологической оценки (СЭО)", - цитирует Мурата Касенова Press.kz.





Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.





Чтобы считать генеральный план утвержденным и чтобы можно было по нему ответить, его сначала должен подписать совет министров РК и поставить печать с гербом. Это и называется утвержденный генплан. А он как бы наполовину законный, получается, совмин в одном месте подписал, печать есть, а подписей разработчиков нет, подписей участников экспертной комиссии тоже нет, но документ подписан третьим замом… При этом министры прекрасно понимают, что наша экспертиза по генплану отрицательная, нужна доработка документа", - пояснил архитектор, заслуженный деятель Казахстана, председатель Алматинского союза архитекторов (АСА) Сергей Мартемьянов.





Члены комиссии по проведению комплексной градостроительной экспертизы проекта генерального плана Алматы подчеркнули, что согласно "Правилам проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней" были нарушены не только сроки устранения замечаний и отправки документов, но и правила оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам.





Мурат Касенов обратил внимание, что первостепенно необходимо уточнить корректирующий статус генплана и основательно доработать документ, так как он больше похож на рабочий материал, и, как результат, основной градостроительный документ становится производным по отношению к ПДП.





Корректировка - это внесение изменений и дополнений в ранее утвержденный документ. А на практике мы видим, что предшествующий генеральный план от 2002 года и предусмотренные требования игнорируются. На практике акиматы точечно корректируют ПДП без проведения общественных обсуждений, зачастую нарушается плотность застройки, отсутствует достаточное количество государственных соцобъектов, что вызывает недовольство среди жителей. Учитывая масштаб происшедших изменений и искажений за последние 20 лет и смену векторов в градостроительной политике, городу нужен новый генеральный план развития. А утвержденный документ, получается, в большей степени легализует незаконную застройку. Ведь ПДП, ранее откорректированные в разрез с генпланом, узакониваются при его корректировке, а именно в это "смутное время" производилась и производится массовая выдача разрешительных документов для строительства "человейников", чтобы потом "на голубом глазу" продекларировать, что действие "утвержденного" генерального плана не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Пока не совсем ясно, что это, либо признание абсолютной некомпетентности госчиновников, либо признание абсолютной беспомощности государства перед коррупцией", - пояснил активист.





То, что разработчики нагородили в этом генплане, урезали, прирезали, трудно назвать новым генеральным планом развития города Алматы", - убежден Сергей Мартемьянов.





По его мнению, генплан разработан таким образом, чтобы заинтересованные люди продолжали на нем зарабатывать, а в случае ЧП или разрушительных землетрясений никто не будет ответственным за то, что произошло.





Даже если сейчас мы сможем на какое-то время остановить, разобраться с экспертизой, что-то устранить, за это время экскаваторы и те, кто получил одобрение на проекты, сидеть не будут. У тех, кто на этом всем зарабатывает, нет планов здесь жить и нести ответственность за происходящее. Кто ответит за эти незаконно выданные ПДП, где уже идет стройка? Завтра ответственные уйдут на пенсию, и на этом все", - сказал архитектор.





Он также отметил, что над разработкой генплана работали разные команды, но складывается впечатление, что у города Алматы нет какой-то основной идеи.





В разработку генплана вкладываются большие деньги и ресурсы, а за отсутствием этой самой идеи, получается, наносятся колоссальные убытки самой стране. У нас не было идеи, не проводился конкурс. А я бы даже допустил, чтобы в этом открытом конкурсе принимали участие люди с улицы. Потому что для этого ума много не надо, нужно учитывать потребности людей", - считает председатель АСА.





Он привел в пример ряд современных и старых городов, где эта самая идея существует, и никто от нее не отступает ради того, чтобы заработать много денег: в РФ есть научный город - Новосибирск, во Франции - туристический Париж, в Италии - Рим с его бережным отношением к древним руинам.





Алматы одна в Казахстане, это уникальный исторический центр, который по факту, оказывается, никому не нужен, кроме застройщиков… Если нет главной мысли, какой у нас город, то во что мы вкладываем деньги?" - задается вопросами Сергей Мартемьянов.





В свою очередь архитектор, профессор МОК, член экспертной группы Павел Савранчук отметил, что главной целью генплана должно было быть улучшение экологии города, и в частности аэрозольного загрязнения воздушного бассейна. В генплане, по его словам, напротив, декларируется интенсивное увеличение жилищного и производственного строительства внутри города и, как следствие, поощрение избыточного роста численности прибывающего постоянного городского населения, а также расширение парка общественного транспорта за счет неэкологичных видов. Удивительным образом с помпой закупаемый электротранспорт на деле оказывается дизельным.





Общественница города Асия Дамитова считает, что в новом документе не решены вопросы развития коммунальной инфраструктуры и будущего строительства высотных жилых домов, которые могут нанести урон экологии города. Она также отметила, что без строительства и модернизации инженерных коммуникаций, водопроводных и электрических сетей развитие инфраструктуры города просто невозможно.





В генеральном плане четко отражено, что Наурызбайский, Медеуский и Бостандыкский районы испытывают большую нехватку воды и существующие коммунальные сети не могут в себе такую нагрузку нести. Во-первых, инженерные сети довольно изношены, во-вторых, нельзя не учитывать то, что районы частично находятся в горной местности. У нас большие перепады высот, безусловно, для подачи воды нужны новые решения", - отмечает активистка.





Эксперты в своем заключении также указали, что генеральный план города абсолютно не сейсмобезопасный, не продумано развитие транспортной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, не конкретизирована агломерация, детально не отражен принцип полицентричности.





Кроме того, документ не содержит ярких предложений, адекватных уникальным особенностям и жизнедеятельности города, что соответствовало бы современным тенденциям в мировом градостроительном процессе.





По мнению Мурата Касенова, нужно как минимум приостановить действие постановления правительства РК "О Генеральном плане города Алматы" от 3 мая 2023 года № 349 об утверждении генерального плана города Алматы, поскольку "Корректировка генерального плана города Алматы" должна быть представлена к экспертизе повторно, и после корректировок получить итоговое сводное экспертное заключение, подписанное всеми членами государственной независимой экспертной комиссии.





А что касается законности и нарушения процедуры утверждения генерального плана в настоящем виде, то, по мнению экспертов, на текущий момент до получения ряда обязательных официальных документов от уполномоченного органа члены экспертной группы не могут комментировать правомерность "одобрения" маслихатом и "утверждения" правительством проекта генерального плана города Алматы.





Только 9 июня 2023 года было получено сводное экспертное заключение от 28 апреля 2023 года, которое не было согласовано и подписано настоящей группой консультантов-экспертов, как того требуют действующие правила. Тем не менее проект 21 апреля получил незаконное "одобрение" на сессии маслихата города Алматы и неправомерно "утвержден" правительством 3 мая 2023 года", - пояснил Мурат Касенов.





Так, по мнению экспертов, грубое нарушение порядка введения в действие проекта "Корректировка генерального плана города Алматы" является существенным поводом сомневаться в его легитимности.





Как рассказали ранее в акимате Алматы, стратегический документ разработан научно-исследовательским институтом "Алматыгенплан", проектным институтом "Алматыгипрогор-1" с привлечением экспертов и общественности. Там заявили, что новый генплан дает возможность использования современных передовых технологий градостроительного планирования для формирования комфортной городской среды, удобной для горожан, доступной для развития креативной экономики, привлекательной для туристов и бизнес-инвестиций.





Кроме того, замакима Алматы Аскар Амрин заверил , что новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве.





Независимый эксперт поделилась мнением о генплане Алматы до 2040 года. По ее словам, генплан предусматривает еще больший рост застройки, причем высокоэтажной. Также в плане не уделено должное внимание вопросам водоснабжения.





Напомним, Антикор выявил коррупционные схемы застройки в предгорьях Алматы.





Также сообщалось, что более 150 нарушений выявлено при застройке в предгорьях и водоохранных зонах Алматы.



